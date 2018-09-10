Вино из старого варенья: простой рецепт

Если провести ревизию у многих хозяек в закромах, наверняка можно отыскать несколько баночек просроченного варенья. Такую заготовку уже никто не будет, есть, но и выбрасывать жалко. Не стоит расстраиваться по этому поводу, ведь можно приготовить очень вкусное вино из старого варенья в домашних условиях.

Если четко следовать простому рецепту, готовый напиток получиться не хуже вина, которое готовится из свежесобранных фруктов и ягод.

Рецепт вкусного вина из забродившего варенья

Для приготовления алкогольного напитка можно использовать смородиновое, малиновое, сливовое, яблочное варенье по вкусу. Главное не смешивать две разных заготовки, в противном случае вкус приготовленного вина может испортиться.

Ингредиенты:

варенье любое – 1 литр;

изюм – 100 грамм;

вода фильтрованная – 1 литр.

Рецепт приготовления:

Предварительно стерилизуем банку объемом 3 литра. Благодаря процессу стерилизации мы избавимся от всех микроорганизмов на поверхности тары.

Наливаем необходимое количество воды и доводим до кипения, после чего все содержимое должно охладиться до комнатной температуры.

В подготовленную емкость выкладываем все забродившее варенье. Также добавляем изюм и заливаем остывшей водой. По желанию в банку можно добавить небольшое количество сахарного сиропа.

Смешиваем все ингредиенты до однородной консистенции, укупориваем крышкой и помещаем на хранение в теплое место на 10 дней. Полученную смесь желательно выдерживать при температуре 24 градуса.

Содержимое банки нужно профильтровать через несколько слоев марли. Переливаем полученное сусло в подготовленную чистую банку.

Сверху надеваем одноразовую резиновую перчатку и делаем небольшое отверстие при помощи вилки или иглы.

Помещаем на брожение в любое теплое место и оставляем примерно на 40 суток. В самом конце перчатка должна полностью сдуться, а на дно емкости должен выпасть осадок.

Полученный напиток сливаем, чтобы избавиться от осадка, и ставим настаиваться в течение трех месяцев в холодильник. Через 2-3 месяца можно пробовать на вкус готовое вино из старого варенья в домашних условиях, приготовленное по простому рецепту.

Ароматный напиток из яблочного варенья

Вино, приготовленное из просроченного яблочного варенья, обладает чувственным вкусом и приятным ароматом. Оно отличается от других аналогичных видов алкоголя кисло-сладким привкусом.

Ингредиенты:

варенье из яблок – 1 банка литровая;

винные дрожжи – 20 грамм;

немытый рис – 200 грамм;

вода кипяченая.

Рецепт приготовления:

Подготовленную банку или другую емкость объемом три литра стерилизуем в течение 10 минут, после чего вытираем насухо. Выкладываем сухой рис и смешиваем его с любым вареньем из яблок. Теплую воду смешиваем с винными дрожжами до получения однородной консистенции. Полученную жидкость выливаем в емкость к рису с вареньем. Все время, помешивая содержимое банки, доливаем кипяченую теплую воду таким образом, чтобы жидкость доходила до самого верха емкости. Хорошенько взбалтываем все содержимое банки и сверху помещаем гидрозатвор либо обычную перчатку из резины. Наше будущее вино помещаем в любое теплое место и дожидаемся того момента, пока осадок не выпадет на дно. Жидкость при этом должна стать полностью прозрачной. Именно ее нам и нужно слить, чтобы случайно не задеть осадок.

Готовый напиток пробуем на вкус и по желанию добавляем сахарный песок. Ставим на три дня теплое место, чтобы оно полностью "дошло".

Вино из варенья без добавления сахара

Если вы не хотите ждать так долго когда будет готово вино из варенья, тогда обратите внимание на простой рецепт напитка без сахара. Готовое вино можно будет дегустировать уже через полтора месяца.

Ингредиенты:

любое забродившее варенье – 3 литра;

изюм – 1 горсть;

вода фильтрованная – 5 литров.

Рецепт приготовления:

Берем любое старое варенье по вкусу и смешиваем с фильтрованной водой, помещаем на медленный огонь и продолжаем варить в течение пяти минут все время, помешивая ложкой. Нагретую смесь остужаем при комнатной температуре и выливаем в подготовленную стерилизованную емкость. Туда же добавляем изюм, промывать его, нет надобности. Чтобы кислород в процессе приготовления не выходил из банки, надеваем сверху тары одноразовую перчатку или устанавливаем специальный гидрозатвор.

Когда кислород перестанет выделяться, значит, наш алкогольный напиток полностью готов. Аккуратно разливаем его по бутылкам, не задевая осадок.

Теперь вы знаете, что из забродившего и старого варенья можно приготовить много разных винных напитков. Экспериментируйте с представленными рецептами по своему вкусу.