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Томатный сок на зиму: в домашних условиях

  • Категория:
    напитки
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • помидоры
  • соль
  • сахар
  • специи
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Запастись приятным напитком из спелых томатов несложно, нужно всего лишь знать, как правильно закрыть такой сок в домашних условиях на зиму.

Классический томатный сок на зиму

В домашних условиях переработать спелые плоды можно как в обычной соковыжималке, так и старинным дедовским способом, закрыть готовый продукт можно в емкости любого размера.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг мясистых томатов;
  • 10 г поваренной соли;
  • 1, 2 ст. л. белого сахарного песка;
  • любимые специи: молотый перец, сухой кориандр, парика – по вкусу и желанию.

Рецепт приготовления:

  • Промытые плоды сушим на ткани, вырезаем подпорченные места, удаляем плодоножки.
  • Нарезаем небольшими кусочками, выдавливаем сок.

  • Ставим емкость с жидкостью на огонь, доводим до кипения.
  • Как только проваренный сок перестанет пениться, высыпаем в кастрюлю указанные приправы и специи. Если заготовка будет в будущем использоваться для борща, соусов или вторых блюд – добавлять специи не нужно.

  • Разливаем напиток по горячим, стерилизованным банкам, немедленно закатываем.

  • Переворачиваем, укрываем одеялом, даем остыть при комнатной температуре.
  • Убираем на хранение томатный сок в подвал или кладовку.

  • Вы пьете томатный сок?

Совет: для такой переработки годятся только помидоры с тонкой кожицей. Упругие, плотные овощи лучше использовать для маринадов и солений.

Томатный сок с уксусом

Любители «Кровавой Мэри» могут использовать напиток, закрытый по этому рецепту в домашних условиях на зиму, как основу для популярного коктейля. Останется только добавить немного остроты, заправив томатный сок перцем чили.

Ингредиенты:

  • 2 кг мясистых томатов;
  • 0,1 кг белого сахарного песка;
  • 50 г поваренной соли;
  • 50 мл столового уксуса 9%;
  • 10 горошин душистого перца;
  • 5 бутонов гвоздики;
  • 2-3 ч. л. молотой корицы;
  • чеснок и мускатный орех – по желанию.

Рецепт приготовления:

  1. Выдавливаем сок из спелых плодов любым удобным способом.
  2. Выливаем его в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения на большом огне, убираем мощность конфорки до минимальной.
  3. Варим напиток около получаса, заправляем сахаром и солью.
  4. Через 10 минут отправляем в горячую жидкость специи и чеснок, выдавленный через пресс.
  5. Даем провариться еще четверть часа, разливаем в горячие, стерилизованные в микроволновке, банки.
  6. Немедленно закатываем металлическими крышками, переворачиваем и утепляем.
  7. Через сутки основу для коктейлей убираем на хранение.

Совет: если в процессе заготовки используем банки с резьбой, на следующий сезон металлические крышки для них лучше применить для закатки варенья. Под воздействием кислоты во внутреннем покрытии могут появиться невидимые глазу трещины и заготовка долго не простоит.

Томатный сок для первых блюд

В рецепте участвуют болгарский перец и чеснок. Готовый напиток можно использовать для приготовления соусов, различных супов и борщей, так как он получается с ярко выраженным, овощным привкусом.

 

Ингредиенты:

  • 5 кг мясистых томатов;
  • 2-3 красных болгарских перца;
  • 1 средняя репчатая луковица любого сорта;
  • 1 ст. л. поваренной соли;
  • 1-3 ст. л. белого сахарного песка.

Рецепт приготовления:

  1. Из вымытых и обсушенных плодов отжимаем сок, ставим его в кастрюле на сильный огонь.
  2. У чеснока снимаем шелуху, удаляем в перцах плодоножки, вычищаем внутренность от семян и перегородок. Режем подготовленные овощи на мелкие кусочки и пропускаем их через мясорубку.
  3. Отправляем полученную массу в сок, держим на плите при минимальном нагреве заготовку около 10 минут.
  4. Заправляем сахаром и солью, варим еще четверть часа и разливаем в горячие, стерилизованные емкости.
  5. Закатываем крышками, переворачиваем и накрываем старым одеялом.
  6. Выносим в кладовку или подвал на хранение через 12 часов.

Интересный факт: в соке из помидор содержится вещество, способное предотвращать появление раковых опухолей. Примечательно, что чем дольше варить заготовку из томатов, тем больший концентрат данного элемента получается.

Томатный напиток в соковарке с зеленью

Если в доме имеется это нехитрое устройство, заготовка приятного и полезного напитка происходит практически без участия хозяйки.

Ингредиенты:

  • 3 кг очень спелых, мягких томатов;
  • по 1 пучку зелени петрушки и базилика;
  • 1 ч. л. поваренной соли.

Рецепт приготовления:

  1. Промытые томаты нарезаем на половинки, зелень ошпариваем кипятком и обрываем листочки.
  2. Выкладываем помидоры в один слой в варочную емкость устройства, сверху высыпаем соль и раскладываем зелень.
  3. В нижнюю часть агрегата наливаем воду, отправляем соковарку на плиту.
  4. Накрываем устройство крышкой, доводим воду в нижней части агрегата до кипения.
  5. Через 40 минут перемешиваем сырье в варочной части, даем ему провариться еще минут 20.
  6. Сливаем сок в горячие, стерилизованные банки и немедленно закатываем.
  7. Переворачиваем, закутываем в старые, теплые вещи.
  8. Когда банки остынут, убираем на хранение.

Примечание: по этому рецепту закрывать томатный сок можно без дополнительных компонентов.

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31.08.2018
Теги: томатный сок на зиму в домашних условиях

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  • Мария / 31.08.18 16:06
    -
    0
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    Отлично, теперь можно заготовки разнообразить. Только придется банки подписать, чтобы с массой специй в заправку для борща основу для «Кровавой Мери» не добавить. Мои домочадцы в первых блюдах только классические специи любят
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  • Светлана / 31.08.18 16:05
    -
    0
    +
    Интересный вариантик для коктейлей, обязательно в закладки внесу. У меня часто гости бывают, любим домашние посиделки под соленый огурчик и вареную картошечку. Удивлю всех самодельным напитком!
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  • Валентина / 31.08.18 16:05
    -
    0
    +
    Вот спасибо за рецепт с соковыжималкой! Мне по наследству досталась, а чего с ней делать – не знаю. Теперь буду эксплуатировать нещадно!
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