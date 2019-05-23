 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Я хочу сохранить семью, но я на пределе


Мне 27 лет, у нас два сына, живем в гражданском браке уже десятый год. Мне очень больно на душе, потому что он всегда изменял мне: постоянные смс, пьянки, сауны, бывало, заставала его в постели, и все прощала, люблю очень сильно. Помогите, пожалуйста, мне. Как быть? Я его боюсь, он меня избивает, он человек, которого ни один человек не может понять, правду говорит он или ложь. Смс и сауны – это ерунда, в этот раз я уезжала к своим на 4 месяца, он остался один. Он мне звонил, говорил, что любит меня, стал вызывать меня, в итоге я приезжаю и узнаю, что на моем месте жила другая. Он ушел на работу и оставил телефон, пришло смс: «Родной, ты ведь обещал, что мы как встречались, так и будем дальше встречаться». Я стала полностью проверять телефон, где он звонит ей и записывает звонок, где она давит на него побыстрее принять решение со мной, на что он ей отвечает, что он принял решение. Я все прощала, старалась сохранить семью, но терпение мое кончается. Помогите мне разобраться в себе.

Виктория, Новгород, 27 лет / 23.05.19
Я хочу сохранить семью, но я на пределе

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 4 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 2.25 из 5. 4

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вика, а какие альтернативы? Они тебя устраивают? Пойти работать, начать саму себя обеспечивать? Удобно же – сидеть на шее у мужчины. Настолько удобно, что можно и потерпеть. Потерпеть побои, оскорбления, измены, ложь. Это – просто плата за возможность не работать с утра до вечера как другие женщины, кому не так повезло с мужчинами. Да?

    А если серьезно: тебе 27 лет, у тебя двое детей, ты не работаешь, а у тебя есть «план Б» на случай, если твой сожитель тебя выставит за дверь? Есть ли «план Б» на случай, если ты попадешь в больницу с побоями? Или, если, наконец, твое терпение лопнет? Если нет, то очень рекомендую начать работать над ним. Потому что с таким мужчиной ты можешь оказаться на улице и в 27 лет, и в 37, и в 47 – все зависит от того, насколько ему удобно с тобой жить, и от настойчивости его любовниц, одна из которых может оказаться достаточно целеустремленной в своем желании занять твое место.

  • Сергей

    Виктория, а как тебе помочь? Взять за руку и отвести к маме? Но ведь это не поможет. Увы, но пока ты сама не примешь какое-то решение и не начнешь ему следовать, ничего не изменится. И жаловаться на сожителя, описывая его похождения, совершенно бессмысленно. Ты сама прекрасно понимаешь что происходит, и терпишь данную ситуацию уже 10 лет, что говорит о том, что тебя все устраивает, измены и избиения для тебя приемлемы. И это при том, что растут два сына, которые все видят и понимают, и у тебя есть возможность «уезжать к своим» на несколько месяцев. То есть сбежать есть куда. Но ты, именно ты просто не хочешь никуда уходить и пытаешься найти магическую «таблетку», чтобы вдруг все само собой разрешилось. Но, к сожалению, насколько мне известно, данное средство еще не изобретено, да и не будет. А раз так, то, еще раз повторюсь, все зависит только от тебя.

    Если тебе удобнее сидеть дома в качестве бесправной домработницы, и оправдывать нежелание хоть что-то делать, необходимостью сохранять семью, то продолжай в том же духе. Жалуйся, пиши слезные письма, и продолжай терпеть. Понятное дело, что при этом ничего не изменится, но ведь тебе это и не нужно. Правда, через некоторое время парень может тебя банально выставить за дверь. Но ты же надеешься на лучшее? А вдруг не выставит, а вдруг не за дверь, а только в прихожую? Да ты и второй женой, судя по всему, уже готова пойти, лишь бы не отлучали от кормушки и не заставляли жить самостоятельно. Что ж, каждому свое. Если же ты наконец повзрослела и готова к взрослым решениям, то для начала сходи к юристу и поговори на тему сложившегося положения. Определите, что можно сделать, соберите документы ну и действуйте. Затем ищи место для жизни и съезжай. Ну, или уезжай к родственникам, ищи работу, и начинай трудиться. В общем, начинай двигаться. Но, в любом случае, выбор за тобой.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
0
0


Ваше мнение 10  

Оставить комментарий
  • Zavoronok / 23.05.19 02:30
    -
    1
    +
    Вика, а чем тебе тут помогут? Возьмут на содержание с 2-мя детьми? Надо уже самой выгребать, идти на работу и уходить от сожителя.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • krazy / 23.05.19 01:41
    -
    2
    +
    А он в курсе, что у вас "семья". Вы ж даже не женаты. Он в открытую гуляет. Приводит теток домой. Вы все терпите. Кстати, а ваши два сына где в этот момент находятся? Вы же вместе живете? Куда детей он девает, когда левых баб трахает? Вот к примеру четыре месяца вы были не дома. Где были дети? Вот так просто из школы забрали на такой долгий срок. Ну даже из садика. На четыре месяца? А с работой как так вышло? Вы не работаете, потому вынуждены терпеть подобное отношение? Одни вопросы от письма.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Тыковка / 23.05.19 01:38
    -
    -1
    +
    Автор, вы бомж:) вот главная ваша проблема.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@ / 23.05.19 01:22
    -
    2
    +
    Вика, как така любовь? Скажи честно - он меня содержит , я пустое место, поэтому я такая вот терпила. Когда честен с самим собой , решения приходят адекватные.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • mila / 23.05.19 01:10
    -
    1
    +
    а мне что-то начало поднадоедать хамство этих " экспертов " ! Человек явно истощен психологически , просит о помощи , не дерзит и не выставляется напоказ , можно было бы и боле чутко ответить . И где написано ,что она " не работает " , потому что уезжала на 4 месяца, что ли ? Это могло быть в самых разных обстоятельствах . Да хоть бы она и домохозяйкой была ! Это еще не повод уничижать человека . Вообще , надо бы в рубрику " консультации психолога " с этим ..
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Фло / 23.05.19 00:29
    -
    1
    +
    Я никогда не пойму, как, КАК можно "очень сильно любить" человека, который тебя бьет и открыто изменяет тебе? Мне кажется, это психическое отклонение какое-то. Может, к психологу или к психотерапевту? P. S. Не поняла, где написано, что героиня не работает и присосалась к кормушке. Может, она в декрете или, например, фрилансер.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • жужа@ / 23.05.19 01:33
      -
      2
      +
      Она с 17 лет живет с мужчиной и рожает от него детей, она из городка , где мало работы и она низко оплачиваема. Она однозначно не работает. Сколько я не видела таких историй даже в мегаполисах, это всегда про женщин, которые хотят сидеть у кого-то на шее.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 23.05.19 00:12
    -
    6
    +
    Избивает, гуляет, водит баб, конечно - надо сохранить такое счастье, ясен перец.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору