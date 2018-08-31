Томатный сок на зиму: в домашних условиях
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Категория:
напитки
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- помидоры
- соль
- сахар
- специи
Запастись приятным напитком из спелых томатов несложно, нужно всего лишь знать, как правильно закрыть такой сок в домашних условиях на зиму.
Классический томатный сок на зиму
В домашних условиях переработать спелые плоды можно как в обычной соковыжималке, так и старинным дедовским способом, закрыть готовый продукт можно в емкости любого размера.
Ингредиенты:
- 1,5 кг мясистых томатов;
- 10 г поваренной соли;
- 1, 2 ст. л. белого сахарного песка;
- любимые специи: молотый перец, сухой кориандр, парика – по вкусу и желанию.
Рецепт приготовления:
- Промытые плоды сушим на ткани, вырезаем подпорченные места, удаляем плодоножки.
- Нарезаем небольшими кусочками, выдавливаем сок.
- Ставим емкость с жидкостью на огонь, доводим до кипения.
- Как только проваренный сок перестанет пениться, высыпаем в кастрюлю указанные приправы и специи. Если заготовка будет в будущем использоваться для борща, соусов или вторых блюд – добавлять специи не нужно.
- Разливаем напиток по горячим, стерилизованным банкам, немедленно закатываем.
- Переворачиваем, укрываем одеялом, даем остыть при комнатной температуре.
- Убираем на хранение томатный сок в подвал или кладовку.
Совет: для такой переработки годятся только помидоры с тонкой кожицей. Упругие, плотные овощи лучше использовать для маринадов и солений.
Томатный сок с уксусом
Любители «Кровавой Мэри» могут использовать напиток, закрытый по этому рецепту в домашних условиях на зиму, как основу для популярного коктейля. Останется только добавить немного остроты, заправив томатный сок перцем чили.
Ингредиенты:
- 2 кг мясистых томатов;
- 0,1 кг белого сахарного песка;
- 50 г поваренной соли;
- 50 мл столового уксуса 9%;
- 10 горошин душистого перца;
- 5 бутонов гвоздики;
- 2-3 ч. л. молотой корицы;
- чеснок и мускатный орех – по желанию.
Рецепт приготовления:
- Выдавливаем сок из спелых плодов любым удобным способом.
- Выливаем его в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения на большом огне, убираем мощность конфорки до минимальной.
- Варим напиток около получаса, заправляем сахаром и солью.
- Через 10 минут отправляем в горячую жидкость специи и чеснок, выдавленный через пресс.
- Даем провариться еще четверть часа, разливаем в горячие, стерилизованные в микроволновке, банки.
- Немедленно закатываем металлическими крышками, переворачиваем и утепляем.
- Через сутки основу для коктейлей убираем на хранение.
Совет: если в процессе заготовки используем банки с резьбой, на следующий сезон металлические крышки для них лучше применить для закатки варенья. Под воздействием кислоты во внутреннем покрытии могут появиться невидимые глазу трещины и заготовка долго не простоит.
Томатный сок для первых блюд
В рецепте участвуют болгарский перец и чеснок. Готовый напиток можно использовать для приготовления соусов, различных супов и борщей, так как он получается с ярко выраженным, овощным привкусом.
Ингредиенты:
- 5 кг мясистых томатов;
- 2-3 красных болгарских перца;
- 1 средняя репчатая луковица любого сорта;
- 1 ст. л. поваренной соли;
- 1-3 ст. л. белого сахарного песка.
Рецепт приготовления:
- Из вымытых и обсушенных плодов отжимаем сок, ставим его в кастрюле на сильный огонь.
- У чеснока снимаем шелуху, удаляем в перцах плодоножки, вычищаем внутренность от семян и перегородок. Режем подготовленные овощи на мелкие кусочки и пропускаем их через мясорубку.
- Отправляем полученную массу в сок, держим на плите при минимальном нагреве заготовку около 10 минут.
- Заправляем сахаром и солью, варим еще четверть часа и разливаем в горячие, стерилизованные емкости.
- Закатываем крышками, переворачиваем и накрываем старым одеялом.
- Выносим в кладовку или подвал на хранение через 12 часов.
Интересный факт: в соке из помидор содержится вещество, способное предотвращать появление раковых опухолей. Примечательно, что чем дольше варить заготовку из томатов, тем больший концентрат данного элемента получается.
Томатный напиток в соковарке с зеленью
Если в доме имеется это нехитрое устройство, заготовка приятного и полезного напитка происходит практически без участия хозяйки.
Ингредиенты:
- 3 кг очень спелых, мягких томатов;
- по 1 пучку зелени петрушки и базилика;
- 1 ч. л. поваренной соли.
Рецепт приготовления:
- Промытые томаты нарезаем на половинки, зелень ошпариваем кипятком и обрываем листочки.
- Выкладываем помидоры в один слой в варочную емкость устройства, сверху высыпаем соль и раскладываем зелень.
- В нижнюю часть агрегата наливаем воду, отправляем соковарку на плиту.
- Накрываем устройство крышкой, доводим воду в нижней части агрегата до кипения.
- Через 40 минут перемешиваем сырье в варочной части, даем ему провариться еще минут 20.
- Сливаем сок в горячие, стерилизованные банки и немедленно закатываем.
- Переворачиваем, закутываем в старые, теплые вещи.
- Когда банки остынут, убираем на хранение.
Примечание: по этому рецепту закрывать томатный сок можно без дополнительных компонентов.
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А вы закрываете томатный сок на зиму? 3
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Мария / 31.08.18 16:06Отлично, теперь можно заготовки разнообразить. Только придется банки подписать, чтобы с массой специй в заправку для борща основу для «Кровавой Мери» не добавить. Мои домочадцы в первых блюдах только классические специи любят
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Светлана / 31.08.18 16:05Интересный вариантик для коктейлей, обязательно в закладки внесу. У меня часто гости бывают, любим домашние посиделки под соленый огурчик и вареную картошечку. Удивлю всех самодельным напитком!
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Валентина / 31.08.18 16:05Вот спасибо за рецепт с соковыжималкой! Мне по наследству досталась, а чего с ней делать – не знаю. Теперь буду эксплуатировать нещадно!