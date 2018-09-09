Готовим протеиновый коктейль в домашних условиях

Спортсмены знают, что именно пища отвечает за рост мышц и помогает им быстрее восстановиться после силовой тренировки. Поэтому так важно употреблять протеиновые коктейли для набора мышечной массы, которые легко приготовить в домашних условиях.

Классический вариант полезного напитка

Для того чтобы разнообразить свой рацион, достаточно приобрести следующий набор доступных продуктов.

Ингредиенты:

350 мл свежего молока (лучше всего домашнего);

100 г творога любой жирности;

1 спелый банан;

1 белок (сырой);

1 ст. л. жидкого меда.

Основные этапы приготовления:

Банан чистим, нарезаем небольшими дольками и выкладываем в чашу блендера. После этого идет творог, белок, мед.

Все заливаем свежим молоком и накрываем крышкой.

Взбиваем на высокой скорости до получения однородной массы. Пьем сразу же после приготовления или не позднее чем через 2 часа, если напиток берется в дорогу.

«Летний» вариант проте инов ого коктейля

Энергетическая ценность следующего напитка превышает 450 калорий на 100 г продукта.

Для его приготовления необходимо:

250 мл свежего молока;

200 г «чистого» йогурта;

50 г овсяных хлопьев (Геркулес);

2 ст. л. жидкого меда;

1 спелый банан;

шарик ванильного или шоколадного мороженого.

Основные этапы приготовления:

В чашу блендера всыпаем овсяные хлопья. Перемешиваем их с медом и йогуртом. Банан нарезаем, избавляясь от подгнивших мест. Так же отправляем в блендер и заливаем все молоком с мороженым. Взбиваем напиток на высокой скорости 3-5 минут, и переливаем в высокий стакан.

Пить коктейль рекомендуется сразу после приготовления небольшими глоточками без спешки.

Ореховое удовольствие

Протеиновый коктейль для набора мышечной массы в домашних условиях можно приготовить из обычных продуков,которые можно найти в любом холодильнике.

Ингредиенты:

0,5 л свежего молока;

200 г жирного творога;

2 спелых банана (можно маленьких);

2 ст. л. липового меда;

горсть орехов (один вид или ассорти).

Основные этапы приготовления:

Творог смешиваем с медом и отправляем в чашу блендера. Сверху выкладываем нарезанные бананы и очищенные орехи. Заливаем все молоком и тщательно взбиваем. Должна получиться однородная масса. Выпиваем сразу после приготовления. Свежий коктейль усваивается намного лучше и помогает быстрее достичь желаемого результата.

Напиток для восстановления мышц

Белково-углеводный коктейль заряжает энергией и улучшает общее самочувствие. Чтобы его приготовить, нужно совсем немного ингредиентов, которые легко найти в ближайшем супермаркете.

Ингредиенты:

300 г свежего творога;

100 мл питьевой воды;

1 спелый банан;

1 ст. живого йогурта или жирного кефира;

1 ст. л. какао;

1 ч. л. сахарного песка (можно заменить столовой ложкой меда).

Основные этапы приготовления:

Творог слегка перетираем с медом или сахарным песком. Добавляем какао и перекладываем массу в чашу блендера. Добавляем нарезанный банан, воду и живой йогурт без добавок. Взбиваем все до однородности на высокой скорости. Переливаем в высокий стакан. Коктейль можно украсить свежими листиками мяты.

Энергетическая ценность такого напитка не превышает 150 калорий на 100 г продукта. При этом в нем находится около 60 г белка, 50 г углеводов и 10 г жиров.

Несколько полезных советов для новичков

Протеиновый коктейль для набора мышечной массы важно не только правильно приготовить в домашних условиях, но и вовремя употреблять.

Например, если в напитке содержится яйцо или белок, то его рекомендуется принимать за час до полноценной тренировки или через 40 минут после выхода из спортзала.

Профессионалы также напоминают, что пить протеиновые коктейли стоит только в дни силовых тренировок. Они могут заменить один прием пищи, но не стоит выпивать более двух стаканов в сутки.

Как можно видеть, заставить мышцы расти не так уж и сложно. Главное придерживаться всех рекомендаций, регулярно заниматься тренировками и правильно питаться.