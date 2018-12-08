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Канапе на Новый год 2019: новые идеи для фуршета

  • Категория:
    закуски
  • Время приготовления:
    30 мин

Ингредиенты

  • крекер
  • яйцо (желток)
  • масло сливочное
  • специи
  • зелень
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Холодная закуска является прекрасным дополнением к горячим блюдам. Если выбрать красивые закуски, в оригинальном исполнении, то они станут украшением праздничного стола. Предлагаем несколько вариантов канапе на Новый год 2019, а подробные рецепты с фото помогут приготовить простые и аппетитные яства.

Канапе на крекере

Довольно оригинально закуска смотрится на сырных печеньках.

Ингредиенты:

  • крекер – 9 шт.;
  • куриный желток – 1 шт.;
  • масло сливочное – 60 г;
  • красная икра – 1 ст. л.;
  • зелень, специи.

Приготовление:

  • Сливочное масло заранее вытащим из холодильника, чтобы оно размягчилось.
  • Добавим к нему вареный яичный желток, зелень, соль, специи и взобьем блендером. Уберем смесь в холодильник, чтобы она немного застыла.

  • Затем помещаем ее в кондитерский мешок, выбираем насадку звездочка и выдавливаем пасту на крекер.

  • Сверху выкладываем красную икру.

  • При подаче украшаем зеленью.

Новогодние елочки

Холодные закуски всегда востребованы на праздничном столе, канапе в форме елочки будет особенно актуально на Новый год 2019.

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.;
  • авокадо – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 головка;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • сок лимона – 0,5 ч. л.;
  • масляная рыба х/к – 150 г;
  • укроп – 1 пучок;
  • яичный белок – 1 шт.

Приготовление:

  • Сначала займемся созданием намазки, для этого почистим авокадо, лук и разделим на части, добавим вареное яйцо, сок лимона, оливковое масло и взбиваем в блендере.
  • Нарезаем квадратики батона, затем вырезаем специальной формой елочки.

  • Намазываем их пастой из авокадо, посыпаем укропом и кладем на каждый кусочек тоненький ломоть копченой рыбы.

  • В конце посыпаем яичным белком, натертым на мелкой терке.

Интересно! Канапе в переводе с французского означает «крошечный», первоначально шпажка использовалась не столько для красоты, сколько для того, чтобы можно было удобнее его съесть.

Канапе с маринованной скумбрией

Такие бутерброды станут прекрасной альтернативой, дорогостоящим из красной рыбы. Канапе с оливками на шпажках оригинально выглядят и имеют пикантный аппетитный вкус.

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб – 50 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана – 1 ч. л.;
  • скумбрия – 2 кусочка;
  • майонез – 1 ч. л.;
  • оливки – 10 шт.;
  • горчица - ½ ч. л.;
  • укроп – 1 пучок;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • специи.

Приготовление:

  1. Отварим яйцо, натираем его на терке, укроп мелко нарезаем, оставив несколько веточек для декора.
  2. Добавим сметану, горчицу, майонез, специи и перемешаем.
  3. Возьмем хлеб, вырежем кружочки и намажем их, полученной пастой.
  4. Сверху кладем ломтики скумбрии и колечко огурца.
  5. Надеваем на шпажки оливки и втыкаем их в бутерброд.

Можно заменить огурец, колечком помидора, тогда канапе будет выглядеть более нарядным.

Под водочку

Очень простые и вкусные канапе с сельдью, станут отличной закуской на празднике.

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб – 70 г;
  • сельдь – 1 шт.;
  • оливки – 8 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • укроп – 1 пучок.

Приготовление:

  1. У селедки удаляем внутренности, убираем хребет, кости и нарезаем кусочки филе, небольшими ломтиками.
  2. Нарезаем хлеб, необходимо, чтобы он был такого же размера, как селедка.
  3. Огурец шинкуем колечками.
  4. На хлеб сначала кладем огурец, потом кусочек селедки и втыкаем шпажку с нанизанной оливкой.
  5. На каждый кусочек положим по веточке укропа.

Рыбное чудо

Красивое канапе с форелью станет украшением праздничного стола на Новый год. На создание этого произведения кулинарии уйдет совсем мало времени.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 50 г;
  • хлеб – 50 г;
  • форель – 200 г;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • яичный желток – 1 шт.;
  • укроп для декора.

Приготовление:

  • Вырезаем при помощи стопки кружки хлеба и намазываем их сливочным маслом.

  • Рыбу шинкуем тонкими ломтиками, а огурец полукольцами и выкладываем на бутерброды.

  • Сверху посыпаем тертым желтком.
  • Втыкаем шпажки и декорируем зеленью.

Для справки! Из 50 грамм черного или белого хлеба, получается, от 6 до 8 бутербродов.

Канапе со сливочным паштетом из индейки

Очень простая закуска, но выглядит довольно празднично, как можно увидеть на рецепте с фото.

Ингредиенты:

  • паштет из индейки – 100 г;
  • хлеб – 5 шт.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • редис – 4 шт.;
  • петрушка.

Приготовление:

  • При помощи специальной формы вырезаем колечки хлеба, сначала намазываем их маслом, затем паштетом.

  • Кружочки редиса насаживаем на шпажку вдоль, они, как бы имитируют парус.

  • Втыкаем шпажки в хлеб и украшаем зеленью.

  • Выкладываем бутерброды на красивое блюдо.

Морская фантазия

Канапе довольно эффектно смотрится на праздничном столе, поэтому стоит их приготовить на Новый год 2019.

Ингредиенты:

  • пшеничные гренки – 150 г;
  • икра мойвы с копченым лососем – 150 г;
  • маслины без косточек – 10 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • редис – 3 шт.;
  • кинза – 1 пучок.

Приготовление:

  1. Гренки намазываем икрой мойвы с копченым лососем.
  2. Огурец и редиску нарезаем полукольцами и выкладываем поверх икры.
  3. Затем кладем половинку маслины.

Декорируем бутерброды листочками кинзы.

Новые варианты канапе

Иногда, кажется, что уже все придумали за нас, однако, это не так. В последнее время в кулинарии появляется много новых продуктов, одни приходят к нам из заморских стран, другие возникают в связи с созданием современных технологий.

  • А вы подаете холодные закуски на праздничный стол?

К тому же стал делаться упор на правильное питание, и поэтому появилось много полезных и низкокалорийных блюд.

Диетическое канапе

Такие бутерброды без хлеба, особенно понравятся, желающим сбросить лишний вес. Закуска очень аппетитная, но при этом содержит совсем мало калорий.

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.;
  • баклажан – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • кинза – 1 пучок;
  • консервированная сардина – 100 г;
  • базилик – 2 веточки;
  • соль, специи.

Приготовление:

  1. Начнем процесс с оформления тарелки, где будут находиться канапе. Для этого слегка поливаем его оливковым маслом и посыпаем черным перцем.
  2. Вместо хлеба, будем использовать томаты, нарежем их кружочками, а потом на 4 части.
  3. Баклажан делим пополам и поставим на полчаса в жарочный шкаф при температуре 180 градусов.
  4. Затем соскребем ложкой мякоть, выдавим чеснок, посолим и перемешаем, можно добавить немного рубленой зелени.
  5. Намазываем, полученную пасту на четвертинки помидор.
  6. Следующим слоем выкладываем кусочки сардины, а наверх по листочку базилика.
  7. Втыкаем шпажки, блюдо готово.
  8. Красивые канапе выглядят очень нарядно, а какой от них исходит восхитительный аромат.

Совет: икру из баклажан можно приготовить на зиму впрок, чтобы в любое время года была возможность создать ароматные бутерброды.

Мухоморчики

Необычное и оригинальное канапе, в его приготовлении не присутствует хлеб.

Ингредиенты:

  • перепелиные яйца – 10 шт.;
  • черри – 5 шт.;
  • майонез – 30 мл;
  • кудрявая петрушка – 2 веточки.

Приготовление:

  • Отвариваем яйца и очищаем от скорлупы.
  • Помидоры разрезаем пополам и аккуратно выскабливаем мякоть.
  • На шпажку насаживаем яйцо, затем половинку помидора, повторяем процесс. Получается, что на каждой шпажке будет по два гриба.
  • При помощи корнетика имитируем на черри белые точки, как у мухомора.
  • В основание каждого яйца втыкаем по веточке петрушки. Такое канапе не устанавливается, а укладывается на тарелке.

Сладкая фантазия

Ни один праздничный стол не обойдется без фруктов, но просто помыть их и уложить в вазу уже неинтересно. Гораздо красивее будет выглядеть фруктовое канапе на шпажках, да и кушать его удобнее.

Ингредиенты:

  • черный и зеленый виноград – 100 г;
  • мандарин – 1 шт.;
  • банан – 1 шт.;
  • киви – 1 шт.;
  • арбуз – 200 г.

Приготовление:

  1. Арбуз освобождаем от кожуры и нарезаем на квадратики, удаляем семечки.
  2. С киви снимаем кожицу и режем полукольцами.
  3. Каждую дольку мандарина при помощи ножа делим на три части, если в них есть косточки, то удаляем их.
  4. Очищаем банан и шинкуем кружочками.
  5. Приступаем к сборке канапе, сначала нанизываем на шпажку черный виноград, затем кусочек мандарина, зеленый виноград, банан, киви, последним будет кусочек арбуза.
  6. Для разнообразия начнем следующую шпажку не с черного, а с зеленого винограда.
  7. Можно выбирать фрукты по своему вкусу и доступности, например, зимой тяжело достать арбуз или он очень дорогой, то реально заменить его любым другим фруктом.

Канапе со шпеком

Отличная закуска к бокалу белого вина, она закончится, не успев начаться.

Ингредиенты:

  • белый хлеб – 100 г;
  • творожный сыр – 50 г;
  • шпек – 50 г;
  • каперсы – 30 г;
  • укроп – 2 веточки.

Приготовление:

  • Хлеб нарезаем на кусочки и поджариваем в тостере.

  • Намазываем его творожным сыром.

  • Сверху выкладываем тонкие ломтики шпека.
  • Посыпаем рубленой зеленью.

Вместо шпека, можно использовать любое другое копченое мясо.

Многие люди совершают ошибку и пытаются съесть канапе в несколько приемов, так они не смогут полностью насладиться вкусом блюда. Необходимо положить бутерброд в рот целиком и медленно разжевать.

Канапе с кальмаром

Прекрасная закуска, нежное мясо морепродуктов оставляет приятное послевкусие.

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.;
  • яйцо – 4 шт.;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кальмары в масле – 1 банка;
  • майонез – 50 мл;
  • специи, зелень.

Приготовление:

  • При помощи стакана вырезаем кружки, для будущих бутербродов.

  • Плавленый сырок и яйца натираем на терке, чеснок выдавливаем через пресс.

  • Добавим мелко порезанную петрушку, майонез и перемешиваем.
  • Намазываем хлеб пастой.

  • На шпажку нанизываем колечко кальмара и втыкаем в канапе.

При подаче декорируем зеленью.

Канапе с адыгейским сыром

Аппетитная закуска, оригинально выглядит, благодаря необычному оформлению.

Ингредиенты:

  • сыр адыгейский – 100 г;
  • хлеб – 1 батон;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • редис – 3 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • перепелиные яйца – 4 шт.;
  • специи, зелень.

Приготовление:

  • Хлеб нарезаем тонкими ломтиками.

  • Сыр разминаем вилкой, яйца натираем на мелкой терке, добавляем сметану, специи, зелень, чеснок выдавливаем через пресс и перемешиваем.

  • Намазываем на хлеб сырную массу, сверху кладем кружочек редиса.

  • Огурец нарезаем при помощи овощечистки тонкими слайсами.

  • На шпажку нанизываем огурец зигзагом и втыкаем в хлеб.

Раскладываем канапе на красивую тарелку и подаем к столу.

Канапе с голубым сыром и черри

Благодаря специфическому вкусу сыра с плесенью, закуска имеет приятный, пикантный оттенок.

Ингредиенты:

  • черри – 10 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • батон – 1 шт.;
  • сыр с голубой плесенью – 100 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • горчица французская – 1 ст. л.

Приготовление:

  • Батон нарезаем на квадратики и обжариваем на сливочном масле с обеих сторон.

  • Смазываем их горчицей и соединяем два кусочка между собой.

  • Сыр нарезаем кубиками, а огурец кружками.
  • Формируем канапе на шпажку в следующем порядке: черри, сыр, огурец и втыкаем в батон.

  • Не все любят экзотические виды сыров, поэтому можно заменить его другим видом.

Для справки: вес канапе не должен превышать 65-70 грамм.

Канапе-ассорти

Вкусная закуска будет эффектно смотреться на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • хлеб черный – 4 ломтика;
  • сливочное масло – 50 г;
  • икра красная – 3 ч. л.;
  • семга – 50 г;
  • сыр – 40 г;
  • маслины без косточек – 5 шт.;
  • зеленый виноград – 5 шт.;
  • лимон.

Приготовление:

  1. Из хлеба при помощи специальной выемки сделаем 15 кружочков.
  2. Намазываем их маслом.
  3. На первые 5 кружков выкладываем икру, на вторые – кусочки сыра, и на третьи – ломтики семги.
  4. Насаживаем на шпажку зеленый виноград и втыкаем в канапе с сыром, палочку с лимонов в бутерброд с икрой, с маслиной – в канапе с рыбой.
  5. Получилось красочное ассорти, которое станет изюминкой праздничного стола.

Канапе «Забава»

Аппетитная и ароматная закуска придется по вкусу гостям.

Ингредиенты:

  • плавленый сырок – 2 шт.;
  • хлеб – 50 г;
  • шампиньоны – 50 г;
  • чеснок – 1 зубчика;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • огурец – 1 шт.;
  • клюква – 60 г;
  • специи, зелень.

Приготовление:

  1. Замороженные сырки натереть на мелкой терке, шампиньоны и петрушку перекрутить через мясорубку, чеснок выдавим через пресс.
  2. Соединим все продукты, добавим майонез, черный перец и перемешаем. Можно взбить блендером.
  3. Специальной выемкой выдавим кружочки хлеба и подсушим в тостере.
  4. На каждый кусочек выкладываем 1 ч. л. пасты.
  5. На шпажку нанизываем огурец, ягодку клюквы и втыкаем в канапе.

Сбоку каждого бутерброда кладем листочек петрушки.

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08.12.2018
Теги: канапе Новый год 2019 рецепты

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  • Lena_LOL / 08.12.18 18:03
    -
    0
    +
    Фруктовые канапе просто класс, представляю, как им будут рады детишки.
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  • ВероНика_МИР_ / 08.12.18 18:01
    -
    0
    +
    Благодарю за массу полезных рецептов, но как всегда бывает при таком изобилии тяжело на чем-то остановиться. Особенно понравились канапе с морепродуктами, никогда раньше не использовала кальмары, теперь обязательно попробую.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юлия / 08.12.18 18:00
    -
    0
    +
    Никогда раньше не пробовала готовить бутербродики без хлеба, меня очень заинтересовала эта идея, да и для фигуры полезно. К тому же столько идей, что использовать в качестве основы. Мухоморчики прямо обалденные, глаз не оторвать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина_002 / 08.12.18 18:00
    -
    0
    +
    Спасибо за статью, так много интересных и оригинальных рецептов, так что не знаешь на чем остановиться. Канапе вообще моя любимая закуска, времени много не занимает, а уходит на ура.
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