Оригинальные и недорогие идеи подарка любимому на 14 февраля

Праздник всех влюбленных пришел к нам из западной культуры, является заимствованным, не родным. Тем не менее, он полюбился многим, влюбленные нашей страны отмечают его, дарят подарки, устраивают сюрпризы. В это день можно подарить любимому что-то оригинальное и недорогое. Ведь важнее всего уделить внимание и еще один раз сказать о чувствах.

То, что он любит

В раздумьях о том, что подарить парню на 14 февраля, оригинальное и недорогое, вспомните о его хобби. Многие имеют какие-либо увлечения. Именно они подскажут правильный выбор подарка. Всегда приятно получать то, что действительно пригодится. Да и дарящему важно видеть, что угодил с подарком.

Не обязательно выбирать презент соответственно тематике праздника и с романтической символикой. Можно остановить выбор на чем-то практичном и нужном.

Если парень увлечен спортом, то можно выбрать что-то оригинальное и недорогое на 14 февраля из списка:

Сумка для спортивной обуви. Можно приобрести простую, без рисунка и нанести принт с каким-то фото в специальных мастерских. Бутылку для спортивного питания или воды. Повязку на голову для занятий. Спортивный коврик. Полотенце для душа или косметичку, чтобы брать с собой в спортивный зал все необходимое.

Любое спортивное полотенце, повязку или аксессуар при желании легко превратить в романтический подарок, нанеся на них вышивку или печать с сердцами или вашими совместными фотографиями.

Вот что можно подарить парню на 14 февраля оригинальное недорогое, если он увлечен компьютерами, микросхемами и программами:

Охлаждающую подставку под ноутбук. Коврик для мыши с индивидуальным принтом. На него можно нанести свою фотографию или ваше совместное фото, любую картинку, которую пожелаете. Маленькую прищепку – фоторамку для компьютера в виде сердца или забавного персонажа. Ортопедическую подстилку на стул в форме сердца или с романтической картинкой. Кружку для чая или кофе в форме сердца, с тематическими картинками или вашими фотографиями.

Если парень любит читать книги или вынужден это делать, он студент, к примеру, не лишним будет подарить ему закладки с сердцами или романтическим признанием. Их можно купить или сделать самой. Такой подарок обойдется совсем не дорого, но будет постоянно напоминать вашему возлюбленному о вас.

Мужчины, которые увлекаются рыбалкой или выездами на природу оценят термокружки, дождивики, коробочки для блесен или всяких мелочей. Такие подарки можно приурочить и к 14 февраля, не смотря на то, что они никакого отношения не имеют к любви. Хотя, почему не имеют, это ведь любимое занятие вашего мужчины!

Приятные сувениры

Если вопрос цены приоритетен в дилемме о том, что подарить любимому на 14 февраля оригинальное и недорогое, то купите небольшой сувенир или сделайте сами, фото далее.

В виде сувенира могут быть:

Календарь на стену с вашими фотографиями. Авторучка с именем вашего любимого или с вашим. Слиттер брелок к наушникам. Этот подарок пригодится вам обоим. Так можно будет из одного устройства слушать музыку на 2 наушника. Любимому мужу можно подарить брелок на ключи в виде сердца. Кстати, можно купить парные брелоки, которые складываются вместе как пазл.

Хорошим и недорогим подарком на день всех влюбленных может стать декоративная подушка в форме сердца в машину или на любимое кресло. На подушку можно нанести ваше совместное фото с пожеланием.

Впечатления и эмоции в подарок

Любимому мужу или парню на 14 февраля можно устроить приключение. Это может быть квест, придуманный вами. Нужно расклеить по дому или в иных местах подсказки, которым он должен следовать, чтобы найти вас или подарок.

Устройте прогулку по парку или берегу реки, заготовив с собой пледы и термос с чаем, чтобы не замерзнуть. Можете взять пару китайских фонариков и запустить их вместе.

Приятным для обоих будет подарок в виде сертификата на общий массаж. Можно выбрать недорогую процедуру в спа-салоне и посетить ее вдвоем.

Активных мужчин в восторг приведет сертификат на урок катания на горных лыжах или кайтинге.

Подарок своими руками

Подарки, которые делаются своими руками, обладают особым шармом и ценностью. Самостоятельно можно изготовить что-то очень простое, сувенир, открытку или что-то серьезное, полезное, например, связать свитер или шарф, нарисовать картину, вышить панно.

Вязаный шарф на 14 февраля можно сделать самой. Для того чтобы проще справиться с работой и управиться за пару вечеров, можно взять толстые спицы и объемную пряжу яркого оттенка. Шарф вязать очень просто:

Наберите на спицы любое количество петель, можно 36, к примеру. Вяжите попеременно лицевые и изнаночные петли. В изнаночном ряду по рисунку. Вяжите без изменений на длину 150 см. Закройте петли. Шарф готов. Для такого простого аксессуара важно выбрать яркие нитки. Подарок получиться шикарным, ведь он связан руками любимой.

Шарф можно упаковать в красивую коробку или преподнести на себе.

Самой можно склеить любимому открытку или целую стенгазету:

Возьмите ватман, ваши фотографии, вырезки из журналов, яркие фломастеры, конфеты в фантиках. Продумайте название стенгазеты. Разместите на ней и приклейте ваши фотографии, дополните вырезками из журнала и конфетами. Можно сделать плакат в форме игры. На старте разместите задание, а на финише и промежуточных этапах – сладкие призы, приклеив на скотч конфеты.

Испеките любимому торт самостоятельно или приготовьте любимое блюдо. У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты. Сделайте все как привыкли, но подайте к столу в необычной, романтической форме. Торт можно украсить клубникой и взбитыми сливками, посыпьте топингом из маленьких сердечек. Горячие блюда можно также украсить романтическими мелочами.

Вырезать из овощей и фруктов канапе в форме сердец, поджарить яичницу в силиконовой форме в виде сердца.

К ужину можно купить салфетки или скатерть с романтической символикой. Такой красивый и приятный сюрприз очень порадует вашего избранника.

Сладкие подарки

Многие мужчины любят сладости. Этим можно воспользоваться на 14 февраля, ведь обычно парням не дарят шоколад или конфеты. В качестве сладкого подарка подойдут:

Печенья в наборе в красивой коробке в форме сердца. Разноцветные макарони. Шоколад ручной работы с символикой праздника. Наборы, сделанные своими руками из маленьких шоколадок или конфет в форме сердца, кораблика, самолетика. Торт в виде сердца.

Красивая упаковка в стилистике праздника добавит шарма сладкому презенту.

Для двоих

Так как 14 февраля праздник для влюбленных пар, то и подарок может быть парным. Побалуйте не только любимого мужа или парня, но и себя. Подарок может быть и на двоих:

Банные полотенца с принтом из вашей фотографии или вышитыми именами, сердцами для вас обоих. Домашние тапочки для двоих или пледы с именами. Парные чехлы для телефонов с одинаковыми картинками или вашими фотографиями. Ужин в кафе или любимой пиццерии.

В таких подарках главное то, что вы проведете вечер вместе и получите общие приятные эмоции, подарите друг другу нежность, внимание, романтику.

Приключения и игры

Разукрасить вечер яркими красками и освежить чувства к любимому мужу помогут романтические игры для двоих. 14 февраля – это еще один повод, чтобы встряхнуть чувства и уделить время друг другу. В качестве подарка может быть любая романтическая игра:

Если в вашей паре есть игра, в которую вы играете вдвоем, то предложите партнеру в этот раз поиграть на желания. Поиграйте в «угадай фрукт». Нужно заранее подготовить несколько фруктов, порезать и разложить на тарелку, купить или сделать мягкую шоколадную пасту. Это может быть игра на десерт после ужина. Завяжите супругу или своему парню глаза, по очереди макайте в шоколад фрукты и давайте ему попробовать. Если угадает, то приз – поцелуй, а не угадает – будет выполнять ваше желание. Можно купить уже готовую романтическую игру для взрослых: «Падающая башня» категории 18+ или другую.

Продумайте заранее приятную музыку и уютную атмосферу, полумрак, свечи.

Звездный час для вас

Любимому мужу на 14 февраля можно подарить личный концерт. Правда, нужно готовиться задолго:

Запишитесь на урок танца или самостоятельно выучите несколько па. Вечером станцуйте для него лично. Напишите ему поэму или четверостишье. Подготовьте эссе, белый стих из ваших романтических воспоминаний о нем. Смонтируйте видеоролик из фотографий или совместных видео.

Этот подарок он оценит по достоинству, а главное, минимум вложений и максимум результата. Вечер окажется необычным, романтичным и доставит удовольствие вам обоим.