Имею ли я право выяснить, кто я для него?

Я в разводе уже давно. Сыну 16 лет. После развода были еще отношения, но все они были построены на моем страхе одиночества и на моей невозможности занять себя чем-то интересным и быть счастливой самой по себе. Возможно, все идет из детства. В последствии уже в 33-летнем возрасте я начала прозревать, бросила все вредные привычки, занялась самообразованием. Посещаю тренинги. Уволилась с нелюбимой работы. Посетила много интересных стран. Переехала с ребенком в Москву. В общем, в процессе всего этого были отношения, и тут действительно уже мужчины стали в меня влюбляться. А я только наслаждалась ухаживаниями, подарками. Не доводя до серьезного. Были отношения двухгодичные уже тут в Москве. Но закончились.

И вот сейчас я только почувствовала наслаждение от всего, что делаю, как завтракаю, гуляю, путешествую, общаюсь с людьми. И стала просто избегать серьезных отношений. Боясь боли. Помня о горьком опыте. Так – посмеяться, покушать в ресторане, погулять, не больше. Но появился мужчина. Разведен. Двое детей. Ему 40 лет. Развод по причине его измены. Та, которая стала причиной развода, сначала жила вместе с ним в его новой квартире. Но потом, с его слов, они разошлись. Но общение какое-то он поддерживает. Я не стала вдаваться в подробности, потому что столкнулась с ним по работе. Он был моим клиентом. Но как-то он стал писать, звонить, приезжать. Дарить подарки, оказывать помощь. В общем, пустил в ход все свои чары. Я побывала на его работе. Его коллеги видели меня. В один прекрасный день у нас произошла близость. Все ок. Встречаемся около месяца. До этого он ждал меня из моего путешествия. Писал. Каждый день пишет. Звонит. Видимся пару раз в неделю. Он компанейский, добрый, у него много друзей, настоящий экстраверт.

Но меня настораживает, что он ни разу не пригласил меня домой. И вроде, я думала, оставлю эти отношения в разряде «классно провести время». Но чувствую, что он начинает мне нравиться. А есть недосказанность в плане того, что у него с личной жизнью. Не знаю: или наслаждаться тем, что есть, или выяснять отношения, кто я ему? Но мы только месяц вместе. Имею ли я право? В общем, отвыкла я строить отношения. И напрягать не хочется человека. И уже не устроит меня роль, той с которой периодически спят.