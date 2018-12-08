Канапе на Новый год 2019: новые идеи для фуршета
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Категория:
закуски
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Время приготовления:
30 мин
Ингредиенты
- крекер
- яйцо (желток)
- масло сливочное
- специи
- зелень
Холодная закуска является прекрасным дополнением к горячим блюдам. Если выбрать красивые закуски, в оригинальном исполнении, то они станут украшением праздничного стола. Предлагаем несколько вариантов канапе на Новый год 2019, а подробные рецепты с фото помогут приготовить простые и аппетитные яства.
Канапе на крекере
Довольно оригинально закуска смотрится на сырных печеньках.
Ингредиенты:
- крекер – 9 шт.;
- куриный желток – 1 шт.;
- масло сливочное – 60 г;
- красная икра – 1 ст. л.;
- зелень, специи.
Приготовление:
- Сливочное масло заранее вытащим из холодильника, чтобы оно размягчилось.
- Добавим к нему вареный яичный желток, зелень, соль, специи и взобьем блендером. Уберем смесь в холодильник, чтобы она немного застыла.
- Затем помещаем ее в кондитерский мешок, выбираем насадку звездочка и выдавливаем пасту на крекер.
- Сверху выкладываем красную икру.
- При подаче украшаем зеленью.
Новогодние елочки
Холодные закуски всегда востребованы на праздничном столе, канапе в форме елочки будет особенно актуально на Новый год 2019.
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 головка;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- сок лимона – 0,5 ч. л.;
- масляная рыба х/к – 150 г;
- укроп – 1 пучок;
- яичный белок – 1 шт.
Приготовление:
- Сначала займемся созданием намазки, для этого почистим авокадо, лук и разделим на части, добавим вареное яйцо, сок лимона, оливковое масло и взбиваем в блендере.
- Нарезаем квадратики батона, затем вырезаем специальной формой елочки.
- Намазываем их пастой из авокадо, посыпаем укропом и кладем на каждый кусочек тоненький ломоть копченой рыбы.
- В конце посыпаем яичным белком, натертым на мелкой терке.
Интересно! Канапе в переводе с французского означает «крошечный», первоначально шпажка использовалась не столько для красоты, сколько для того, чтобы можно было удобнее его съесть.
Канапе с маринованной скумбрией
Такие бутерброды станут прекрасной альтернативой, дорогостоящим из красной рыбы. Канапе с оливками на шпажках оригинально выглядят и имеют пикантный аппетитный вкус.
Ингредиенты:
- ржаной хлеб – 50 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 1 ч. л.;
- скумбрия – 2 кусочка;
- майонез – 1 ч. л.;
- оливки – 10 шт.;
- горчица - ½ ч. л.;
- укроп – 1 пучок;
- свежий огурец – 1 шт.;
- специи.
Приготовление:
- Отварим яйцо, натираем его на терке, укроп мелко нарезаем, оставив несколько веточек для декора.
- Добавим сметану, горчицу, майонез, специи и перемешаем.
- Возьмем хлеб, вырежем кружочки и намажем их, полученной пастой.
- Сверху кладем ломтики скумбрии и колечко огурца.
- Надеваем на шпажки оливки и втыкаем их в бутерброд.
Можно заменить огурец, колечком помидора, тогда канапе будет выглядеть более нарядным.
Под водочку
Очень простые и вкусные канапе с сельдью, станут отличной закуской на празднике.
Ингредиенты:
- ржаной хлеб – 70 г;
- сельдь – 1 шт.;
- оливки – 8 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- укроп – 1 пучок.
Приготовление:
- У селедки удаляем внутренности, убираем хребет, кости и нарезаем кусочки филе, небольшими ломтиками.
- Нарезаем хлеб, необходимо, чтобы он был такого же размера, как селедка.
- Огурец шинкуем колечками.
- На хлеб сначала кладем огурец, потом кусочек селедки и втыкаем шпажку с нанизанной оливкой.
- На каждый кусочек положим по веточке укропа.
Рыбное чудо
Красивое канапе с форелью станет украшением праздничного стола на Новый год. На создание этого произведения кулинарии уйдет совсем мало времени.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г;
- хлеб – 50 г;
- форель – 200 г;
- свежий огурец – 1 шт.;
- яичный желток – 1 шт.;
- укроп для декора.
Приготовление:
- Вырезаем при помощи стопки кружки хлеба и намазываем их сливочным маслом.
- Рыбу шинкуем тонкими ломтиками, а огурец полукольцами и выкладываем на бутерброды.
- Сверху посыпаем тертым желтком.
- Втыкаем шпажки и декорируем зеленью.
Для справки! Из 50 грамм черного или белого хлеба, получается, от 6 до 8 бутербродов.
Канапе со сливочным паштетом из индейки
Очень простая закуска, но выглядит довольно празднично, как можно увидеть на рецепте с фото.
Ингредиенты:
- паштет из индейки – 100 г;
- хлеб – 5 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- редис – 4 шт.;
- петрушка.
Приготовление:
- При помощи специальной формы вырезаем колечки хлеба, сначала намазываем их маслом, затем паштетом.
- Кружочки редиса насаживаем на шпажку вдоль, они, как бы имитируют парус.
- Втыкаем шпажки в хлеб и украшаем зеленью.
- Выкладываем бутерброды на красивое блюдо.
Морская фантазия
Канапе довольно эффектно смотрится на праздничном столе, поэтому стоит их приготовить на Новый год 2019.
Ингредиенты:
- пшеничные гренки – 150 г;
- икра мойвы с копченым лососем – 150 г;
- маслины без косточек – 10 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- редис – 3 шт.;
- кинза – 1 пучок.
Приготовление:
- Гренки намазываем икрой мойвы с копченым лососем.
- Огурец и редиску нарезаем полукольцами и выкладываем поверх икры.
- Затем кладем половинку маслины.
Декорируем бутерброды листочками кинзы.
Новые варианты канапе
Иногда, кажется, что уже все придумали за нас, однако, это не так. В последнее время в кулинарии появляется много новых продуктов, одни приходят к нам из заморских стран, другие возникают в связи с созданием современных технологий.
К тому же стал делаться упор на правильное питание, и поэтому появилось много полезных и низкокалорийных блюд.
Диетическое канапе
Такие бутерброды без хлеба, особенно понравятся, желающим сбросить лишний вес. Закуска очень аппетитная, но при этом содержит совсем мало калорий.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.;
- баклажан – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- кинза – 1 пучок;
- консервированная сардина – 100 г;
- базилик – 2 веточки;
- соль, специи.
Приготовление:
- Начнем процесс с оформления тарелки, где будут находиться канапе. Для этого слегка поливаем его оливковым маслом и посыпаем черным перцем.
- Вместо хлеба, будем использовать томаты, нарежем их кружочками, а потом на 4 части.
- Баклажан делим пополам и поставим на полчаса в жарочный шкаф при температуре 180 градусов.
- Затем соскребем ложкой мякоть, выдавим чеснок, посолим и перемешаем, можно добавить немного рубленой зелени.
- Намазываем, полученную пасту на четвертинки помидор.
- Следующим слоем выкладываем кусочки сардины, а наверх по листочку базилика.
- Втыкаем шпажки, блюдо готово.
- Красивые канапе выглядят очень нарядно, а какой от них исходит восхитительный аромат.
Совет: икру из баклажан можно приготовить на зиму впрок, чтобы в любое время года была возможность создать ароматные бутерброды.
Мухоморчики
Необычное и оригинальное канапе, в его приготовлении не присутствует хлеб.
Ингредиенты:
- перепелиные яйца – 10 шт.;
- черри – 5 шт.;
- майонез – 30 мл;
- кудрявая петрушка – 2 веточки.
Приготовление:
- Отвариваем яйца и очищаем от скорлупы.
- Помидоры разрезаем пополам и аккуратно выскабливаем мякоть.
- На шпажку насаживаем яйцо, затем половинку помидора, повторяем процесс. Получается, что на каждой шпажке будет по два гриба.
- При помощи корнетика имитируем на черри белые точки, как у мухомора.
- В основание каждого яйца втыкаем по веточке петрушки. Такое канапе не устанавливается, а укладывается на тарелке.
Сладкая фантазия
Ни один праздничный стол не обойдется без фруктов, но просто помыть их и уложить в вазу уже неинтересно. Гораздо красивее будет выглядеть фруктовое канапе на шпажках, да и кушать его удобнее.
Ингредиенты:
- черный и зеленый виноград – 100 г;
- мандарин – 1 шт.;
- банан – 1 шт.;
- киви – 1 шт.;
- арбуз – 200 г.
Приготовление:
- Арбуз освобождаем от кожуры и нарезаем на квадратики, удаляем семечки.
- С киви снимаем кожицу и режем полукольцами.
- Каждую дольку мандарина при помощи ножа делим на три части, если в них есть косточки, то удаляем их.
- Очищаем банан и шинкуем кружочками.
- Приступаем к сборке канапе, сначала нанизываем на шпажку черный виноград, затем кусочек мандарина, зеленый виноград, банан, киви, последним будет кусочек арбуза.
- Для разнообразия начнем следующую шпажку не с черного, а с зеленого винограда.
- Можно выбирать фрукты по своему вкусу и доступности, например, зимой тяжело достать арбуз или он очень дорогой, то реально заменить его любым другим фруктом.
Канапе со шпеком
Отличная закуска к бокалу белого вина, она закончится, не успев начаться.
Ингредиенты:
- белый хлеб – 100 г;
- творожный сыр – 50 г;
- шпек – 50 г;
- каперсы – 30 г;
- укроп – 2 веточки.
Приготовление:
- Хлеб нарезаем на кусочки и поджариваем в тостере.
- Намазываем его творожным сыром.
- Сверху выкладываем тонкие ломтики шпека.
- Посыпаем рубленой зеленью.
Вместо шпека, можно использовать любое другое копченое мясо.
Многие люди совершают ошибку и пытаются съесть канапе в несколько приемов, так они не смогут полностью насладиться вкусом блюда. Необходимо положить бутерброд в рот целиком и медленно разжевать.
Канапе с кальмаром
Прекрасная закуска, нежное мясо морепродуктов оставляет приятное послевкусие.
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.;
- яйцо – 4 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- кальмары в масле – 1 банка;
- майонез – 50 мл;
- специи, зелень.
Приготовление:
- При помощи стакана вырезаем кружки, для будущих бутербродов.
- Плавленый сырок и яйца натираем на терке, чеснок выдавливаем через пресс.
- Добавим мелко порезанную петрушку, майонез и перемешиваем.
- Намазываем хлеб пастой.
- На шпажку нанизываем колечко кальмара и втыкаем в канапе.
При подаче декорируем зеленью.
Канапе с адыгейским сыром
Аппетитная закуска, оригинально выглядит, благодаря необычному оформлению.
Ингредиенты:
- сыр адыгейский – 100 г;
- хлеб – 1 батон;
- сметана – 1 ст. л.;
- редис – 3 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- перепелиные яйца – 4 шт.;
- специи, зелень.
Приготовление:
- Хлеб нарезаем тонкими ломтиками.
- Сыр разминаем вилкой, яйца натираем на мелкой терке, добавляем сметану, специи, зелень, чеснок выдавливаем через пресс и перемешиваем.
- Намазываем на хлеб сырную массу, сверху кладем кружочек редиса.
- Огурец нарезаем при помощи овощечистки тонкими слайсами.
- На шпажку нанизываем огурец зигзагом и втыкаем в хлеб.
Раскладываем канапе на красивую тарелку и подаем к столу.
Канапе с голубым сыром и черри
Благодаря специфическому вкусу сыра с плесенью, закуска имеет приятный, пикантный оттенок.
Ингредиенты:
- черри – 10 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- батон – 1 шт.;
- сыр с голубой плесенью – 100 г;
- сливочное масло – 30 г;
- горчица французская – 1 ст. л.
Приготовление:
- Батон нарезаем на квадратики и обжариваем на сливочном масле с обеих сторон.
- Смазываем их горчицей и соединяем два кусочка между собой.
- Сыр нарезаем кубиками, а огурец кружками.
- Формируем канапе на шпажку в следующем порядке: черри, сыр, огурец и втыкаем в батон.
- Не все любят экзотические виды сыров, поэтому можно заменить его другим видом.
Для справки: вес канапе не должен превышать 65-70 грамм.
Канапе-ассорти
Вкусная закуска будет эффектно смотреться на праздничном столе.
Ингредиенты:
- хлеб черный – 4 ломтика;
- сливочное масло – 50 г;
- икра красная – 3 ч. л.;
- семга – 50 г;
- сыр – 40 г;
- маслины без косточек – 5 шт.;
- зеленый виноград – 5 шт.;
- лимон.
Приготовление:
- Из хлеба при помощи специальной выемки сделаем 15 кружочков.
- Намазываем их маслом.
- На первые 5 кружков выкладываем икру, на вторые – кусочки сыра, и на третьи – ломтики семги.
- Насаживаем на шпажку зеленый виноград и втыкаем в канапе с сыром, палочку с лимонов в бутерброд с икрой, с маслиной – в канапе с рыбой.
- Получилось красочное ассорти, которое станет изюминкой праздничного стола.
Канапе «Забава»
Аппетитная и ароматная закуска придется по вкусу гостям.
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 2 шт.;
- хлеб – 50 г;
- шампиньоны – 50 г;
- чеснок – 1 зубчика;
- майонез – 1 ст. л.;
- огурец – 1 шт.;
- клюква – 60 г;
- специи, зелень.
Приготовление:
- Замороженные сырки натереть на мелкой терке, шампиньоны и петрушку перекрутить через мясорубку, чеснок выдавим через пресс.
- Соединим все продукты, добавим майонез, черный перец и перемешаем. Можно взбить блендером.
- Специальной выемкой выдавим кружочки хлеба и подсушим в тостере.
- На каждый кусочек выкладываем 1 ч. л. пасты.
- На шпажку нанизываем огурец, ягодку клюквы и втыкаем в канапе.
Сбоку каждого бутерброда кладем листочек петрушки.
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А какой рецепт вам понравился больше? 4
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Lena_LOL / 08.12.18 18:03Фруктовые канапе просто класс, представляю, как им будут рады детишки.
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ВероНика_МИР_ / 08.12.18 18:01Благодарю за массу полезных рецептов, но как всегда бывает при таком изобилии тяжело на чем-то остановиться. Особенно понравились канапе с морепродуктами, никогда раньше не использовала кальмары, теперь обязательно попробую.
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Юлия / 08.12.18 18:00Никогда раньше не пробовала готовить бутербродики без хлеба, меня очень заинтересовала эта идея, да и для фигуры полезно. К тому же столько идей, что использовать в качестве основы. Мухоморчики прямо обалденные, глаз не оторвать.
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Марина_002 / 08.12.18 18:00Спасибо за статью, так много интересных и оригинальных рецептов, так что не знаешь на чем остановиться. Канапе вообще моя любимая закуска, времени много не занимает, а уходит на ура.