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Готовим хумус в домашних условиях

  • Категория:
    закуски
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • нут
  • паста тхина
  • лимон
  • чеснок
  • оливковое масло
  • зира
  • перец черный и красный
  • соль
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Хумус – это визитная карточка израильской и арабской кухни. Многие уверены, что в домашних условиях приготовить такую закуску можно только с пастой тхиной, но это не так. На самом деле рецепт может включать не только основные ингредиенты в виде нута и кунжута, но и предусматривать другие вариации приготовления нутового пюре.

Хумус  - классический рецепт

Для нашей страны хумус является редким блюдом, поэтому у каждой хозяйки есть возможность удивить своих близких оригинальной закуской. Главное знать классический рецепт ближневосточного блюда и все секреты его приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • стакан нута;
  • 2 ст. л. пасты тхина;
  • половина лимона;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 0,5 ч. л. зиры;
  • красный и черный перец по вкусу;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Одним из главных компонентов хумуса является паста тхина. Но за пределами мегаполисов найти такой продукт довольно сложно, а вот приготовить самим - нет. Все дело в том, что тхина – это кунжутная паста, поэтому берем 40 г кунжутных семян, слегка обжариваем на сухой сковороде и пересыпаем их в блендер, перемалываем. После порционно начинаем вводить масло олив, по консистенции паста должна получиться, как крем.

  • Основа хумуса – это нут, или, как еще называют, бараний горох. Его нужно замочить в воде на сутки, но воду придется периодически менять, чтобы не начался процесс брожения.

  • После высыпаем горох в кастрюлю и вливаем воду, соотношение 1:3. Варим нут в течение 2-3 часов, а затем откидываем на дуршлаг и сразу отправляем в блендер.
  • Не нужно ждать пока горох остынет, измельчить его лучше в горячем виде, так будет легче перемолоть, а сам хумус получится более нежным на вкус.

  • В перемолотый горох вливаем немного отвара, в котором он варился, добавляем кунжутную пасту, чеснок и выживаем сок из цитруса, подсыпаем специи по вкусу и измельчаем до однородной консистенции.

Вот такой простой рецепт приготовления хумуса с тахиной пастой, который в домашних условиях под силу освоить даже неопытной хозяйки. Стоит отметить, что хумус является источником белка, в нем много витаминов и минералов, в которых нуждается наш организм.

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Морковный хумус

Если в вашем доме не очень жалуют бобы, то необязательно готовить хумус из нута, ведь есть более оригинальный рецепт его приготовления - морковный. Приготовив такое блюдо в домашних условиях, можно получить красочную, легкую и вкусную закуску из овощей.

Ингредиенты:

  • 700 г моркови;
  • 300 г цветной капусты;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 3 ст. л. кипяченой воды;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • черный и кайенский перец по вкусу;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • соль по вкусу;
  • 3 щепотки семян кунжута (жаренных).

Приготовление:

  • Очищенную морковь нарезаем брусочками толщиной не более 2 см, кладем на противень с пергаментом.

  • На соцветия разбираем цветную капусту и кладем рядом с морковью, посыпаем солью, перцем и сдабриваем маслом оливы.

  • Зубчики чеснока заворачиваем в фольгу, также кладем рядом с овощами и отправляем все в духовку на 40 минут, температура 200°С. Овощи должны стать мягкими и золотистыми.

  • В глубокую миску выкладываем все запеченные овощи, вливаем к ним масло, сок цитруса и воду, измельчаем все блендером.

  • Теперь подсыпаем кориандр, два вида перца и соль по вкусу, еще раз перемешиваем.

Морковный хумус готов, его только осталось переложить в пиалу, посыпаеть жареными зернами кунжута и можно подавать с хрустящими хлебцами, лепешками и овощами.

хумус Из тыквы

Еще один необычная вариация ближневосточного блюда – это хумус из тыква. Такой овощ полезный, питательный и должен обязательно присутствовать в повседневном рационе. Сама закуска получается очень вкусной, поэтому стоит взять на заметку пошаговый рецепт с фото ее приготовления в домашних условиях.

  • А вам нравится хумус?

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы;
  • 500 г нута;
  • 8 зубчиков чеснока;
  • 1-2 ст. л. сока лайма или лимона;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. питьевой воды;
  • 2 ч. л. итальянских трав;
  • соль и перец по вкусу;
  • небольшой пучок петрушки;
  • 0,5 ч. л. копченой паприки (по желанию).

Приготовление:

  • Тыкву очищаем от семян, кожуру можно оставить, режем на большие кусочки и кладем на противень с пергаментом.

  • Зубчики пряного овоща заворачиваем в фольгу, кладем рядом с тыквой, которую сбрызгиваем маслом, сдабриваем специями и отправляем всю духовку на 45-50 минут, температура 200°С.

  • Как только овощ станет мягким и румяным, достаем, немного остужаем. Чеснок освобождаем от фольги, а тыкву от кожуры.

  • Отправляем всю в блендер, добавляем нут. Горох можно взять консервированный или вареный.

  • Также подливаем масло оливы, выжимаем сок любого цитруса, немного воды, подсыпаем специи, пряные травы и рубленую петрушку, измельчаем до получения пюре.

Хумус из тыквы готов, густоту можно регулировать водой или маслом. Хранить закуску допускается до 3-4 дней в герметичной емкости.

Хумус "Крылышки баффало"

Рецепт приготовления хумуса из нута уже давно перешел границы Ближнего Востока и сегодня его готовят во многих странах . Так в Америки вкус закуски преобразили, добавив соус для барбекю и немного соуса табаско. В итоге получилось необычное блюдо, которое также можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • 200 г нута;
  • 1-2 ст. л. пасты тхина;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. соуса для барбекю;
  • 0,5 ч. л. соуса “Табаско”;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. сладкой паприки;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Предварительно вымоченный в воде нут отвариваем в течение 1, 5 часов, после отвар сливаем в отдельную чашу, он еще пригодиться, а в горох вливаем холодную воду и перетираем бобы руками, чтобы отошла шелуха.

  • Далее при помощи блендера перетираем нут,  два вида соуса, кунжутную пасту,  чеснок, сок лимона, масло и специи в однородную массу. 

  • Густоту закуски регулируем с помощью отвара, при необходимости добавляем еще специй.

  • Пикантный, с копчеными нотками, хумус готов, можно подавать с хрустящими тостами.

Хумус из свеклы

Рецепт приготовления свекольного хумуса практического не отличается от классической варианта закуски. Разве что вместо бобов здесь используется свекла. Для такого блюда, в домашних условиях свеклу лучше запечь, вкус будет более насыщенным и сладким.

Ингредиенты:

  • 500 г свеклы;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. цедры лимона;
  • 1 ч. л. тмина;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. семян кунжута;
  • 5 ст. л. лимонного сока;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • Свеклу отвариваем до готовности или заворачиваем в фольгу и запекаем в течение 40 минут, температура 180°С.
  • После очищаем от кожицы, режем кусочками и кладем в чашу блендер, туда же вливаем масло, добавляем цедру цитруса вместе с соком, кладем зубчик пряного овоща, засыпаем кунжутные семена и все специи.
  • Все ингредиенты измельчаем до однородной консистенции и свекольный хумус готов.
  • Подаем такую необычную закуску с овощами, с крекерами и просто с кусочками черного хлеба, очень вкусно.

Из обычного гороха

Традиционно хумус готовят из бараньего гороха, но что если рецепт приготовления немного изменить и нут заменить обычным горохом. Попробовав такой вариант блюда в домашних условиях,  вы получить пряную, яркую и сладковатую закуску, которая всем придется по душе.

Ингредиенты:

  • 300 г гороха;
  • 1,5 ст. кунжутной пасты (урбечь);
  • 1 лимона;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 4 ст. оливкового масла;
  • куркума и кориандр по вкусу;
  • перец чили и соль по вкусу;
  • гранатовый соус.

Приготовление:

  1. Горох хорошо промываем, заливаем водой, оставляем на ночь, а на следующий день отвариваем бобы в течение 1,5 часов.
  2. Отвар не выливаем, используем в процессе измельчения блендером основного ингредиента.
  3. К перемолотому гороху выживаем сок из одного цитруса, вливаем масло, добавляем кунжутную пасту и все специи, еще раз взбиваем.
  4. Готовый хумус пробуем на вкус, при необходимости подливаем еще отвара, после перекладываем в пиалу и украшаем гранатовым соусом.

Из фасоли

Некоторые хозяйки отдают предпочтение рецепту приготовления хумуса в домашних условиях из фасоли, так как для них такие бобы более “сговорчивые”. И вкус закуски от этого никак не страдает, так же получается вкусно, полезно и сытно.

Ингредиенты:

  • 250 г фасоли;
  • 2 лайма;
  • луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 ст. оливкового масла;
  • 1 ч. л. томатной пасты;
  • 1 ч. л. куркумы;
  • 0,5 ч. л. корицы;
  • 0,5 ч. л. морской соли.

Приготовление:

  1. Фасоль, как и другие виды бобов, нужно замочить на несколько часов, а затем отварить до готовности.
  2. На сковороде разогреваем 2 ложки масла оливы, обжариваем мелко покрошенный лук и чеснок.
  3. Берем лайм, с одного счищаем цедру и с двух отжимаем сок.
  4. К обжаренным овощам подсыпаем куркуму, вливаем половину цитрусового сока и засыпаем фасоль, перемешиваем и через минуту снимаем с огня.
  5. Содержимое сковороды перекладываем в блендер, вливаем оставшийся нектар, кладем томат-пасту и подсыпаем соль, измельчаем до однородности.
  6. Готовый фасолевый хумус выкладываем в пиалу, посыпаем цедрой лайма и подаем с любыми овощами, можно взять морковь, сельдерей, перец и огурец.

Из красной чечевицы

Рецепт приготовления хумуса из нута с кунжутом можно встретить и в европейской кухне, правда, здесь его готовят немного по-другому. И если вы предпочитаете именно такую кухню, то в домашних условиях можно сделать закуску из красной чечевицы.

Ингредиенты:

  • стакан чечевицы (красной);
  • 2 ст. л. кунжутной пасты;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 2 лавровых листа;
  • 3 веточки свежего укропа;
  • 1,5 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Рецепт хумуса из красной чечевицы многим нравится из-за того, что такие бобы замачивать не нужно, и они быстро развариваются.
  2. Поэтому чечевицу просто промываем, заливаем водой в соотношении 1:3, кладем парочку лавровых листочков и варим в течение 25 минут.
  3. Откидываем бобы на сито, отвар сливаем, но если есть желание приготовить более жидкий хумус, то оставляем.​
  4. Как только чечевица дойдет до комнатной температуры, добавляем кунжутную пасту, чеснок, измельченный укроп. Вливаем цитрусовый сок и масла оливы, подсыпаем соль с паприкой, измельчаем до однородности.

Закуску раскладываем по пиалам, посыпаем зернами кунжута, паприкой и подаем с гренками или лавашем. Хумус можно хранить в прохладном месте, но перед подачей он должен приобрести комнатную температуру.

 

Хумус из зеленой гречки

Хумус из зеленой гречки – это самый быстрый вариант приготовления средиземноморской закуски. Ведь такая крупа не нуждается в замачивании и длительной тепловой обработке.

Ингредиенты:

  • стакан зеленой гречки;
  • 0,5 пуска тархуна;
  • 0,5 пуска петрушки;
  • 15 зеленых олив;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. кунжутной муки;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Гречку высыпаем в кастрюлю с водой, солим и  варим 10 минут.
  2. Измельчаем зелень петрушки и тархуна, мелко крошим чеснок, из олив вынимаем косточки.
  3. В блендер высыпаем сваренную крупу, все измельченные ингредиенты, оливы, а также вливаем сою, масло и сок цитруса, подсыпаем соль по вкусу, все измельчаем. 
  4. Хумус получается очень вкусным, ведь зеленая гречка в отличии от обычной, более нежная и напоминает вкус орехов.

Что такое хумус знают все, как и рецепт его приготовления, но ему все никак не удаются "прижиться" на русской кухни. Но такое блюдо обязательно стоит сделать в домашних условиях, вкус закуски обязательно удивит.

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26.04.2019
Теги: хумус рецепт в домашних условиях

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  • Елена / 26.04.19 15:18
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    Хумус никогда не пробовала, но прочитала рецепты, и прямо захотелось приготовить такую закуску, начну пожалуй, с классического рецепта.
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  • Мария / 26.04.19 15:18
    -
    0
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    Несколько лет назад отдыхала в Израиле и там впервые попробовала хумус, очень даже понравилось, и я стала готовить его дома. Конечно, вкус не такой, но очень похож. Спасибо за такое количество рецептов, хочу попробовать вариант из зеленой гречки, давно хотела что-то из нее приготовить.
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  • Ольга / 26.04.19 15:17
    -
    0
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    Мой муж однажды попробовал хумус и теперь заставляет меня его постоянно готовить, а мне такая закуска не очень нравится. Наверное, я просто не люблю горох и любые бобы. Но вот свекольный хумус заинтересовал, попробую приготовить, может понравиться.
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