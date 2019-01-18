Как вкусно засолить горбушу под семгу?

Красная рыбы всегда будет в цене, ведь она очень вкусная и полезная. Среди всех деликатесов особой популярностью пользуется форель или семга, но правда довольствоваться такой изысканной закуской у многих получается только по праздникам. Но мало кто знает, что под семгу в домашних условиях можно быстро и вкусно засолить именно горбушу.

После засолки мясо получается таким же сочным и нежным, что отличить ее от форели сможет только настоящий кулинарный критик.

В отличие от своих лососевых собратьев, горбуша обойдется по цене дешевле, поэтому такой деликатес можно готовить не только по праздникам. Главное при засолке учесть, что такая рыба имеет горький привкус и суховата, поэтому нужно грамотно подобрать все компоненты для рассола.

Как разделать горбушу на филе для засолки – пошагово

Вкус любого рыбного блюда зависит от ее свежести. Прежде чем покупать горбушу нужно внимательно осмотреть ее внешний вид, особенно, брюшко и чешую. Чешуя должна быть серебристой, а брюшко – светлым, если на ней присутствуют желтые пятна, то от такой рыбы сразу стоит отказаться.

Этапы разделки:

Как правило, горбуша поставляется на рынок замороженной, поэтому перед разделкой на филе, нужно поддать ее разморозке. Вначале кладем на 12 часов на нижний ярус холодильника, а затем уже на столе полностью отогреваем. Далее тушку рыбы промываем и очищаем от чешуи. Делаем так, берем острый нож и начиная с хвоста, скоблящими движениями двигаемся к голове. Но если с рыбы будет полностью сниматься шкурка, то пункт с очисткой от чешуи можно опустить. Если рыба не выпотрошена, то разрезаем брюшко и всю ненужное достаем и выкидываем, кроме икры, если она там оказалась. Ее нужно осторожно отделить от кишок и также использовать для засолки.

Теперь переходим к филированию горбуши:

На разделочную доску кладем рыбу, обрезаем голову и хвост, срезаем плавники. В процессе удаления брюшных плавников нужно проделать разрез вдоль все нижней части тушки. Теперь освобождаем рыбу от больших костей (ребер). Для этого берем нож, вставляем у самого конца хребта между мясным слоем и большими костями. И начинаем продвигать нож к краю брюшка, освобождаем на пути ребра. Главное, чтобы острие ножа смотрело в сторону хребта, иначе ребра просто повредятся, но не разрежутся. Далее хвостовую часть тушки освобождаем от костей и ножом отделяем филе от хребта, раскрываем тушку. С одной и другой половины отрезаем пласт филе, удаляем все кости и можно снимать шкурку. Здесь нужно с самой широкой стороны ее подцепить и аккуратно стянуть по направлению к хвосту. Если шкурка будет очищаться вместе с мясом, то подскабливаем ножом. Готовое филе теперь можно порезать кусками и использовать по назначению, например, найти рецепт с фото и узнать, как можно в домашних условиях быстро и вкусно засолить горбушу под настоящую семгу.

Малосольная горбуша - нежная, сочная, как семга

Каждая хозяйка должна хоть раз рискнуть и засолить горбушу в домашних условиях. Результат обязательно удивит. Простой рецепт засолки позволит насладиться нежной и сочной рыбой, которую по вкусу ни в чем не уступает семге.

Ингредиенты:

горбуша (весом в 1 кг);

1 л воды;

5 ст. ложек соли;

50-100 мл растительного масла.

Приготовление:

Горбушу, до конца подвергать разморозке не нужно, так ее будет легче нарезать. Просто очищаем от чешуи, потрошим, отрезаем голову, хвост и плавники.

Далее нарезаем на стейки толщиной 12-15 мм, затем каждый стейк разрезаем пополам, при желании убираем все косточки и снимаем шкурку.

В миску льем воду, всыпаем соль и хорошо мешаем, чтобы все соленые гранулы полностью растворились.

Затем опускаем кусочки горбуши так, чтобы они целиком оказались в воде.

Оставляем на 10 минут, дольше не нужно, иначе рыба получиться слишком соленой. После достаем, кладем на салфетку, просушиваем и перекладываем в контейнер.

Поливаем рыбные кусочки маслом, закрываем и переносим в холод на 40 минут.

Спустя указанное время рыбу уже можно подавать к столу, а также использовать для салатов или как начинку для блинчиков.

Очень вкусная горбуша соленая в рассоле под семгу

В домашних условиях несложно засолить горбушу под семгу, главное, знать как быстро и вкусно приготовить рассол и выбрать горбушу. Рыбу покупаем только в глубокой заморозке, а затем до половины постепенно ее размораживаем.

Ингредиенты:

горбуша;

1 л воды;

4 ст. ложки соли;

1 ст. ложка сахарного песка;

100 мл растительного масла.

Приготовление:

Подготовленную к засолке горбушку разрезаем на ломтики и готовим рассол.

Для этого просто в миске с водой размешиваем соль и сахар до полного исчезновения всех крупинок и опускаем рыбные ломтики.

Отсчитываем 30 минут, не 10, как в предыдущем рецепте, так нужна соленая горбуша, а не малосоленая. Но и тут не нужно зевать.

После кусочки достаем, обязательно просушиваем и кладем в лоток, сдабриваем маслом и прикрываем.

Чтобы горбуша хорошо просолилась, отправляем ее в прохладное место на 24 часа, а затем наслаждаемся вкусным и не таким дорогим, как семга, деликатесом.

Горбуша под семгу, соленая сухим способом

В домашних условиях засолить горбушу можно как в рассоле, так и сухим способом. По такому способу рыба засаливается в течение суток и получается такой же вкусной. Итак, изучаем рецепт с фото или смотрим видео.

Ингредиенты:

горбуша (весом в 1 кг);

1 ст. ложки сахарного песка;

2 ст. ложки соли;

лимон;

100 мл растительного масла.

Приготовление:

Горбушу режем пополам, затем каждую половину разрезаем вдоль, то есть получаем четыре больших куска. В миску с солью высыпаем сахарный песок, размешиваем. Берем лоток или любой глубокий контейнер, дно посыпаем смесью из соли и сахара, теперь каждый кусок горбуши также присыпаем подготовленной смесью и кладем в лоток. Из цитруса выжимаем сок и поливаем им рыбу, затем смазываем куски маслом, сверху устанавливаем гнет и переносим лоток с содержимым в холод на сутки. После горбушку достаем, режем ломтиками и подаем к столу.

Как вкусно солить горбушу после заморозки

Так как большинство жителей большой страны живут вдалеке от морских водоемов, им приходиться довольствоваться замороженной горбушей. Но это не означает, что ее нельзя быстро и вкусно засолить под семгу, особенно когда есть такой интересный рецепт с фото.

Ингредиенты:

горбуша (весом в 1 кг);

1 лайм (2 ст. ложки лимонного сока);

2 ст. ложки крупной соли;

2 ч. ложка сахарного песка;

3 ч. ложки готовой горчицы;

2 луковицы;

1 ст. ложка семян горчицы;

черный перец;

150 мл растительного масла.

Приготовление:

Горбушу разбираем на филе, режем большими кусками, но кожу оставляем. В пиале соединяем соль с сахарным песком и полученной смесью лощим каждый рыбный кусок. Кладем в лоток, сверху устанавливаем груз и оставляем в тепле на 3 часа. Тонко шинкуем лук, чем его больше, тем лучше, поэтому можно взять больше луковиц, чем прописано в рецепте. В пиалу высыпаем семена горчицы, заливаем их закипевшей водой и через пару минут жидкость сливаем. Выживаем к зернам сок лайма (лимона), кладем горчицу готовую, подсыпаем соль, сахар и перец, хорошо размешиваем. Рыбу промываем от соли, просушиваем, теперь счищаем кожицу и режем ломтиками. Берем банку, на дно кладем немного горчичного соуса, отправляем рыбные ломтики, каждый слой поливаем соусом и щедро присыпаем луком. Последний слой должен быть обязательно луковым. Банку с содержимым прикрываем, отправляем в холод на два дня, а затем подаем к горячей картошке прямо с соусом.

Солим горбушу в рассоле с медом

Такой рецепт (с фото) также позволит быстро, вкусно и недорого засолить горбушу под семгу, но здесь используется необычные для засолки рыбы ингредиенты: мед и коньяк. Многим может показаться такой набор компонентов странным, но попробовать стоит, получается потрясающе вкусно.

Ингредиенты:

филе горбуши;

2 ст. ложки крупной соли;

1 ст. ложка сахарного песка;

3 веточки зелени укропа;

1 ст. ложка коньяка;

1 ч. ложка меда.

Приготовление:

Зелень мелко рубим ножом, высыпаем в миску, следом засыпаем сахар, соль, мед и алкогольный напиток, размешиваем до получения кашицы.

Филе горбуши сдабриваем полученной смесью, кладем в контейнер, накрываем и переносим в прохладное место на 12 часов.

Вкусная и быстрая засолка горбуши целиком

Если совершенно нет времени на разделку рыбы, то горбушу засолить под семгу можно целиком, главное, в домашних условиях не забыть ее проморозить, чтобы исключить все риски размножения патогенных форм.

Ингредиенты:

горбуша;

соль.

Приготовление:

Горбуши счищаем чешую и удаляем из нее все внутренностей, притираем со всех сторон солью, внутри также присыпаем солеными гранулами.

Оборачиваем в пищевую пленку и оставляем солиться в холодном месте на неделю.

Солим горбушку с водкой

Засолить под семгу горбушу можно не только с коньком, но с и водкой. Такой способ также стоит попробовать, рыба получается очень вкусной, так что записываем рецепт с фото и приступаем к посолу.

Ингредиенты:

300 г филе горбуши;

50 мл водки;

50 мл масла растительного;

укроп;

2 щепотки соли;

щепотка сахарного песка.

Приготовление:

Филе горбушки режем тонкими слайсами, толщиной примерно в 8 мм и кладем в любую емкость, присыпаем солью и сахаром.

Теперь поливаем водкой, которая не только усиливает вкус, но и сохраняет первоначальный цвет мяса рыба.

Укроп прямо размалываем руками и кладем к рыбе, аккуратно перемешиваем.

Солить будем в банке, поэтому берем стеклянную емкость и выкладываем горбушу вместе с укропом.

Вливаем масло, банку закрываем и переносим в холод, хранить такую закуску можно в течение месяца.

Солим горбушу с кориандром и луком

Еще один интересный рецепт (с фото) засолки горбуши под семгу предусматривает добавление приправ.Кусочки получаются упругими, сочными и очень вкусными.

Ингредиенты:

горбуша;

2 ст. ложки соли;

2 ст. ложки сахарного песка;

20 зерен кориандра;

луковица;

2 ст. ложки столового уксуса (9%);

2 ст. ложки растительного масла.

Приготовление:

Уже разделанную горбушу без костей и кожи нарезаем ломтиками шириной в 12-15 мм. Делаем букет из приправ и специй, то есть смешиваем сладкие и соленые гранулы с перцем и зернами кориандра. Обсыпаем кусочки рыбы полученной смесью и под гнетом выдерживаем при низких температурах в течение суток. После рыбу ополаскиваем водой и перемешиваем с луком, который нарезаем на тонкие четвертинки. Поливаем уксусом, маслом, размешиваем и оставляем на два часа. Каждые 20 минут рыбу желательно мешать, что все кусочки равномерно промариновались.

Горбуша засоленная с апельсинами

Конечно, в домашних условиях можно засолить горбушку целиком под семгу, но вот по-настоящему удивить гостей изысканной закуской можно, если предложить им бутерброды с горбушей, засоленной в апельсинах.

Ингредиенты:

горбуша (весом в 0,5 кг);

половинка апельсина;

1,5 ч. ложки соли.

Приготовление:

Горбушу нарезаем на несколько продольных частей, цитрус режем малыми кусочками. Теперь выкладываем ингредиенты слоями, вначале рыбу, ее присаливаем, затем кусочки апельсина, повторяем. Рыбу прикрываем, относим в прохладное место на 24 часа. После горбушу уже можно кушать или делать с ней аппетитные бутерброды.

Как засолить икру горбуши

Немногим везет, но бывают случаи, когда покупателям достается горбуша с икрой. Когда обнаруживаешь такой “подарок”, сразу думаешь, как его засолить, а рецептов много, но даже самый простой позволит быстро посолить икру горбуши под семгу.

Приготовление:

Количество соли будет зависеть от веса икры. Рассчитываем из соотношения на 1 кг икры – 50 г соли, то есть если икра весит 100 г, значит соли надо 5 г соответственно.

Теперь просто аккуратно, чтобы не повредить икринки, смешиваем морепродукт с солью и оставляем ровно на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы икра получилась в меру соленой. Также не стоит пугаться того, что под воздействием соли икра поменяет свой оранжевый цвет на красный, так и должно быть.

После пересыпаем икру в сито, промываем, оставляем, чтобы ушла вся жидкость, и раскладываем на салфетке.

Складываем в баночку и можно снимать пробу.

Горбуша под «семгу»: секреты засолки от опытных хозяек

Чтобы засолить горбушу под семгу, и она получилась действительно такой же вкусной, стоит узнать мнения других хозяек:

Чтобы рыба получилась вкусной, она должна быть качественной, а определить можно даже по одним глазам. Если они мутные, то проходим мимо, такая рыба лежит уже здесь давно. Если в рецепте количество сахарного песка увеличить, то можно ускорить процесс засолки. Горбуша засолится быстрее, если установить на нее гнет. Чем дольше выдерживать рыбу в маринаде, тем она будет соленее, то не больше трех суток. Чтобы кусочки рыбы просолились одинаково их нужно периодически переворачивать. Ни в коем случае нельзя размораживать рыбу в теплой воде, от этого кусочки не только будут разваливаться, но и мясо потеряет весь свой вкус и цвет. Чтобы раба получилась слабого посола, ее нужно подержать в рассоле, а затем обязательно просушить. Если засоленную рыбу герметично упаковать, то ее можно хранить в морозилке. Замороженную рыбу не стоит размораживать до конца, так ее будет легче порезать ломтиками нужной величины.

Конечно, для засолки лучше использовать свежевыловленную горбушу с плотной мякотью и равномерным цветом. Но если возможности нет, то замороженный рыбный продукт нужно размораживать постепенно, главное, чтобы ушла вся вода