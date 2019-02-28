Я совершила все возможные ошибки с ним
Дружили с парнем 3 года, оба были не свободны, поэтому даже не проявляли свои симпатии, которые, как оказалось, были взаимны. По истечению трех лет, получилось так, что пути разошлись, но оба не захотели потерять друг друга. Он уже был свободен, мои отношения были на грани разрыва. Общение переросло в флирт и разговоры со временем стали совсем не дружескими. Такое ощущение, что встретил родственную душу. И тут меня как подменили. Мне срочно понадобилось все решить. Мое воспитание и моральные принципы свалились камнем. Мне надо было оправдать свое поведение и найти подтверждение, что это не просто роман, что я выбрала его и поставила точку в отношениях, длившихся 6 лет, не зря. Знаю, звучит глупо, но в тот момент столько всего навалилась, что я не могла думать здраво. Я начала давить на него, чего-то требовать.
Закончилось тем, что на одной вечеринке мы разругались у всех на глазах. Я плакала, унизилась. За 3 недели я совершила все возможные ошибки. Самое ужасное, что это не я. Я терпеть не могу драмы и считаю, что отношения должны дарить радость, а не грузить еще больше. В общем, меня попросили оставить его в покое. Через 3 недели он объявился сам, сказал, что скучает, хочет видеть, что простил мне все. Но как я поняла, он не был трезв, и думаю, это послужило причиной того, что он написал. Через пару дней я написала, что мне не хватает нашего общения, но он не ответил. Не знаю, что делать теперь. Я не хочу оставлять все так. Не хочу его потерять, я осознала свои ошибки, сделала выводы. Как себя сейчас вести не знаю, есть ли малейший шанс вернуть его – не знаю. Знаю только, что сама виновата. Но, может, вы подскажете, как можно это исправить?
Мнения наших экспертов
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Алена
Алиса, ты уже сделала шаг навстречу. Как говорят в спорте, «мяч на его стороне». Делать что-то еще в данной ситуации – это повторять те же самые ошибки, которые привели к разрыву дружеских даже отношений. Если ты сейчас продолжишь, то только закрепишь за собой репутацию назойливой истеричной женщины, которой очень нужно выйти замуж.
Конечно, то, что он, будучи пьяным, вышел на контакт и рассказал тебе, что скучает и хочет тебя видеть, – выглядит обнадеживающе. Ведь, что у трезвого на уме – то у пьяного на языке. То есть, скорее всего, он на самом деле не забыл тебя и не вычеркнул из своей жизни окончательно и бесповоротно. Но вот вопрос: чего именно он от тебя хочет? Ты – серьезных отношений, а он? Ведь вы знакомы уже давно. Пусть, это и не было романтическими отношениями, но у вас было достаточно времени, чтобы присмотреться друг к другу. И, может, ему ты просто нравишься, но он не воспринимает тебя как вариант для себя в качестве жены? Такое тоже случается. Не все, с кем нам хорошо проводить время и общаться, автоматически годятся нам в супруги. И он просто не хочет тебя обнадеживать, понимая, что не сможет тебе дать то, чего ты хочешь?
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Сергей
Алиса, если я все правильно понял, то у тебя имелись довольно серьезные отношения с кем-то на протяжении 6 лет. Так? В то же время ты пишешь, что «в процессе» дружила с другим парнем. Вернее, не дружила, давай уж будем честными. Три года флиртовала параллельно основной линии, правда без особых запросов и последствий. Не могу сказать, что это правильно, но в отсутствие хоть каких-то серьезных предложений со стороны постоянного партнера – вполне понятно и естественно. Все-таки возраст уже не подростковый, и нужно рассматривать все варианты. Согласен.
Затем, судя по всему, прежние отношения закончились, и появилось естественное желание начать что-то новое с «запасным». Тоже вполне приемлемо и объяснимо. Правда, ничего кроме разговоров с новым приятелем пока не оформилось, но, по крайней мере, они стали более откровенными. Уже неплохо. Но хочется ведь уже обрести наконец нормального, постоянного партнера, а лучше мужа. Вот и сорвалась на истерику. Тоже, в общем-то, понятно. Однако как бы ни бурлили мысли и чувства, лучше, все-таки, держать себя в руках. Сама видишь, что ни к чему хорошему подобные выходки не приводят. Что теперь делать? На мой взгляд, лучше отстраниться от ситуации и больше не пытаться идти на контакт. Ты свое слово уже сказала, причем громко. Теперь должен последовать ответный ход. Если его нет, значит и развивать тему не стоит. Этот человек явно не твой, что бы ты по его поводу ни напридумывала. Признай это, и ищи по-настоящему близкого мужчину.
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Ваше мнение 2
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Джей / 28.02.19 06:17Ну понятно, что Вам нужна определённость,, коли Вы решили разорвать отношения, длившиеся 6 лет. Только по ходу сам мч ещё не определился. Так оставьте его в покое. Пусть подумает, чего он хочет. За эмоции себя не вините. Просто сделайте выводы и идите дальше,
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Никольски / 28.02.19 01:07Никто кроме Вас за ваши поступки и жизнь не отвечает. Хоть обистерись. Вы приняли решение. Вас не заставляли. Любимый не причём совершенно. Все таки уже не маленькая девочка, а капризы и претензии к окружающим как у 13 летней. И капризы на показ. Не удивляйтесь, что окружающие вас будут просить на выход с вещами. У каждого свои проблемы. А тут ещё великовозрастная истеричка бьёт копытом. Я бы реально напряглись если бы кто то такие истерики при мне или мне закатывал. Ужас! Ведь 27 лет! Что значит воспитание упало камнем. Если оно упало, значит его по настоящему не было.