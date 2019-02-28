Я совершила все возможные ошибки с ним

Дружили с парнем 3 года, оба были не свободны, поэтому даже не проявляли свои симпатии, которые, как оказалось, были взаимны. По истечению трех лет, получилось так, что пути разошлись, но оба не захотели потерять друг друга. Он уже был свободен, мои отношения были на грани разрыва. Общение переросло в флирт и разговоры со временем стали совсем не дружескими. Такое ощущение, что встретил родственную душу. И тут меня как подменили. Мне срочно понадобилось все решить. Мое воспитание и моральные принципы свалились камнем. Мне надо было оправдать свое поведение и найти подтверждение, что это не просто роман, что я выбрала его и поставила точку в отношениях, длившихся 6 лет, не зря. Знаю, звучит глупо, но в тот момент столько всего навалилась, что я не могла думать здраво. Я начала давить на него, чего-то требовать.

Закончилось тем, что на одной вечеринке мы разругались у всех на глазах. Я плакала, унизилась. За 3 недели я совершила все возможные ошибки. Самое ужасное, что это не я. Я терпеть не могу драмы и считаю, что отношения должны дарить радость, а не грузить еще больше. В общем, меня попросили оставить его в покое. Через 3 недели он объявился сам, сказал, что скучает, хочет видеть, что простил мне все. Но как я поняла, он не был трезв, и думаю, это послужило причиной того, что он написал. Через пару дней я написала, что мне не хватает нашего общения, но он не ответил. Не знаю, что делать теперь. Я не хочу оставлять все так. Не хочу его потерять, я осознала свои ошибки, сделала выводы. Как себя сейчас вести не знаю, есть ли малейший шанс вернуть его – не знаю. Знаю только, что сама виновата. Но, может, вы подскажете, как можно это исправить?