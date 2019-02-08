Оригинальные и недорогие идеи подарка любимому на 14 февраля
Праздник всех влюбленных пришел к нам из западной культуры, является заимствованным, не родным. Тем не менее, он полюбился многим, влюбленные нашей страны отмечают его, дарят подарки, устраивают сюрпризы. В это день можно подарить любимому что-то оригинальное и недорогое. Ведь важнее всего уделить внимание и еще один раз сказать о чувствах.
То, что он любит
В раздумьях о том, что подарить парню на 14 февраля, оригинальное и недорогое, вспомните о его хобби. Многие имеют какие-либо увлечения. Именно они подскажут правильный выбор подарка. Всегда приятно получать то, что действительно пригодится. Да и дарящему важно видеть, что угодил с подарком.
Не обязательно выбирать презент соответственно тематике праздника и с романтической символикой. Можно остановить выбор на чем-то практичном и нужном.
Если парень увлечен спортом, то можно выбрать что-то оригинальное и недорогое на 14 февраля из списка:
- Сумка для спортивной обуви. Можно приобрести простую, без рисунка и нанести принт с каким-то фото в специальных мастерских.
- Бутылку для спортивного питания или воды.
- Повязку на голову для занятий.
- Спортивный коврик.
- Полотенце для душа или косметичку, чтобы брать с собой в спортивный зал все необходимое.
Любое спортивное полотенце, повязку или аксессуар при желании легко превратить в романтический подарок, нанеся на них вышивку или печать с сердцами или вашими совместными фотографиями.
Вот что можно подарить парню на 14 февраля оригинальное недорогое, если он увлечен компьютерами, микросхемами и программами:
- Охлаждающую подставку под ноутбук.
- Коврик для мыши с индивидуальным принтом. На него можно нанести свою фотографию или ваше совместное фото, любую картинку, которую пожелаете.
- Маленькую прищепку – фоторамку для компьютера в виде сердца или забавного персонажа.
- Ортопедическую подстилку на стул в форме сердца или с романтической картинкой.
- Кружку для чая или кофе в форме сердца, с тематическими картинками или вашими фотографиями.
Если парень любит читать книги или вынужден это делать, он студент, к примеру, не лишним будет подарить ему закладки с сердцами или романтическим признанием. Их можно купить или сделать самой. Такой подарок обойдется совсем не дорого, но будет постоянно напоминать вашему возлюбленному о вас.
Мужчины, которые увлекаются рыбалкой или выездами на природу оценят термокружки, дождивики, коробочки для блесен или всяких мелочей. Такие подарки можно приурочить и к 14 февраля, не смотря на то, что они никакого отношения не имеют к любви. Хотя, почему не имеют, это ведь любимое занятие вашего мужчины!
Приятные сувениры
Если вопрос цены приоритетен в дилемме о том, что подарить любимому на 14 февраля оригинальное и недорогое, то купите небольшой сувенир или сделайте сами, фото далее.
В виде сувенира могут быть:
- Календарь на стену с вашими фотографиями.
- Авторучка с именем вашего любимого или с вашим.
- Слиттер брелок к наушникам. Этот подарок пригодится вам обоим. Так можно будет из одного устройства слушать музыку на 2 наушника.
- Любимому мужу можно подарить брелок на ключи в виде сердца. Кстати, можно купить парные брелоки, которые складываются вместе как пазл.
Хорошим и недорогим подарком на день всех влюбленных может стать декоративная подушка в форме сердца в машину или на любимое кресло. На подушку можно нанести ваше совместное фото с пожеланием.
Впечатления и эмоции в подарок
Любимому мужу или парню на 14 февраля можно устроить приключение. Это может быть квест, придуманный вами. Нужно расклеить по дому или в иных местах подсказки, которым он должен следовать, чтобы найти вас или подарок.
Устройте прогулку по парку или берегу реки, заготовив с собой пледы и термос с чаем, чтобы не замерзнуть. Можете взять пару китайских фонариков и запустить их вместе.
Приятным для обоих будет подарок в виде сертификата на общий массаж. Можно выбрать недорогую процедуру в спа-салоне и посетить ее вдвоем.
Активных мужчин в восторг приведет сертификат на урок катания на горных лыжах или кайтинге.
Подарок своими руками
Подарки, которые делаются своими руками, обладают особым шармом и ценностью. Самостоятельно можно изготовить что-то очень простое, сувенир, открытку или что-то серьезное, полезное, например, связать свитер или шарф, нарисовать картину, вышить панно.
Вязаный шарф на 14 февраля можно сделать самой. Для того чтобы проще справиться с работой и управиться за пару вечеров, можно взять толстые спицы и объемную пряжу яркого оттенка. Шарф вязать очень просто:
- Наберите на спицы любое количество петель, можно 36, к примеру.
- Вяжите попеременно лицевые и изнаночные петли. В изнаночном ряду по рисунку.
- Вяжите без изменений на длину 150 см.
- Закройте петли.
- Шарф готов. Для такого простого аксессуара важно выбрать яркие нитки. Подарок получиться шикарным, ведь он связан руками любимой.
Шарф можно упаковать в красивую коробку или преподнести на себе.
Самой можно склеить любимому открытку или целую стенгазету:
- Возьмите ватман, ваши фотографии, вырезки из журналов, яркие фломастеры, конфеты в фантиках.
- Продумайте название стенгазеты.
- Разместите на ней и приклейте ваши фотографии, дополните вырезками из журнала и конфетами.
- Можно сделать плакат в форме игры. На старте разместите задание, а на финише и промежуточных этапах – сладкие призы, приклеив на скотч конфеты.
Испеките любимому торт самостоятельно или приготовьте любимое блюдо. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты. Сделайте все как привыкли, но подайте к столу в необычной, романтической форме. Торт можно украсить клубникой и взбитыми сливками, посыпьте топингом из маленьких сердечек. Горячие блюда можно также украсить романтическими мелочами.
Вырезать из овощей и фруктов канапе в форме сердец, поджарить яичницу в силиконовой форме в виде сердца.
К ужину можно купить салфетки или скатерть с романтической символикой. Такой красивый и приятный сюрприз очень порадует вашего избранника.
Сладкие подарки
Многие мужчины любят сладости. Этим можно воспользоваться на 14 февраля, ведь обычно парням не дарят шоколад или конфеты. В качестве сладкого подарка подойдут:
- Печенья в наборе в красивой коробке в форме сердца.
- Разноцветные макарони.
- Шоколад ручной работы с символикой праздника.
- Наборы, сделанные своими руками из маленьких шоколадок или конфет в форме сердца, кораблика, самолетика.
- Торт в виде сердца.
Красивая упаковка в стилистике праздника добавит шарма сладкому презенту.
Для двоих
Так как 14 февраля праздник для влюбленных пар, то и подарок может быть парным. Побалуйте не только любимого мужа или парня, но и себя. Подарок может быть и на двоих:
- Банные полотенца с принтом из вашей фотографии или вышитыми именами, сердцами для вас обоих.
- Домашние тапочки для двоих или пледы с именами.
- Парные чехлы для телефонов с одинаковыми картинками или вашими фотографиями.
- Ужин в кафе или любимой пиццерии.
В таких подарках главное то, что вы проведете вечер вместе и получите общие приятные эмоции, подарите друг другу нежность, внимание, романтику.
Приключения и игры
Разукрасить вечер яркими красками и освежить чувства к любимому мужу помогут романтические игры для двоих. 14 февраля – это еще один повод, чтобы встряхнуть чувства и уделить время друг другу. В качестве подарка может быть любая романтическая игра:
- Если в вашей паре есть игра, в которую вы играете вдвоем, то предложите партнеру в этот раз поиграть на желания.
- Поиграйте в «угадай фрукт». Нужно заранее подготовить несколько фруктов, порезать и разложить на тарелку, купить или сделать мягкую шоколадную пасту. Это может быть игра на десерт после ужина. Завяжите супругу или своему парню глаза, по очереди макайте в шоколад фрукты и давайте ему попробовать. Если угадает, то приз – поцелуй, а не угадает – будет выполнять ваше желание.
- Можно купить уже готовую романтическую игру для взрослых: «Падающая башня» категории 18+ или другую.
Продумайте заранее приятную музыку и уютную атмосферу, полумрак, свечи.
Звездный час для вас
Любимому мужу на 14 февраля можно подарить личный концерт. Правда, нужно готовиться задолго:
- Запишитесь на урок танца или самостоятельно выучите несколько па. Вечером станцуйте для него лично.
- Напишите ему поэму или четверостишье.
- Подготовьте эссе, белый стих из ваших романтических воспоминаний о нем.
- Смонтируйте видеоролик из фотографий или совместных видео.
Этот подарок он оценит по достоинству, а главное, минимум вложений и максимум результата. Вечер окажется необычным, романтичным и доставит удовольствие вам обоим.
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А вы уже решили что подарите на 14 февраля? 3
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Ольга / 09.02.19 00:47Мы с мужем любим вместе ходить в баню или в бассейн. Нужно прикупить пару полотенец одинаковых с нашими именами. Нам обоим будет подарок к празднику влюбленных.
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Елена / 09.02.19 00:47Свяжу, наверное, своему парню красный шарф. Меня как раз бабушка недавно научила немного. Вот он удивиться. У него как раз шапка красная, ну и красный – цвет влюбленных.
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Света / 09.02.19 00:46Как мило – романтические брелки для двоих в виде сердечек, которые можно сложить вместе. Еще к ним ключницу надо купить, чтобы приходить домой и вешать их рядом.