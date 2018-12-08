Канапе на Новый год 2019: новые идеи для фуршета

Холодная закуска является прекрасным дополнением к горячим блюдам. Если выбрать красивые закуски, в оригинальном исполнении, то они станут украшением праздничного стола. Предлагаем несколько вариантов канапе на Новый год 2019, а подробные рецепты с фото помогут приготовить простые и аппетитные яства.

Канапе на крекере

Довольно оригинально закуска смотрится на сырных печеньках.

Ингредиенты:

крекер – 9 шт.;

куриный желток – 1 шт.;

масло сливочное – 60 г;

красная икра – 1 ст. л.;

зелень, специи.

Приготовление:

Сливочное масло заранее вытащим из холодильника, чтобы оно размягчилось.

Добавим к нему вареный яичный желток, зелень, соль, специи и взобьем блендером. Уберем смесь в холодильник, чтобы она немного застыла.

Затем помещаем ее в кондитерский мешок, выбираем насадку звездочка и выдавливаем пасту на крекер.

Сверху выкладываем красную икру.

При подаче украшаем зеленью.

Новогодние елочки

Холодные закуски всегда востребованы на праздничном столе, канапе в форме елочки будет особенно актуально на Новый год 2019.

Ингредиенты:

батон – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 головка;

оливковое масло – 1 ст. л.;

сок лимона – 0,5 ч. л.;

масляная рыба х/к – 150 г;

укроп – 1 пучок;

яичный белок – 1 шт.

Приготовление:

Сначала займемся созданием намазки, для этого почистим авокадо, лук и разделим на части, добавим вареное яйцо, сок лимона, оливковое масло и взбиваем в блендере.

Нарезаем квадратики батона, затем вырезаем специальной формой елочки.

Намазываем их пастой из авокадо, посыпаем укропом и кладем на каждый кусочек тоненький ломоть копченой рыбы.

В конце посыпаем яичным белком, натертым на мелкой терке.

Интересно! Канапе в переводе с французского означает «крошечный», первоначально шпажка использовалась не столько для красоты, сколько для того, чтобы можно было удобнее его съесть.

Канапе с маринованной скумбрией

Такие бутерброды станут прекрасной альтернативой, дорогостоящим из красной рыбы. Канапе с оливками на шпажках оригинально выглядят и имеют пикантный аппетитный вкус.

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 50 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 1 ч. л.;

скумбрия – 2 кусочка;

майонез – 1 ч. л.;

оливки – 10 шт.;

горчица - ½ ч. л.;

укроп – 1 пучок;

свежий огурец – 1 шт.;

специи.

Приготовление:

Отварим яйцо, натираем его на терке, укроп мелко нарезаем, оставив несколько веточек для декора. Добавим сметану, горчицу, майонез, специи и перемешаем. Возьмем хлеб, вырежем кружочки и намажем их, полученной пастой. Сверху кладем ломтики скумбрии и колечко огурца. Надеваем на шпажки оливки и втыкаем их в бутерброд.

Можно заменить огурец, колечком помидора, тогда канапе будет выглядеть более нарядным.

Под водочку

Очень простые и вкусные канапе с сельдью, станут отличной закуской на празднике.

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 70 г;

сельдь – 1 шт.;

оливки – 8 шт.;

огурец – 1 шт.;

укроп – 1 пучок.

Приготовление:

У селедки удаляем внутренности, убираем хребет, кости и нарезаем кусочки филе, небольшими ломтиками. Нарезаем хлеб, необходимо, чтобы он был такого же размера, как селедка. Огурец шинкуем колечками. На хлеб сначала кладем огурец, потом кусочек селедки и втыкаем шпажку с нанизанной оливкой. На каждый кусочек положим по веточке укропа.

Рыбное чудо

Красивое канапе с форелью станет украшением праздничного стола на Новый год. На создание этого произведения кулинарии уйдет совсем мало времени.

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г;

хлеб – 50 г;

форель – 200 г;

свежий огурец – 1 шт.;

яичный желток – 1 шт.;

укроп для декора.

Приготовление:

Вырезаем при помощи стопки кружки хлеба и намазываем их сливочным маслом.

Рыбу шинкуем тонкими ломтиками, а огурец полукольцами и выкладываем на бутерброды.

Сверху посыпаем тертым желтком.

Втыкаем шпажки и декорируем зеленью.

Для справки! Из 50 грамм черного или белого хлеба, получается, от 6 до 8 бутербродов.

Канапе со сливочным паштетом из индейки

Очень простая закуска, но выглядит довольно празднично, как можно увидеть на рецепте с фото.

Ингредиенты:

паштет из индейки – 100 г;

хлеб – 5 шт.;

сливочное масло – 50 г;

редис – 4 шт.;

петрушка.

Приготовление:

При помощи специальной формы вырезаем колечки хлеба, сначала намазываем их маслом, затем паштетом.

Кружочки редиса насаживаем на шпажку вдоль, они, как бы имитируют парус.

Втыкаем шпажки в хлеб и украшаем зеленью.

Выкладываем бутерброды на красивое блюдо.

Морская фантазия

Канапе довольно эффектно смотрится на праздничном столе, поэтому стоит их приготовить на Новый год 2019.

Ингредиенты:

пшеничные гренки – 150 г;

икра мойвы с копченым лососем – 150 г;

маслины без косточек – 10 шт.;

огурец – 1 шт.;

редис – 3 шт.;

кинза – 1 пучок.

Приготовление:

Гренки намазываем икрой мойвы с копченым лососем. Огурец и редиску нарезаем полукольцами и выкладываем поверх икры. Затем кладем половинку маслины.

Декорируем бутерброды листочками кинзы.

Новые варианты канапе

Иногда, кажется, что уже все придумали за нас, однако, это не так. В последнее время в кулинарии появляется много новых продуктов, одни приходят к нам из заморских стран, другие возникают в связи с созданием современных технологий.

К тому же стал делаться упор на правильное питание, и поэтому появилось много полезных и низкокалорийных блюд.

Диетическое канапе

Такие бутерброды без хлеба, особенно понравятся, желающим сбросить лишний вес. Закуска очень аппетитная, но при этом содержит совсем мало калорий.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.;

баклажан – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

кинза – 1 пучок;

консервированная сардина – 100 г;

базилик – 2 веточки;

соль, специи.

Приготовление:

Начнем процесс с оформления тарелки, где будут находиться канапе. Для этого слегка поливаем его оливковым маслом и посыпаем черным перцем. Вместо хлеба, будем использовать томаты, нарежем их кружочками, а потом на 4 части. Баклажан делим пополам и поставим на полчаса в жарочный шкаф при температуре 180 градусов. Затем соскребем ложкой мякоть, выдавим чеснок, посолим и перемешаем, можно добавить немного рубленой зелени. Намазываем, полученную пасту на четвертинки помидор. Следующим слоем выкладываем кусочки сардины, а наверх по листочку базилика. Втыкаем шпажки, блюдо готово. Красивые канапе выглядят очень нарядно, а какой от них исходит восхитительный аромат.

Совет: икру из баклажан можно приготовить на зиму впрок, чтобы в любое время года была возможность создать ароматные бутерброды.

Мухоморчики

Необычное и оригинальное канапе, в его приготовлении не присутствует хлеб.

Ингредиенты:

перепелиные яйца – 10 шт.;

черри – 5 шт.;

майонез – 30 мл;

кудрявая петрушка – 2 веточки.

Приготовление:

Отвариваем яйца и очищаем от скорлупы.

Помидоры разрезаем пополам и аккуратно выскабливаем мякоть.

На шпажку насаживаем яйцо, затем половинку помидора, повторяем процесс. Получается, что на каждой шпажке будет по два гриба.

При помощи корнетика имитируем на черри белые точки, как у мухомора.

В основание каждого яйца втыкаем по веточке петрушки. Такое канапе не устанавливается, а укладывается на тарелке.

Сладкая фантазия

Ни один праздничный стол не обойдется без фруктов, но просто помыть их и уложить в вазу уже неинтересно. Гораздо красивее будет выглядеть фруктовое канапе на шпажках, да и кушать его удобнее.

Ингредиенты:

черный и зеленый виноград – 100 г;

мандарин – 1 шт.;

банан – 1 шт.;

киви – 1 шт.;

арбуз – 200 г.

Приготовление:

Арбуз освобождаем от кожуры и нарезаем на квадратики, удаляем семечки. С киви снимаем кожицу и режем полукольцами. Каждую дольку мандарина при помощи ножа делим на три части, если в них есть косточки, то удаляем их. Очищаем банан и шинкуем кружочками. Приступаем к сборке канапе, сначала нанизываем на шпажку черный виноград, затем кусочек мандарина, зеленый виноград, банан, киви, последним будет кусочек арбуза. Для разнообразия начнем следующую шпажку не с черного, а с зеленого винограда. Можно выбирать фрукты по своему вкусу и доступности, например, зимой тяжело достать арбуз или он очень дорогой, то реально заменить его любым другим фруктом.

Канапе со шпеком

Отличная закуска к бокалу белого вина, она закончится, не успев начаться.

Ингредиенты:

белый хлеб – 100 г;

творожный сыр – 50 г;

шпек – 50 г;

каперсы – 30 г;

укроп – 2 веточки.

Приготовление:

Хлеб нарезаем на кусочки и поджариваем в тостере.

Намазываем его творожным сыром.

Сверху выкладываем тонкие ломтики шпека.

Посыпаем рубленой зеленью.

Вместо шпека, можно использовать любое другое копченое мясо.

Многие люди совершают ошибку и пытаются съесть канапе в несколько приемов, так они не смогут полностью насладиться вкусом блюда. Необходимо положить бутерброд в рот целиком и медленно разжевать.

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Канапе с кальмаром

Прекрасная закуска, нежное мясо морепродуктов оставляет приятное послевкусие.

Ингредиенты:

батон – 1 шт.;

яйцо – 4 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

кальмары в масле – 1 банка;

майонез – 50 мл;

специи, зелень.

Приготовление:

При помощи стакана вырезаем кружки, для будущих бутербродов.

Плавленый сырок и яйца натираем на терке, чеснок выдавливаем через пресс.

Добавим мелко порезанную петрушку, майонез и перемешиваем.

Намазываем хлеб пастой.

На шпажку нанизываем колечко кальмара и втыкаем в канапе.

При подаче декорируем зеленью.

Канапе с адыгейским сыром

Аппетитная закуска, оригинально выглядит, благодаря необычному оформлению.

Ингредиенты:

сыр адыгейский – 100 г;

хлеб – 1 батон;

сметана – 1 ст. л.;

редис – 3 шт.;

огурец – 1 шт.;

перепелиные яйца – 4 шт.;

специи, зелень.

Приготовление:

Хлеб нарезаем тонкими ломтиками.

Сыр разминаем вилкой, яйца натираем на мелкой терке, добавляем сметану, специи, зелень, чеснок выдавливаем через пресс и перемешиваем.

Намазываем на хлеб сырную массу, сверху кладем кружочек редиса.

Огурец нарезаем при помощи овощечистки тонкими слайсами.

На шпажку нанизываем огурец зигзагом и втыкаем в хлеб.

Раскладываем канапе на красивую тарелку и подаем к столу.

Канапе с голубым сыром и черри

Благодаря специфическому вкусу сыра с плесенью, закуска имеет приятный, пикантный оттенок.

Ингредиенты:

черри – 10 шт.;

огурец – 1 шт.;

батон – 1 шт.;

сыр с голубой плесенью – 100 г;

сливочное масло – 30 г;

горчица французская – 1 ст. л.

Приготовление:

Батон нарезаем на квадратики и обжариваем на сливочном масле с обеих сторон.

Смазываем их горчицей и соединяем два кусочка между собой.

Сыр нарезаем кубиками, а огурец кружками.

Формируем канапе на шпажку в следующем порядке: черри, сыр, огурец и втыкаем в батон.

Не все любят экзотические виды сыров, поэтому можно заменить его другим видом.

Для справки: вес канапе не должен превышать 65-70 грамм.

Канапе-ассорти

Вкусная закуска будет эффектно смотреться на праздничном столе.

Ингредиенты:

хлеб черный – 4 ломтика;

сливочное масло – 50 г;

икра красная – 3 ч. л.;

семга – 50 г;

сыр – 40 г;

маслины без косточек – 5 шт.;

зеленый виноград – 5 шт.;

лимон.

Приготовление:

Из хлеба при помощи специальной выемки сделаем 15 кружочков. Намазываем их маслом. На первые 5 кружков выкладываем икру, на вторые – кусочки сыра, и на третьи – ломтики семги. Насаживаем на шпажку зеленый виноград и втыкаем в канапе с сыром, палочку с лимонов в бутерброд с икрой, с маслиной – в канапе с рыбой. Получилось красочное ассорти, которое станет изюминкой праздничного стола.

Канапе «Забава»

Аппетитная и ароматная закуска придется по вкусу гостям.

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 шт.;

хлеб – 50 г;

шампиньоны – 50 г;

чеснок – 1 зубчика;

майонез – 1 ст. л.;

огурец – 1 шт.;

клюква – 60 г;

специи, зелень.

Приготовление:

Замороженные сырки натереть на мелкой терке, шампиньоны и петрушку перекрутить через мясорубку, чеснок выдавим через пресс. Соединим все продукты, добавим майонез, черный перец и перемешаем. Можно взбить блендером. Специальной выемкой выдавим кружочки хлеба и подсушим в тостере. На каждый кусочек выкладываем 1 ч. л. пасты. На шпажку нанизываем огурец, ягодку клюквы и втыкаем в канапе.

Сбоку каждого бутерброда кладем листочек петрушки.