Имею ли я право выяснить, кто я для него?
Я в разводе уже давно. Сыну 16 лет. После развода были еще отношения, но все они были построены на моем страхе одиночества и на моей невозможности занять себя чем-то интересным и быть счастливой самой по себе. Возможно, все идет из детства. В последствии уже в 33-летнем возрасте я начала прозревать, бросила все вредные привычки, занялась самообразованием. Посещаю тренинги. Уволилась с нелюбимой работы. Посетила много интересных стран. Переехала с ребенком в Москву. В общем, в процессе всего этого были отношения, и тут действительно уже мужчины стали в меня влюбляться. А я только наслаждалась ухаживаниями, подарками. Не доводя до серьезного. Были отношения двухгодичные уже тут в Москве. Но закончились.
И вот сейчас я только почувствовала наслаждение от всего, что делаю, как завтракаю, гуляю, путешествую, общаюсь с людьми. И стала просто избегать серьезных отношений. Боясь боли. Помня о горьком опыте. Так – посмеяться, покушать в ресторане, погулять, не больше. Но появился мужчина. Разведен. Двое детей. Ему 40 лет. Развод по причине его измены. Та, которая стала причиной развода, сначала жила вместе с ним в его новой квартире. Но потом, с его слов, они разошлись. Но общение какое-то он поддерживает. Я не стала вдаваться в подробности, потому что столкнулась с ним по работе. Он был моим клиентом. Но как-то он стал писать, звонить, приезжать. Дарить подарки, оказывать помощь. В общем, пустил в ход все свои чары. Я побывала на его работе. Его коллеги видели меня. В один прекрасный день у нас произошла близость. Все ок. Встречаемся около месяца. До этого он ждал меня из моего путешествия. Писал. Каждый день пишет. Звонит. Видимся пару раз в неделю. Он компанейский, добрый, у него много друзей, настоящий экстраверт.
Но меня настораживает, что он ни разу не пригласил меня домой. И вроде, я думала, оставлю эти отношения в разряде «классно провести время». Но чувствую, что он начинает мне нравиться. А есть недосказанность в плане того, что у него с личной жизнью. Не знаю: или наслаждаться тем, что есть, или выяснять отношения, кто я ему? Но мы только месяц вместе. Имею ли я право? В общем, отвыкла я строить отношения. И напрягать не хочется человека. И уже не устроит меня роль, той с которой периодически спят.
Мнения наших экспертов
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Алена
Мила, если вы всего месяц как встречаетесь, да и то за это время ты успела уехать, а он – «ждать» тебя из поездки, то рановато как-то морочиться на тему отсутствия приглашения домой. Не только ты к нему присматриваешься, но и он к тебе. И тут вообще не важно, кто был инициатором начала отношений.
Другой вопрос, если тебя что-то настораживает в нем. Женская интуиция – не миф. И если это так, то, возможно, стоит чуть повнимательнее проанализировать и ваши встречи, и его слова, и моменты, когда он пишет и звонит, время и места ваших встреч. Может, и без слов многое поймешь. А нет – ты уже большая девочка, и задать вопрос в лоб не должно быть проблемой. Сэкономишь время и душевные силы. Ведь если ты позволишь себе в него влюбиться, а он окажется женат (наврать, что свободен, понравившейся женщине, на лбу у которой не написано «ищу мужа», - это же вообще не проблема), то что тогда делать будешь? Опять тратить время на реабилитацию и зализывание ран?
И третий момент – ко всему, что происходит можно относиться с позиции пессимиста и оптимиста. Помнишь присказку про стакан, который для одно наполовину пуст, а для другого – наполовину полон? Так вот, если ты воспринимаешь себя как объект в ваших отношениях, тогда все плохо. И в этом случае ты будешь считать себя «той, с которой периодически спят». Но если ты посмотришь на ситуацию как охотница, а объектом становится мужчина, который ради тебя старается – пишет, дарит подарки, еще как-то пытается быть достойным твоего внимания, в этом случае уже он будет «тем, с кем ты периодически спишь», потому что тебе это приятно. Что бы ни случилось, и как бы ни повернулось все дальше – не объективируй себя. Ты не жертва. Ты состоявшаяся женщина, у тебя есть сын (то есть, как мать ты тоже реализовалась), и твоя личная жизнь уже не обязана зависеть от наличия штанов в шкафу и штампа в паспорте.
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Сергей
Мила, на мой взгляд, начинать выяснять отношения пока рановато. Несколько встреч, пусть и интимных, в наше время практически ничего не значат. Полагаю, пока стоит просто понаблюдать за развитием событий. Видишь ли, если мужчина действительно заинтересован в женщине, если появились чувства и желание быть вместе, то он начнет искать варианты совместного проживания. Вот тогда, вполне возможно, ты и увидишь его квартиру, если она вообще есть. Хотя, поверь моему опыту, холостяцкое логово – это не то, что стоит показывать женщинам. Нет, посмотреть там, скорее всего, есть на что, но к хоть какой-то эстетике оно будет не близко. Хотя, люди разные бывают, есть и мужчины, которые следят за своим жильем. Может быть, твой приятель как раз из тех, кому не очень хочется терять лицо, показывая бардак? Потому и не зовет.
Ты права, конечно, убраться можно. Но зачем, если имеются другие места для свиданий? В то же время, вполне возможно, у него есть и другие причины не пускать тебя на порог. Возможно, на его жилплощади есть еще кто-то, с кем нет никакого желания знакомить. В общем, тут может быть масса вариантов, а потому пока я бы не советовал сильно обнадеживаться. Пообщайся, посмотри на поведение, узнай человека поближе. Но если ближайшие полгода никаких поползновений к изменению нынешней периодичности встреч не случится, то увы, но вряд ли стоит их ждать и в будущем. Вот тогда можешь начинать напрягать мужика. А лучше не напрягать, а пожелать всего хорошего и жить дальше.
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Ваше мнение 6
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Джей / 08.02.19 04:20И тут самое время вспомнить, что мужчины тоже люди, и тоже имеют право наслаждаться)) коротко: пока рано)) почему-то нам всегда кажется, что у мужчин в голове есть чёткий план, и все разложено по полочкам. И если мужчина с нами этим планом не делится, то он что-то скрывает. Мужчины точно также сомневаются, привыкают к отношениям. Проверяют себя, та не та.так не так. Просто у них этот процесс происходит по ходу движения поезда, а у женщин котлеты отдельно.мухи отдельно. Месяц мало, дайте ещё себе и ему время.не торопите события. Ну спросите вы его: кто я для тебя? Ну ответит он: женщина.которая мне нравится, с которой мне хорошо. Как будто это и так неясно)) принимайте ухаживания, занимайтесь своими делами, а уже отношения будут развиваться по своей логике. В конце концов отношения развиваются так, как развиваются вне зависимости от того, что мы о них думаем или говорим. Наслаждайтесь, это отличное время. Чем меньше вы будете трясти мужчину как грушу, тем быстрее Вам самой станет понятно его истинное отношение к Вам, и тем проще ему самому будет определиться) удачи! Буду держать за Вас фиги)) а семинары это хорошо, тока не переусердствуйте)
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Цветочек / 08.02.19 03:25Ты готова "классно проводить время" с теми, кто тебе не нравится??
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Lila / 08.02.19 03:21Прыгнула в кровать, ничего не зная о его личной жизни))))
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Никольски / 08.02.19 00:39На двух стульях не усидеть. Быть и той, что наслаждается жизнью в свое удовольствие и флиртом, и быть той с которой время от времени спят.И только!!! Ух ужас ужасный для "наслаждающихся"))) Ну, да. Вы ведь тоже только "наслаждаться". А почему бы ему нет? И тут сразу "ой, я не такая". Вот это результат всех этих семинаров личностного роста. Человек меняет оболочку, а не суть. И как ситуация складывается, чуть сложнее, чем "Девушка, а вашей маме зять не нужен" - начинается возврат к сути. Вас толком и наслаждаться то жизнью там не научили. Только врать самой себе и как следствие другим.
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жужа@ / 08.02.19 00:09Ну , ничего такого, что при "отношениях" раз в неделю в течении 1 месяца он не пригласил домой. Возможно еще через месяц он вообще пропадёт. Перебирает мужчина. Куда ему спешить после развода с двумя детьми? Можно еще пару месяцев подождать без энтузиазма. А там всё и так понятно будет, Вы же взрослая состоявшаяся женщина.