Готовим хумус в домашних условиях

Хумус – это визитная карточка израильской и арабской кухни. Многие уверены, что в домашних условиях приготовить такую закуску можно только с пастой тхиной, но это не так. На самом деле рецепт может включать не только основные ингредиенты в виде нута и кунжута, но и предусматривать другие вариации приготовления нутового пюре.

Хумус - классический рецепт

Для нашей страны хумус является редким блюдом, поэтому у каждой хозяйки есть возможность удивить своих близких оригинальной закуской. Главное знать классический рецепт ближневосточного блюда и все секреты его приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты:

стакан нута;

2 ст. л. пасты тхина;

половина лимона;

2 ст. л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

0,5 ч. л. зиры;

красный и черный перец по вкусу;

соль по вкусу.

Приготовление:

Одним из главных компонентов хумуса является паста тхина. Но за пределами мегаполисов найти такой продукт довольно сложно, а вот приготовить самим - нет. Все дело в том, что тхина – это кунжутная паста, поэтому берем 40 г кунжутных семян, слегка обжариваем на сухой сковороде и пересыпаем их в блендер, перемалываем. После порционно начинаем вводить масло олив, по консистенции паста должна получиться, как крем.

Основа хумуса – это нут, или, как еще называют, бараний горох. Его нужно замочить в воде на сутки, но воду придется периодически менять, чтобы не начался процесс брожения.

После высыпаем горох в кастрюлю и вливаем воду, соотношение 1:3. Варим нут в течение 2-3 часов, а затем откидываем на дуршлаг и сразу отправляем в блендер.

Не нужно ждать пока горох остынет, измельчить его лучше в горячем виде, так будет легче перемолоть, а сам хумус получится более нежным на вкус.

В перемолотый горох вливаем немного отвара, в котором он варился, добавляем кунжутную пасту, чеснок и выживаем сок из цитруса, подсыпаем специи по вкусу и измельчаем до однородной консистенции.

Вот такой простой рецепт приготовления хумуса с тахиной пастой, который в домашних условиях под силу освоить даже неопытной хозяйки. Стоит отметить, что хумус является источником белка, в нем много витаминов и минералов, в которых нуждается наш организм.

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Морковный хумус

Если в вашем доме не очень жалуют бобы, то необязательно готовить хумус из нута, ведь есть более оригинальный рецепт его приготовления - морковный. Приготовив такое блюдо в домашних условиях, можно получить красочную, легкую и вкусную закуску из овощей.

Ингредиенты:

700 г моркови;

300 г цветной капусты;

4 зубчика чеснока;

4 ст. л. оливкового масла;

3 ст. л. кипяченой воды;

1 ст. л. лимонного сока;

черный и кайенский перец по вкусу;

1 ч. л. молотого кориандра;

соль по вкусу;

3 щепотки семян кунжута (жаренных).

Приготовление:

Очищенную морковь нарезаем брусочками толщиной не более 2 см, кладем на противень с пергаментом.

На соцветия разбираем цветную капусту и кладем рядом с морковью, посыпаем солью, перцем и сдабриваем маслом оливы.

Зубчики чеснока заворачиваем в фольгу, также кладем рядом с овощами и отправляем все в духовку на 40 минут, температура 200°С. Овощи должны стать мягкими и золотистыми.

В глубокую миску выкладываем все запеченные овощи, вливаем к ним масло, сок цитруса и воду, измельчаем все блендером.

Теперь подсыпаем кориандр, два вида перца и соль по вкусу, еще раз перемешиваем.

Морковный хумус готов, его только осталось переложить в пиалу, посыпаеть жареными зернами кунжута и можно подавать с хрустящими хлебцами, лепешками и овощами.

хумус Из тыквы

Еще один необычная вариация ближневосточного блюда – это хумус из тыква. Такой овощ полезный, питательный и должен обязательно присутствовать в повседневном рационе. Сама закуска получается очень вкусной, поэтому стоит взять на заметку пошаговый рецепт с фото ее приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты:

1 кг тыквы;

500 г нута;

8 зубчиков чеснока;

1-2 ст. л. сока лайма или лимона;

3 ст. л. оливкового масла;

2 ст. питьевой воды;

2 ч. л. итальянских трав;

соль и перец по вкусу;

небольшой пучок петрушки;

0,5 ч. л. копченой паприки (по желанию).

Приготовление:

Тыкву очищаем от семян, кожуру можно оставить, режем на большие кусочки и кладем на противень с пергаментом.

Зубчики пряного овоща заворачиваем в фольгу, кладем рядом с тыквой, которую сбрызгиваем маслом, сдабриваем специями и отправляем всю духовку на 45-50 минут, температура 200°С.

Как только овощ станет мягким и румяным, достаем, немного остужаем. Чеснок освобождаем от фольги, а тыкву от кожуры.

Отправляем всю в блендер, добавляем нут. Горох можно взять консервированный или вареный.

Также подливаем масло оливы, выжимаем сок любого цитруса, немного воды, подсыпаем специи, пряные травы и рубленую петрушку, измельчаем до получения пюре.

Хумус из тыквы готов, густоту можно регулировать водой или маслом. Хранить закуску допускается до 3-4 дней в герметичной емкости.

Хумус "Крылышки баффало"

Рецепт приготовления хумуса из нута уже давно перешел границы Ближнего Востока и сегодня его готовят во многих странах . Так в Америки вкус закуски преобразили, добавив соус для барбекю и немного соуса табаско. В итоге получилось необычное блюдо, которое также можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

200 г нута;

1-2 ст. л. пасты тхина;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. соуса для барбекю;

0,5 ч. л. соуса “Табаско”;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Предварительно вымоченный в воде нут отвариваем в течение 1, 5 часов, после отвар сливаем в отдельную чашу, он еще пригодиться, а в горох вливаем холодную воду и перетираем бобы руками, чтобы отошла шелуха.

Далее при помощи блендера перетираем нут, два вида соуса, кунжутную пасту, чеснок, сок лимона, масло и специи в однородную массу.

Густоту закуски регулируем с помощью отвара, при необходимости добавляем еще специй.

Пикантный, с копчеными нотками, хумус готов, можно подавать с хрустящими тостами.

Хумус из свеклы

Рецепт приготовления свекольного хумуса практического не отличается от классической варианта закуски. Разве что вместо бобов здесь используется свекла. Для такого блюда, в домашних условиях свеклу лучше запечь, вкус будет более насыщенным и сладким.

Ингредиенты:

500 г свеклы;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. цедры лимона;

1 ч. л. тмина;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. семян кунжута;

5 ст. л. лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу отвариваем до готовности или заворачиваем в фольгу и запекаем в течение 40 минут, температура 180°С.

После очищаем от кожицы, режем кусочками и кладем в чашу блендер, туда же вливаем масло, добавляем цедру цитруса вместе с соком, кладем зубчик пряного овоща, засыпаем кунжутные семена и все специи.

Все ингредиенты измельчаем до однородной консистенции и свекольный хумус готов.

Подаем такую необычную закуску с овощами, с крекерами и просто с кусочками черного хлеба, очень вкусно.

Из обычного гороха

Традиционно хумус готовят из бараньего гороха, но что если рецепт приготовления немного изменить и нут заменить обычным горохом. Попробовав такой вариант блюда в домашних условиях, вы получить пряную, яркую и сладковатую закуску, которая всем придется по душе.

Ингредиенты:

300 г гороха;

1,5 ст. кунжутной пасты (урбечь);

1 лимона;

2-3 зубчика чеснока;

4 ст. оливкового масла;

куркума и кориандр по вкусу;

перец чили и соль по вкусу;

гранатовый соус.

Приготовление:

Горох хорошо промываем, заливаем водой, оставляем на ночь, а на следующий день отвариваем бобы в течение 1,5 часов. Отвар не выливаем, используем в процессе измельчения блендером основного ингредиента. К перемолотому гороху выживаем сок из одного цитруса, вливаем масло, добавляем кунжутную пасту и все специи, еще раз взбиваем. Готовый хумус пробуем на вкус, при необходимости подливаем еще отвара, после перекладываем в пиалу и украшаем гранатовым соусом.

Из фасоли

Некоторые хозяйки отдают предпочтение рецепту приготовления хумуса в домашних условиях из фасоли, так как для них такие бобы более “сговорчивые”. И вкус закуски от этого никак не страдает, так же получается вкусно, полезно и сытно.

Ингредиенты:

250 г фасоли;

2 лайма;

луковица;

3 зубчика чеснока;

4 ст. оливкового масла;

1 ч. л. томатной пасты;

1 ч. л. куркумы;

0,5 ч. л. корицы;

0,5 ч. л. морской соли.

Приготовление:

Фасоль, как и другие виды бобов, нужно замочить на несколько часов, а затем отварить до готовности. На сковороде разогреваем 2 ложки масла оливы, обжариваем мелко покрошенный лук и чеснок. Берем лайм, с одного счищаем цедру и с двух отжимаем сок. К обжаренным овощам подсыпаем куркуму, вливаем половину цитрусового сока и засыпаем фасоль, перемешиваем и через минуту снимаем с огня. Содержимое сковороды перекладываем в блендер, вливаем оставшийся нектар, кладем томат-пасту и подсыпаем соль, измельчаем до однородности. Готовый фасолевый хумус выкладываем в пиалу, посыпаем цедрой лайма и подаем с любыми овощами, можно взять морковь, сельдерей, перец и огурец.

Из красной чечевицы

Рецепт приготовления хумуса из нута с кунжутом можно встретить и в европейской кухне, правда, здесь его готовят немного по-другому. И если вы предпочитаете именно такую кухню, то в домашних условиях можно сделать закуску из красной чечевицы.

Ингредиенты:

стакан чечевицы (красной);

2 ст. л. кунжутной пасты;

2 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. паприки;

2 лавровых листа;

3 веточки свежего укропа;

1,5 ч. л. соли.

Приготовление:

Рецепт хумуса из красной чечевицы многим нравится из-за того, что такие бобы замачивать не нужно, и они быстро развариваются. Поэтому чечевицу просто промываем, заливаем водой в соотношении 1:3, кладем парочку лавровых листочков и варим в течение 25 минут. Откидываем бобы на сито, отвар сливаем, но если есть желание приготовить более жидкий хумус, то оставляем.​ Как только чечевица дойдет до комнатной температуры, добавляем кунжутную пасту, чеснок, измельченный укроп. Вливаем цитрусовый сок и масла оливы, подсыпаем соль с паприкой, измельчаем до однородности.

Закуску раскладываем по пиалам, посыпаем зернами кунжута, паприкой и подаем с гренками или лавашем. Хумус можно хранить в прохладном месте, но перед подачей он должен приобрести комнатную температуру.

Хумус из зеленой гречки

Хумус из зеленой гречки – это самый быстрый вариант приготовления средиземноморской закуски. Ведь такая крупа не нуждается в замачивании и длительной тепловой обработке.

Ингредиенты:

стакан зеленой гречки;

0,5 пуска тархуна;

0,5 пуска петрушки;

15 зеленых олив;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. кунжутной муки;

1 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. лимонного сока;

соль по вкусу.

Приготовление:

Гречку высыпаем в кастрюлю с водой, солим и варим 10 минут. Измельчаем зелень петрушки и тархуна, мелко крошим чеснок, из олив вынимаем косточки. В блендер высыпаем сваренную крупу, все измельченные ингредиенты, оливы, а также вливаем сою, масло и сок цитруса, подсыпаем соль по вкусу, все измельчаем. Хумус получается очень вкусным, ведь зеленая гречка в отличии от обычной, более нежная и напоминает вкус орехов.

Что такое хумус знают все, как и рецепт его приготовления, но ему все никак не удаются "прижиться" на русской кухни. Но такое блюдо обязательно стоит сделать в домашних условиях, вкус закуски обязательно удивит.