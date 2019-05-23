Я хочу сохранить семью, но я на пределе

Виктория, а как тебе помочь? Взять за руку и отвести к маме? Но ведь это не поможет. Увы, но пока ты сама не примешь какое-то решение и не начнешь ему следовать, ничего не изменится. И жаловаться на сожителя, описывая его похождения, совершенно бессмысленно. Ты сама прекрасно понимаешь что происходит, и терпишь данную ситуацию уже 10 лет, что говорит о том, что тебя все устраивает, измены и избиения для тебя приемлемы. И это при том, что растут два сына, которые все видят и понимают, и у тебя есть возможность «уезжать к своим» на несколько месяцев. То есть сбежать есть куда. Но ты, именно ты просто не хочешь никуда уходить и пытаешься найти магическую «таблетку», чтобы вдруг все само собой разрешилось. Но, к сожалению, насколько мне известно, данное средство еще не изобретено, да и не будет. А раз так, то, еще раз повторюсь, все зависит только от тебя.

Если тебе удобнее сидеть дома в качестве бесправной домработницы, и оправдывать нежелание хоть что-то делать, необходимостью сохранять семью, то продолжай в том же духе. Жалуйся, пиши слезные письма, и продолжай терпеть. Понятное дело, что при этом ничего не изменится, но ведь тебе это и не нужно. Правда, через некоторое время парень может тебя банально выставить за дверь. Но ты же надеешься на лучшее? А вдруг не выставит, а вдруг не за дверь, а только в прихожую? Да ты и второй женой, судя по всему, уже готова пойти, лишь бы не отлучали от кормушки и не заставляли жить самостоятельно. Что ж, каждому свое. Если же ты наконец повзрослела и готова к взрослым решениям, то для начала сходи к юристу и поговори на тему сложившегося положения. Определите, что можно сделать, соберите документы ну и действуйте. Затем ищи место для жизни и съезжай. Ну, или уезжай к родственникам, ищи работу, и начинай трудиться. В общем, начинай двигаться. Но, в любом случае, выбор за тобой.