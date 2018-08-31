Лучшие способы заморозки брокколи на зиму

Капуста брокколи занимает одно из лидирующих позиций среди всех овощей по содержанию витаминов, минералов и полезных веществ. Она содержит больше всего растительного белка, суточную норму витамина С и серотонин, который так необходим для хорошего настроения. Также в брокколи синтезируется вещество, которое борется с раковыми клетками.

Можно бесконечно перечислять полезные свойств овоща, который растет на грядках почти у каждого дачника, но стоит уделить особое внимание заморозке брокколи на зиму в домашних условиях.

Брокколи очень капризный овощ в плане хранения. Капуста не переносит тепла, поэтому сразу после сбора с грядки, ее стоит положить в прохладное помещение, а лучше заморозить. При правильной заморозке она сохранит все свои полезные свойства.

Время и условия заготовки брокколи

Технология замораживания очень простая и заготовка брокколи на зиму не отнимет у вас много времени. Особое внимание стоит уделить качеству и внешнему виду заготавливаемого продукта.

Обязательные условия

Время заготовки —это конец июня или начало июля, когда соцветия еще не раскрылись и содержат максимальное количество полезных веществ.

Для заморозки подойдут только зеленые соцветия без единого изъяна.

Стоит позаботиться заранее о том, чтобы инвентарь для обработки овощей был под рукой. Это облегчит и ускорит процесс заготовки брокколи.

Вам понадобится:

2 кастрюли;

разделочная доска;

острый нож;

пакеты или контейнеры для заморозки;

полотенце или поднос для сушки.

В зависимости от способа термической обработки соцветий капусты, который вы выберете проверьте и подготовьте пароварку или мультиварку.

Подготовка соцветий капусты

Очищение продукта перед заготовкой – обязательное условие для заморозки брокколи на зиму в домашних условиях:

Удаляем грязь, сухие листья, жесткие стебли, места ушибов и желтые соцветия. Тщательно моем овощ в проточной воде или замачиваем на 1 час и только потом промываем под краном. Разделяем руками или разрезаем острым ножом капусту на отдельные соцветия размером 2-3 сантиметра. Еще раз замачиваем кусочки брокколи в холодной воде и ожидаем 30 минут.

Сохранить зеленый цвет продукта поможет подкисление воды. Для этого подойдет сок лимона, раствор лимонной кислоты или столового уксуса. Расчет производится в пропорции 1 чайная ложка вещества на 1 литр воды.

Бланширование

Перед заморозкой брокколи стоит подвергнуть процессу бланширования для сохранения всех полезных свойств. Это кратковременная термическая обработка заготовленных соцветий перед заморозкой паром или крутым кипятком.

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Бланширование можно выполнять с помощью варки овоща в кастрюли или же воспользоваться пароваркой

Способ в кастрюле

Набор кастрюль различной емкости есть на кухне у каждой хозяйки и сложностей в процессе обработки брокколи возникнуть не должно.

Берем кастрюлю емкостью 3 литра и заполняем на 2/3 объема. Доводим воду до кипения и добавляем 1 чайную ложку соли. Промытые соцветия капусты добавляем в воду с кипящей водой и варим 2 минуты на медленном огне. Выключаем газ и сливаем кипяток. Помещаем брокколи в холодную воду со льдом на 30 минут. Достаем подготовленные соцветия и раскладываем их на полотенце или подносе для сушки. Дожидаемся полного высыхания продукта.

Брокколи полностью готова к заморозке.

Способ в пароварке

Пароварка – это не роскошь, а помощник в приготовлении повседневных блюд и заготовок на зиму. Под действием пара брокколи сохранит все свои витамины и полезные вещества:

Заливаем воду в пароварку, выставляем нужный режим работы. Закладываем соцветия капусты в пароварку и ждем 3–4 минуты. После теплового воздействия, помещаем обработанную паром капусту в кастрюлю с холодной водой. Достаем охлажденный продукт, раскладываем и ждем полного высыхания соцветий брокколи.

Для заморозки брокколи на зиму в домашних условиях подойдет мультиварка с функцией пароварки. Технология бланширования такая же, как с пароваркой и обычной кастрюлей.

Когда брокколи полностью высохнет, приступаем непосредственно к процессу замораживания. Заготавливать соцветия брокколи рекомендуется небольшими порциями в специальных контейнерах или пакетах для заморозки. Необходимо указать дату и время, когда овощ был помещен в морозилку.

При соблюдении технологии заморозки брокколи на зиму в домашних условиях, вы и ваши близкие будут наслаждаться качеством и вкусом летнего продукта в любое время года. Заготовленные в морозилке овощи не потеряют своих полезных свойств и сохранят витаминно-минеральный состав и порадуют удобством приготовления каждую хозяйку.