Запастись приятным напитком из спелых томатов несложно, нужно всего лишь знать, как правильно закрыть такой сок в домашних условиях на зиму.

Классический томатный сок на зиму

В домашних условиях переработать спелые плоды можно как в обычной соковыжималке, так и старинным дедовским способом, закрыть готовый продукт можно в емкости любого размера.

Ингредиенты:

1,5 кг мясистых томатов;

10 г поваренной соли;

1, 2 ст. л. белого сахарного песка;

любимые специи: молотый перец, сухой кориандр, парика – по вкусу и желанию.

Рецепт приготовления:

Промытые плоды сушим на ткани, вырезаем подпорченные места, удаляем плодоножки.

Нарезаем небольшими кусочками, выдавливаем сок.

Ставим емкость с жидкостью на огонь, доводим до кипения.

Как только проваренный сок перестанет пениться, высыпаем в кастрюлю указанные приправы и специи. Если заготовка будет в будущем использоваться для борща, соусов или вторых блюд – добавлять специи не нужно.

Разливаем напиток по горячим, стерилизованным банкам, немедленно закатываем.

Переворачиваем, укрываем одеялом, даем остыть при комнатной температуре.

Убираем на хранение томатный сок в подвал или кладовку.

Совет: для такой переработки годятся только помидоры с тонкой кожицей. Упругие, плотные овощи лучше использовать для маринадов и солений.

Томатный сок с уксусом

Любители «Кровавой Мэри» могут использовать напиток, закрытый по этому рецепту в домашних условиях на зиму, как основу для популярного коктейля. Останется только добавить немного остроты, заправив томатный сок перцем чили.

Ингредиенты:

2 кг мясистых томатов;

0,1 кг белого сахарного песка;

50 г поваренной соли;

50 мл столового уксуса 9%;

10 горошин душистого перца;

5 бутонов гвоздики;

2-3 ч. л. молотой корицы;

чеснок и мускатный орех – по желанию.

Рецепт приготовления:

Выдавливаем сок из спелых плодов любым удобным способом. Выливаем его в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения на большом огне, убираем мощность конфорки до минимальной. Варим напиток около получаса, заправляем сахаром и солью. Через 10 минут отправляем в горячую жидкость специи и чеснок, выдавленный через пресс. Даем провариться еще четверть часа, разливаем в горячие, стерилизованные в микроволновке, банки. Немедленно закатываем металлическими крышками, переворачиваем и утепляем. Через сутки основу для коктейлей убираем на хранение.

Совет: если в процессе заготовки используем банки с резьбой, на следующий сезон металлические крышки для них лучше применить для закатки варенья. Под воздействием кислоты во внутреннем покрытии могут появиться невидимые глазу трещины и заготовка долго не простоит.

Томатный сок для первых блюд

В рецепте участвуют болгарский перец и чеснок. Готовый напиток можно использовать для приготовления соусов, различных супов и борщей, так как он получается с ярко выраженным, овощным привкусом.

Ингредиенты:

5 кг мясистых томатов;

2-3 красных болгарских перца;

1 средняя репчатая луковица любого сорта;

1 ст. л. поваренной соли;

1-3 ст. л. белого сахарного песка.

Рецепт приготовления:

Из вымытых и обсушенных плодов отжимаем сок, ставим его в кастрюле на сильный огонь. У чеснока снимаем шелуху, удаляем в перцах плодоножки, вычищаем внутренность от семян и перегородок. Режем подготовленные овощи на мелкие кусочки и пропускаем их через мясорубку. Отправляем полученную массу в сок, держим на плите при минимальном нагреве заготовку около 10 минут. Заправляем сахаром и солью, варим еще четверть часа и разливаем в горячие, стерилизованные емкости. Закатываем крышками, переворачиваем и накрываем старым одеялом. Выносим в кладовку или подвал на хранение через 12 часов.

Интересный факт: в соке из помидор содержится вещество, способное предотвращать появление раковых опухолей. Примечательно, что чем дольше варить заготовку из томатов, тем больший концентрат данного элемента получается.

Томатный напиток в соковарке с зеленью

Если в доме имеется это нехитрое устройство, заготовка приятного и полезного напитка происходит практически без участия хозяйки.

Ингредиенты:

3 кг очень спелых, мягких томатов;

по 1 пучку зелени петрушки и базилика;

1 ч. л. поваренной соли.

Рецепт приготовления:

Промытые томаты нарезаем на половинки, зелень ошпариваем кипятком и обрываем листочки. Выкладываем помидоры в один слой в варочную емкость устройства, сверху высыпаем соль и раскладываем зелень. В нижнюю часть агрегата наливаем воду, отправляем соковарку на плиту. Накрываем устройство крышкой, доводим воду в нижней части агрегата до кипения. Через 40 минут перемешиваем сырье в варочной части, даем ему провариться еще минут 20. Сливаем сок в горячие, стерилизованные банки и немедленно закатываем. Переворачиваем, закутываем в старые, теплые вещи. Когда банки остынут, убираем на хранение.

Примечание: по этому рецепту закрывать томатный сок можно без дополнительных компонентов.