Банан – это один из самых любимых фруктов многих людей. Однако женщины, которые придерживаются правильного питания, зачастую интересуются, можно ли включать в рацион банан или нет.

Сколько в одном банане содержится калорий и можно ли есть этот фрукт во время диеты. Калорийность фрукта зависит от размера плода, степени зрелости и даже разновидности, поэтому точный ответ становится невозможным.

Калорийность разных видов бананов

Многие люди привыкли видеть на полках супермаркетов обычные бананы, поэтому мало кто задумывается о существовании других сортов. В действительности разнообразие сортов бананов желательно учитывать.

Мини-банан также называют «бэби». Такой фрукт продается в виде больших гроздьев. На вкус и аромат мини-бананы напоминают обычные фрукты. Основное отличие – это меньшее содержание калорий. В одной штуке может быть до 80-90 ккал.

Банан Платано – это редкий сорт зеленых бананов. Основное отличие – это минимальное количество сахара. К тому же фрукт отличается немного кисловатым вкусом. Энергетическая ценность банана сорта Платано составляет 60 ккал на одну штуку.

Обе разновидности, мини-банан и Платано, больше распространены за границей.

Сколько весит банан средних размеров без кожуры

Для правильного подсчета калорийности желательно знать, сколько весит один средний банан без кожуры. Вес одного фрукта составляет 150 грамм. Средний неочищенный плод весит 200 грамм. Таким образом, кожура банана весит до 50 грамм, что составляет четверть общего веса. Знать средний вес банана без кожуры крайне важно во время приготовления различных блюд, печенья и других десертов, сладких напитков.

Обычно в магазинах покупают целую связку бананов. В связке, которая весит килограмм, обычно находится 5 бананов весом до 200 грамм с кожурой.

Состав и калорийность банана

В 1 штуке без кожуры содержится следующее количество полезных веществ:

белки – 1,1-1,5 грамма;

жиры – 0,3-0,5 грамма;

углеводы – 21-23 грамма.

В составе банановой мякоти также присутствуют витамины и клетчатка. Более того, в составе фрукта можно отметить полезные вещества, которые при регулярном употреблении оказывают положительное влияние на человеческий организм и гарантируют профилактику депрессии.

К настоящему времени также установлено, что в составе бананов содержатся витамины А, В, С, калий и магний. Эти витамины и макроэлементы считаются наиболее полезными.

Ученые отмечают, что самыми полезными являются спелые бананы, на кожуре которых могут присутствовать темные пятна. Именно такие плоды желательно выбирать для того, чтобы отметить максимально возможную пользу фрукта.

Как уже было сказано, калорийность свежих бананов определяется сортом и степенью зрелости. Обычно в магазинах продают десертные сорта бананов, которые отличаются небольшими размерами и средним весом до 200 грамм. Крупные бананы сорта Платано на вкус могут быть недостаточно сладкими, но при этом они отличаются большей калорийностью и высоким содержанием крахмала.

Наименьшей калорийностью обладают вызревшие десертные бананы с очень сладкой мякотью и приятным ароматом.

В 1 штуке банана без кожуры калорийность будет разной. Мякоть незрелого плода содержит 120 калорий, спелого – 90.

Есть ли в банане крахмал

Крахмал всегда содержится в банане, но его доля будет разной. Недозрелые зеленые бананы обычно богаты нерастворимым, резистентным крахмалом. Это вещество не переваривается в тонком кишечнике человека, так как происходит ферментация в толстом кишечнике. По данной причине недозрелые плоды могут приводить к повышенному газообразованию и бурлению в животе.

В спелых бананах крахмал превращается в сахар, поэтому плоды отличаются особенной сладостью, по сравнению с зелеными. При этом спелые бананы легче перевариваются и усваиваются.

Разрешены ли бананы во время диеты

Многие женщины, сидящие на диете, интересуются, сколько калорий содержится в банане. При этом мало людей учитывает следующие свойства бананов:

повышенная калорийность;

способность к выводу солей из человеческого организма и избавление от отечности;

наличие сахаров и инсулинов, которые предотвращают тягу к сладкому и легким углеводам;

гарантированное снабжение организма полезной энергией;

мягкое очищение кишечника от шлаков и токсинов;

незначительное содержание жиров в бананах;

высокий уровень защиты от депрессивных состояний благодаря выработке серотонина, гормона радости.

Таким образом, включить 1-2 банана в рацион худеющего человека очень полезно.

Можно ли есть бананы после тренировки

Ученые уверяют: бананы можно и нужно кушать после тренировки. Это обусловлено тем, что затраченная энергия будет восстанавливаться в минимальные сроки, и начнется пополнение мышечного гликогена, благодаря чему наращивание мышечной ткани существенно упростится.

В бананах также содержится калий, который очень полезен для восполнения энергии и предотвращения судорог после серьезных физических нагрузок.

Разрешены ли бананы на сушке тела

Сушка – это особенный этап похудения, направленный на активное уничтожение жира. По данной причине в рацион включают только продукты с минимальным содержанием углеводов. Для восполнения энергии организм может использовать жиры, благодаря чему запускается процесс похудения.

Однако такое питание противопоказано людям, которые страдают сахарным диабетом, болезнями сердца, печени и почек, нарушениями ЖКТ, ведь углеводы очень важны для каждого человека.

При сушке из рациона обязательно исключают бананы, так как они считаются очень калорийными фруктами.

Можно ли кушать бананы на ночь при похудении

Врач-диетолог может разрешить или запретить кушать бананы на ночь при похудении. Во время консультации всегда учитываются особенности организма каждого человека, а именно – склонности, привычки. В любом случае употребление банана на ночь нежелательно, так как можно получить избыточную энергию и в дальнейшем отметить бессонницу.

Бананы можно включать в рацион, помня о соответствующих ограничениях для поддержания хорошего здоровья и сохранения достойной физической формы.

В 1 штуке банана без кожуры содержится большое количество калорий, поэтому сладкий фрукт нежелательно регулярно и активно кушать худеющим людям.