Я хочу сохранить семью, но я на пределе
Мне 27 лет, у нас два сына, живем в гражданском браке уже десятый год. Мне очень больно на душе, потому что он всегда изменял мне: постоянные смс, пьянки, сауны, бывало, заставала его в постели, и все прощала, люблю очень сильно. Помогите, пожалуйста, мне. Как быть? Я его боюсь, он меня избивает, он человек, которого ни один человек не может понять, правду говорит он или ложь. Смс и сауны – это ерунда, в этот раз я уезжала к своим на 4 месяца, он остался один. Он мне звонил, говорил, что любит меня, стал вызывать меня, в итоге я приезжаю и узнаю, что на моем месте жила другая. Он ушел на работу и оставил телефон, пришло смс: «Родной, ты ведь обещал, что мы как встречались, так и будем дальше встречаться». Я стала полностью проверять телефон, где он звонит ей и записывает звонок, где она давит на него побыстрее принять решение со мной, на что он ей отвечает, что он принял решение. Я все прощала, старалась сохранить семью, но терпение мое кончается. Помогите мне разобраться в себе.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вика, а какие альтернативы? Они тебя устраивают? Пойти работать, начать саму себя обеспечивать? Удобно же – сидеть на шее у мужчины. Настолько удобно, что можно и потерпеть. Потерпеть побои, оскорбления, измены, ложь. Это – просто плата за возможность не работать с утра до вечера как другие женщины, кому не так повезло с мужчинами. Да?
А если серьезно: тебе 27 лет, у тебя двое детей, ты не работаешь, а у тебя есть «план Б» на случай, если твой сожитель тебя выставит за дверь? Есть ли «план Б» на случай, если ты попадешь в больницу с побоями? Или, если, наконец, твое терпение лопнет? Если нет, то очень рекомендую начать работать над ним. Потому что с таким мужчиной ты можешь оказаться на улице и в 27 лет, и в 37, и в 47 – все зависит от того, насколько ему удобно с тобой жить, и от настойчивости его любовниц, одна из которых может оказаться достаточно целеустремленной в своем желании занять твое место.
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Сергей
Виктория, а как тебе помочь? Взять за руку и отвести к маме? Но ведь это не поможет. Увы, но пока ты сама не примешь какое-то решение и не начнешь ему следовать, ничего не изменится. И жаловаться на сожителя, описывая его похождения, совершенно бессмысленно. Ты сама прекрасно понимаешь что происходит, и терпишь данную ситуацию уже 10 лет, что говорит о том, что тебя все устраивает, измены и избиения для тебя приемлемы. И это при том, что растут два сына, которые все видят и понимают, и у тебя есть возможность «уезжать к своим» на несколько месяцев. То есть сбежать есть куда. Но ты, именно ты просто не хочешь никуда уходить и пытаешься найти магическую «таблетку», чтобы вдруг все само собой разрешилось. Но, к сожалению, насколько мне известно, данное средство еще не изобретено, да и не будет. А раз так, то, еще раз повторюсь, все зависит только от тебя.
Если тебе удобнее сидеть дома в качестве бесправной домработницы, и оправдывать нежелание хоть что-то делать, необходимостью сохранять семью, то продолжай в том же духе. Жалуйся, пиши слезные письма, и продолжай терпеть. Понятное дело, что при этом ничего не изменится, но ведь тебе это и не нужно. Правда, через некоторое время парень может тебя банально выставить за дверь. Но ты же надеешься на лучшее? А вдруг не выставит, а вдруг не за дверь, а только в прихожую? Да ты и второй женой, судя по всему, уже готова пойти, лишь бы не отлучали от кормушки и не заставляли жить самостоятельно. Что ж, каждому свое. Если же ты наконец повзрослела и готова к взрослым решениям, то для начала сходи к юристу и поговори на тему сложившегося положения. Определите, что можно сделать, соберите документы ну и действуйте. Затем ищи место для жизни и съезжай. Ну, или уезжай к родственникам, ищи работу, и начинай трудиться. В общем, начинай двигаться. Но, в любом случае, выбор за тобой.
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Ваше мнение 10
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Zavoronok / 23.05.19 02:30Вика, а чем тебе тут помогут? Возьмут на содержание с 2-мя детьми? Надо уже самой выгребать, идти на работу и уходить от сожителя.
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krazy / 23.05.19 01:41А он в курсе, что у вас "семья". Вы ж даже не женаты. Он в открытую гуляет. Приводит теток домой. Вы все терпите. Кстати, а ваши два сына где в этот момент находятся? Вы же вместе живете? Куда детей он девает, когда левых баб трахает? Вот к примеру четыре месяца вы были не дома. Где были дети? Вот так просто из школы забрали на такой долгий срок. Ну даже из садика. На четыре месяца? А с работой как так вышло? Вы не работаете, потому вынуждены терпеть подобное отношение? Одни вопросы от письма.
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Тыковка / 23.05.19 01:38Автор, вы бомж:) вот главная ваша проблема.
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жужа@ / 23.05.19 01:22Вика, как така любовь? Скажи честно - он меня содержит , я пустое место, поэтому я такая вот терпила. Когда честен с самим собой , решения приходят адекватные.
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mila / 23.05.19 01:10а мне что-то начало поднадоедать хамство этих " экспертов " ! Человек явно истощен психологически , просит о помощи , не дерзит и не выставляется напоказ , можно было бы и боле чутко ответить . И где написано ,что она " не работает " , потому что уезжала на 4 месяца, что ли ? Это могло быть в самых разных обстоятельствах . Да хоть бы она и домохозяйкой была ! Это еще не повод уничижать человека . Вообще , надо бы в рубрику " консультации психолога " с этим ..
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жужа@ / 23.05.19 01:29Ну а чем ей тут помогут, если она вцепилась в этого чудака на букву М? И естественно, она в социальном плане не дееспособна, раз такое терпит .
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Фло / 23.05.19 00:29Я никогда не пойму, как, КАК можно "очень сильно любить" человека, который тебя бьет и открыто изменяет тебе? Мне кажется, это психическое отклонение какое-то. Может, к психологу или к психотерапевту? P. S. Не поняла, где написано, что героиня не работает и присосалась к кормушке. Может, она в декрете или, например, фрилансер.
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жужа@ / 23.05.19 01:33Она с 17 лет живет с мужчиной и рожает от него детей, она из городка , где мало работы и она низко оплачиваема. Она однозначно не работает. Сколько я не видела таких историй даже в мегаполисах, это всегда про женщин, которые хотят сидеть у кого-то на шее.
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Солярская / 23.05.19 00:12Избивает, гуляет, водит баб, конечно - надо сохранить такое счастье, ясен перец.