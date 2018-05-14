Абрикосовое варенье — это очень вкусное лакомство, которое готовится быстро и достаточно просто, если в точности выполнять рецепт. Хозяйки готовят этот десерт с косточками и без них, лучше всего сладость получается без косточек, так как половинки абрикосов сохраняют свой красивый внешний вид, и само варенье выходит очень вкусным.

Готовое лакомство выходит очень ароматным и напоминает о теплом лете. Мы же расскажем о том, как приготовить ароматное варенье из абрикосов без косточек, используя королевский рецепт.

Советы по приготовлению

Есть несколько достаточно простых правил, которые следует соблюдать, чтобы варенье получилось сладким и очень вкусным:

для приготовления лакомства стоит использовать крупные и спелые ягоды, при этом лучше убрать переспелые и подгнившие плоды, они испортят вкус варенья, слишком мягкие плоды тоже не подойдут; можно сварить десерт, используя плоды в целом виде, тогда косточку можно удалить с помощью шпажки или карандаша;

удобнее все же варить варенье из долек ягод, достаточно разделить каждый плод на половинки и удалить косточку;

чтобы варенье хранилось длительное время, следует хорошо мыть и стерилизовать банки, иначе лакомство испортится;

лакомство варится на медленном огне и в несколько этапов, это дает возможность варенью не подгореть, а также сохраняет целостность ягод;

чтобы десерт через некоторое время не засахарился, в него рекомендуется добавить немного сока из лимона или лимонной кислоты.

Королевский рецепт абрикосового варенья

Такой десерт получается очень вкусным и ароматным, при этом процесс приготовления лакомства несложен. Если в точности выполнять рекомендации по приготовлению сладости, то в итоге получается красивое и вкусное варенье.

Ингредиенты:

вода - 600 мл;

абрикосы свежие - 4 кг;

лимонная кислота - 5 грамм;

сахарный песок - 3 кг.

Процесс приготовления:

Плоды следует тщательно промыть в воде, а затем удалить косточки из ягод. Для этого с помощью палочки делается отверстие и косточка осторожно удаляется. Такой способ помогает сохранить абрикосы целыми, и в варенье будут присутствовать ягоды в целом виде.

Косточки следует осторожно разбить, а затем вынуть из них ядра, они также будут необходимы для приготовления варенья. Каждое ядро помещают внутрь абрикосов.

Следом начинают процесс приготовления сахарного сиропа. Для его приготовления используют воду и сахарный песок в необходимом количестве, продукты соединяют и варят на очень медленном огне. Как только сироп закипит, его оставляют вариться еще на десять минут, за этот период сахар должен полностью раствориться.

Подготовленные абрикосы отправляют в кастрюлю, заливают сахарным сиропом. Варенье варят около двух минут после закипания, снимают с него пену и убирают с огня. Настаивают лакомство десять часов или больше.

После этого сладость снова ставят на огонь, доводят до кипения, удаляют пену и убирают с огня.

Процедура повторяется три раза.

Готовое варенье можно разлить по банкам и закрыть крышками. Лакомство будет храниться в кладовой в течение всей зимы и осени.

Варенье из абрикосов с коньяком

Такой рецепт очень оригинальный и простой в исполнении, стоит использовать хороший коньяк, а также подобрать спелые, но плотные плоды абрикосов.

Ингредиенты:

коньяк качественный - 110 мл;

абрикосы свежие - 1,2 кг;

вода очищенная - 210 мл;

сахарный песок - 800 грамм;

коричный порошок - 3 грамма;

лимон - 12 штуки.

Процесс приготовления:

Первым делом готовится сахарный сироп, для этого сахар всыпают в воду и перемешивают все до растворения крупинок, после чего ставят состав на огонь и дожидаются закипания. Абрикосы делят на две части, после чего удаляют косточки. Подготовленные дольки отправляют в кипящий сироп и варят около пяти минут, обязательно удаляя образовавшуюся пену. Лакомство следует постоянно помешивать. После варки огонь выключают и оставляют лакомство остывать до комнатной температуры, после этого варенье отправляют в холодильник на одну ночь. Когда отведенное время истечет, десерт снова ставят на плиту и варят на медленном огне до закипания, после чего вливают в десерт бренди, дополнительно добавляют щепотку коричного порошка и варят на медленном огне около 30 минут. За это время варенье из абрикосов успеет хорошо загустеть. В самом конце варки добавляется лимонный сок.

Варенье с ядрышками

Это прекрасный вариант варенья подойдет тем хозяйкам, которые не любят долгое время заниматься варкой и подготовкой десерта. При этом косточки выбрасывать не придется, нам понадобятся ядра из них, чтобы сварить сладость. Кроме того, в состав входит минимальное количество ингредиентов, наше варенье будет готовиться только из сахарного песка и абрикосов.

Ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Процесс приготовления:

Для такого рецепта особенно важно подобрать максимально спелые, но плотные плоды. Абрикосы разрезают на две части, а затем вынимают из них косточки. Косточки не выкидывают, а разбивают и вынимают ядра из них.

Когда плоды будут очищены и вымыты, их укладывают с большую кастрюлю и посыпают сверху сахарным песком. Накрывают емкость крышкой и дают плодам постоять несколько часов.

Как только ягоды выделят необходимое количество сока, можно поместить кастрюлю на плиту и зажечь медленный огонь.

Когда варенье закипит, его варят пять минут, постоянно снимая образовавшуюся пену, далее огонь выключают и оставляют десерт настояться.

Как только сироп остынет, кусочки абрикосов необходимо осторожно вынуть, это даст возможность сохранить их красивыми и целыми.

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Теперь можно заняться подготовкой сиропа. Снова зажигают огонь на плите, как только сироп закипит, его варят еще пятнадцать минут и снимают пену. Укладывают в сахарную массу кусочки абрикосов и варят еще пару минут.

Через две минуты в варенье насыпают ядра, все перемешивают и снимают десерт с огня.

Царское варенье с орехами

Этот рецепт абрикосового варенья придется по вкусу многим хозяйкам, ведь лакомство будет обладать потрясающим вкусом и ароматом. Лучше всего для такого десерта подходят грецкие орехи, но можно взять фундук или миндаль.

Ингредиенты:

спелые абрикосы - 1,2 кг;

орехи грецкие или миндаль - 1 стакан;

сахарный песок - 750 грамм;

вода очищенная - 1 стакан.

Процесс приготовления:

Сначала следует перебрать плоды абрикосов, для варенья подойдут только спелые и плотные ягоды, переспелые и мягкие абрикосы быстро потеряют свой внешний вид. Из абрикосов следует удалить косточку, сделать это можно двумя способами, разрезав ягоды, или же сделав в них отверстие. Если есть время, то с абрикосов можно удалить кожицу. По традиции такой десерт готовят с ядрами абрикосов, по этой причине косточки не выбрасывают, а прокаливают в разогретой духовке пять минут, раскалывают и вынимают ядра. Если проводить эту процедуру нет желания, можно обойтись только орехами. В абрикосы помещают немного орехов и подготовленные ядра, после чего укладывают плоды в глубокую миску. В кастрюлю насыпают сахарный песок и наливают стакан воды, помещают емкость на огонь, и ждут закипания состава. Необходимо дождаться, пока сахарные крупинки растворятся. Если сироп начинает подгорать, в него добавляют немного воды. В миску с абрикосами наливают кипящий сироп, и оставляют в таком виде, пока состав не остынет. После этого сироп без абрикосов переливают в кастрюлю и повторно кипятят. Кипящим сладким составом заливают абрикосы повторно. Такой процесс следует повторить, как минимум три раза, после чего можно перелить десерт в банки.

В качестве добавок в варенье можно использовать различные виды орехов, но наиболее насыщенный вкус и аромат дает именно грецкий орех. Если же такого ореха дома нет, его заменяют миндалем или фундуком.

Стоит обратить внимание на такие добавки, как корица и ванилин, они сделают аромат готового лакомства насыщенным и ярким. Лимонная кислота даст возможность исключить засахаривание абрикосового десерта.

Варить царское варенье можно не только из абрикосов, если добавить к лакомству дополнительные ягоды или фрукты, то вкус десерта будет более интересным и насыщенным.

В качестве добавок используется киви и клубника, эти продукты лучше всего сочетаются с абрикосами. Можно найти еще несколько интересных рецептов, как сделать такой десерт, но именно описанные выше варианты приготовления лакомства, дают возможность получить очень вкусную и ароматную сладость.