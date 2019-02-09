Интересные рецепты на День всех влюбленных

Удивить любимого на День всех влюбленных вы сможете, приготовив вкусный ужин. Если не знает ечто приготовить, предлагаем воспользоваться нашей подборкой рецептов на День Святого Валентина. Что – то можно вполне приготовить накануне, например, десерт, а остальное непосредственно 14 февраля. Особое внимание следует уделить праздничной тематической подаче блюд.

Два влюбленных сердца

Блюдо из любимых сосисок, приготовленное по данному рецепту с фото, да еще в таком тематическом исполнении, наверняка порадует вашу половинку. Приготовить такое оригинальное блюдо можно, как на завтрак в День Святого Валентина, так и на ужин.

Ингредиенты:

сосиски длинные тонкие – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

масло растительное;

зелень;

соль, перец.

Приготовление:

Обе сосиски разрезаем вдоль на две половинки, не дорезая до конца. Загибаем половинки на внешнюю сторону и закрепляем края шпажками. Получаем сосиски в форме двух сердец. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сердца из сосисок с двух сторон. Разбиваем в каждое сердечко по одному яйцу, солим, перчим. Если яйцо немного вытекло за границы, корректируем форму при помощи ножа в конце приготовления. Накрываем блюдо крышкой и убавляем огонь. Как только яйца приготовятся, выключаем огонь.

Перекладываем сердечки из сосисок на красивую тарелку, украшаем зелень и подаем для любимому на завтрак или ужин.

Куриные крылышки в горчично - медовом соусе

Не тратя слишком много времени на обдумывание того, что можно приготовить на 14 февраля, готовим вкусное блюдо в мультиварке. Пользуясь данным рецептом, можно приготовить точно также не только крылышки, но и куриные бедрышки.

Ингредиенты:

крылышки куриные – 1 кг;

масло растительное для обжаривания;

соль, перец;

мед – 1 ст. л;

соевый соус – 1 ст. л;

горчица – 1 ст. л;

кетчуп – 1 ст. л;

яблоко;

зелень.

Приготовление:

Куриные крылышки промываем, обсушиваем бумажным полотенцем. Солим, перчим, даем немного постоять.

В небольшой емкости приготавливаем соус, для чего смешиваем горчицу, мед, соевый и кетчуп. Добавляем в смесь соевый соус и тщательно перемешиваем.

Яблоко очищаем от кожицы и сердцевины. Нарезаем яблоко небольшими кубиками, оставляем в готовности.

Обжариваем крылышки на хорошо разогретой сковородке и на сильном огне до получения румяной корочки.

Складываем крылышки в чашу мультиварки, сверху выкладываем кубики яблок и поливаем все соусом.

Закрываем крышку мультиварки, включаем режим плов и тушим до готовности.

Готовое блюдо выкладываем на тарелку, поливаем оставшимся в чаше соусом и украшаем зеленью.

Десерт из желе

Минимальное количество калорий и приятный нежный вкус. Такой десерт понравится, как вашему любимому, так и вам самой.

Ингредиенты:

фруктовое желе (лучше вишневое, для более насыщенного цвета) – 1 пачка;

желатин – 1 пакет;

сметана – 2 ст. л;

сахар – 1 ст.л.

Приготовление:

Разводим фруктовое желе в воде согласно инструкции.

В приготовленные бокалы наливаем вишневое желе до половины объема, убираем в холодильник на 30 минут. Важным является то, что бокалы в холодильнике должны стоять под наклоном.

Пока фруктовое желе застывает, готовим белую половину десерта. Для чего разводим в 150 мг воды желатин до полного растворения.

Смешиваем сметану с сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавляем в смесь остывшее желе.

Извлекаем из холодильника бокалы с фруктовым желе и заполняем их белым желе.

Вновь ставим бокалы с десертом, приготовленным на 14 февраля по данному рецепту, в холодильник, оставляем на несколько часов. Зная, что блюдо любимому следует приготовить к нужному моменту, рассчитываем время заранее.

Салат «Влюбленное сердце»

Красивая тематическая подача данного вкусного и нежного салата подкупает особенно. При составлении меню для романтического легкого ужина на День Святого Валентина, такой салат станет очень удачным выбором.

Ингредиенты:

лосось слабосоленый – 200 г;

масло растительное;

черри – 500 г;

морковь – 2 шт.;

яйца – 5 шт.;

лук;

огурцы соленые – 3 шт.;

майонез.

Приготовление:

Отвариваем морковь и яйца, остужаем.

Лук нарезаем мелко и пассируем в небольшом количестве растительного масла.

Яйца очищаем и натираем на крупной терке.

Морковь натираем на мелкой терке.

Лосось и огурцы нарезаем небольшими кубиками.

Выкладываем майонез в пакет, срезаем уголок. На подготовленной красивой тарелке для подачи рисуем майонезом сердце нужного размера.

Выкладываем внутри сердца все продукты слоями. Для чего сначала заполняем форму из майонеза натертыми яйцами.

Сверху укладываем слой огурцов, смазываем все тонкой майонезной сеткой.

Следующим слоем укладываем кубики лосося.

Завершающим слоем раскладываем обжаренный лук, который будет придавать салату сладкую пикантную нотку.

Обильно смазываем получившееся сердечко майонезом, покрываем все натертой морковью.

Украшаем салат половинками помидоров черри, раскладывая их также в форме сердца.

Включаем красивый и вкусный салат, приготовленный по простому рецепту с фото, в праздничное меню. Готовим на День Святого Валентина и подаем к столу.

Куриные отбивные в сырном кляре

Такое сытное и красивое блюдо точно украсит праздничный стол и поднимет настроение вашему любимому и вам.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

яйца – 3 шт.;

сыр твердых сортов – 200 г;

чеснок – 3 зубчика;

майонез;

крахмал – 1 ст. л;

соевый соус – 1 ст. л;

соль, перец;

мука для панировки;

масло растительное для жарки.

Приготовление:

Куриную грудку нарезаем тонкими продольными пластинами. Все пластины куриного филе укладываем на разделочной доске, закрываем пищевой пленкой и отбиваем. Каждую отбивную солим, перчим, натираем раздавленным чесноком и оставляем на некоторое время. Готовим сырный кляр, для чего слегка взбиваем яйца, добавляем майонез, сметану и крахмал. К собранным в одной емкости ингредиентам добавляем соевый соус, все тщательно вымешиваем. Сыр натираем на мелкой терке, выкладываем в приготовленный соус, еще раз все перемешиваем. Куриные отбивные обваливаем в муке, затем в сырной панировке. Обжариваем отбивные на сковороде с разогретым маслом по 3 минуты с каждой стороны. При обжаривании на отбивные кладем еще дополнительно небольшое количество кляра. Подаем аппетитные отбивные, приготовленные по данному рецепту, к столу. На 14 февраля ваши усилия станут доказательством того, что вы любите свою половинку, что станет самым приятным для него подарком.

Легкий шоколадный десерт

Такое шоколадное пирожное станет отлично подойдет к кофе для завершения праздничного ужина.

Ингредиенты:

мука – 100 г;

какао-порошок – 60 г;

сода – 1 ч. л;

разрыхлитель – 1 / 2 ч. л;

кефир – 120 г;

яйцо;

растительное масло – 50 г;

Nescafe – 1 пачка.

Для крема:

сливки жирные – 150 г;

сахарная пудра – 30 г.

Для наполнителя:

малина замороженная;

листья мяты.

Приготовление:

В одной емкости смешиваем все сухие ингредиенты, просеивая их сквозь сито. В другу емкость наливаем кефир, растительное масло и разбиваем яйцо. В чашке завариваем приготовленный пакетик кофе, остужаем. Кофе в остывшем виде добавляем в емкость с кефиром, все тщательно перемешиваем до однородности. Замешиваем тесто, соединяя сухую смесь с размешенными жидкими ингредиентами. В форму для запекания кладем фольгу, слегка смазываем ее растопленным сливочным маслом и выливаем приготовленное тесто. Выпекаем в духовке при температуре 170 *С, в течение 30 минут. Пока бисквит остывает готовим крем. Для чего взбиваем сливки, понемногу добавляя сахарную пудру. Взбиваем до загустения и сразу отключаем миксер. Остывший шоколадный кекс нарезаем кружками, для чего используем любое подручное средство, например, отрезок от пластиковой бутылки. Берем по два кружка бисквита и отсаживаем на них приготовленный крем при помощи кулинарного шприца. На оба бисквита раскладываем малину и ставим один бисквит с кремом на другой. Сверху пирожное украшаем, положив веточку мяты. Подаем десерт к столу.

Салат пикантный

По данному рецепту вы сможете приготовить для романтического ужина легкий освежающий салат. Другие блюда, приготовленные на День Святого Валентина, должны быть представлены в столь же эффектной подаче.

Ингредиенты:

отварная или копченая куриная грудка – 2 шт.;

огурцы – 3 шт.;

яблоки – 2 шт.;

морковь – 3 шт.;

майонез – 100 г;

яйца – 6 шт.;

лимон – 1 / 2 шт.;

соль, перец.

Приготовление:

Отвариваем 2 морковки и яйца, остужаем и очищаем. Также очищаем и яблоки. На крупной терке натираем отваренную морковь и яблоки. Сбрызгиваем все соком лимона, чтобы яблочная масса не потемнела. Отваренные яйца разделяем на белки и желтки и натираем на мелкой терке по отдельности. Грудку нарезаем небольшими кубиками, огурцы – соломкой. Собираем наш праздничный слоеный салат в виде сердца. Первым слоем выкладываем куриную грудку. Сверху кубиков куриной грудки раскладываем слой огурцов и все покрываем майонезной сеткой. Поверх смазанных майонезом первых двух слоев выкладываем морковь с яблоками, натертыми на терке. Наносим майонезную сетку. Дольше идет слой яичных желтков, майонезная сетка, слой белков. Приступаем к украшению салата. Нарезаем оставшиеся сырую морковь и огурец тонкими слайсами. Кладем одну пластину моркови на пластину огурца. С одного края нарезаем своеобразную бахрому из этих овощей. Сворачиваем обе пластины, бахромой сверху. Получившийся цветок скрепляем зубочисткой. Делаем два – три таких цветка и украшаем листьями зелени. Красивый эффектный салат, приготовленный по данному рецепту с фото на День Святого Валентина, подаем к столу.

Салат «Мужской каприз»

Праздничный стол без мяса не оценит ни один мужчина, поэтому готовим салат с говядиной.

Ингредиенты:

говядина – 200 г;

яйца – 4 шт.;

лук – 2 головки;

майонез;

уксус 6%;

сыр твердый – 150 г;

соль, перец.

Приготовление:

Отвариваем говядину до готовности со специями и солью. Лук нарезаем мелко, выкладываем в емкость и заливаем смесью воды с уксусом, оставляем мариноваться. Остужаем говядину и нарезаем ее небольшими кубиками. Отваренные вкрутую яйца натираем на крупной терке. Собираем салат, для чего выкладываем слой говядины, затем маринованный лук, наносим майонезную сетку. Сверху выкладываем слой натертых яиц. Покрываем сырным слоем, натерев предварительно сыр на крупной терке. Слои в таком порядке повторяем еще два раза. Украшаем салат, приготовленный по данному популярному рецепту, по-своему усмотрению, подаем к столу.

Из данной краткой подборки рецептов разнообразных блюд вполне можно составить праздничное меню, определившись заранее, что будем готовить для романтического ужина на 14 февраля. Главное помнить, что ужин не должен быть слишком сытным и перегруженным деликатесами. Оставьте силы просто для хорошего настроения.