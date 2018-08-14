Иван-чай: заготовка в домашних условиях: сбор, ферментация

Лечебные свойства чая, приготовленного из растения с исконно русским названием Иван-чай, просто определяют его использование. У растения есть другие, забытые русские названия, которые сегодня возрождаются и вновь начинают использоваться – это дремуха, маточник.

Научное название растения – кипрей. Каждое из названий напоминает о пользе применения с целью поправки здоровья. Заготовка Иван-чая в домашних условиях предполагает самый простой способ, который является также и предельно значимым – это ферментирование, то есть сохранение природного зеленого цвета листвы и ярких оттенков соцветия.

В заготовку идут листья и цветы растения. Найти его можно на опушках леса, в широких лугах. Специально рассеивается Иван-чай в степных заповедниках, чтобы сохранить его популяцию.

Кипрей: необходимость ферментирования

Копорский чай приносит пользу организму при разных заболеваниях, если сырье грамотно приготовлено и ферментировано. Как считают ученые – травоведы, процесс ферментации заключается в получении из сырья растения его живительных соков, которые в обязательном порядке должны контактировать с воздухом, пройти процессы брожения, окисления, прежде чем перейти к полному высушиванию.

После правильного ферментирования кипрей сохраняет полезные вещества, а крепко заваренный чай имеет необычный фруктовый аромат. Когда же собранное сырье высушивается обычным способом, чай получается не просто безвкусным, но еще и бесполезным.

Технология ферментации – это особый способ заготовки листового сырья. Листочки сначала скручивают «колбасками», складывают слоями в выбранную посуду, это может быть большая кастрюля или специальные пластиковые лотки. Важно сверху поместить гнет, который будет способствовать выделению сока из скрученных листиков. Посуда с придавленными гнетом листьями накрывается слегка увлажненной хлопчатобумажной тканью, ставится в теплое место. Не на солнце, лучше в тени, на сквознячке.

Оптимальной для ферментации Иван-чая считается температура до +26°С. Важно следить за соблюдением температурного режима, так как при снижении температуры могут прекратиться процессы выделения сока, его окисления при контакте с воздухом. То же происходит и при повышении температуры. Это имеет большое значение в получении вкусно заваренного, ароматного чая.

Любителям особо крепкого чая самым простым способом заготовки Иван-чая в домашних условиях предлагается проведения ферментирование по его времени. Минимально ферментация продолжается 3 часа – 3 дня. Считается, что чем дольше длится ферментация, тем крепче и вкуснее получается чайный напиток.

Наибольшее время ферментирования – 12 дней, но здесь важно снизить температурный режим, через пару дней теплой температуры переставить посуду с гнетом в прохладу. Еще нужно будет переворачивать «колбаски», следить, чтобы всю массу не поразила плесень.

Простые методы ферментирования кипрея

Одним из самых простых способов правильной заготовки и ферментации Иван-чая в домашних условиях считается заворачивание подготовленного сырья в холст слегка смоченной хлопчатобумажной материи.

Способ невероятно простой:

· смятые листья ферментируются полностью;

· ткань смачивается совсем немного, чтобы материя не забирала влагу от сырья;

· на ткань выкладывается заранее заготовленная листва;

· холст плотно скручивается в жгут по всей его ширине;

· используется двойное перевязывание веревкой.

Сделанный таким способом сверток надо мять около 20 минут, чтобы все листья свялились и выпустили свой сок. После этого скрученный в морские узлы жгут ткани остается для предварительной ферментации на 3 часа. Как только температура скрутки дойдет до 37°С, предварительная ферментация считается законченной.

После этого скрутку с заготовленным листовым сырьем надо уложить в прогретую, теплую емкость, где еще 3 суток будет продолжаться процесс ферментации с использованием гнета.

Многим травникам нравится способ подготовки кипрея в домашних условиях с использованием мясорубки. Это наименее трудоемкий и быстрый способ. Из мясорубки вынимаются ножи, сквозь нее пропускается вся масса листьев. Под мясорубку подставляют эмалированную посуду, покрытую смоченной тканью. Пропущенную сквозь мясорубку массу листьев следует укрыть влажной материей, поставить в теплое место на 3-6 часов, под гнетом.

Признаки завершения ферментирования Иван-чая в домашних условиях:

· окраска листьев поменяется с зеленой на зелено-бурую;

· у сырья появится ароматный фруктово-цветочный запах.

Именно такой чай принесет наибольшую пользу здоровью человека. Полезные свойства обусловлены наличием многообразия витаминов и минералов.

Заготовленное сырье содержит в своем химическом составе:

· витамины групп А, B и PP;

· Аскорвит, витамин С;

· микроэлементы – K, P, Mg, Cu, Se, Fe, Ca, Zn.

С таким составом чай можно успешно использовать как укрепляющий жизненные силы, иммуномодулирующий, тонизирующий, лечебный напиток. Главное, вовремя собрать листья, цветы, правильно заготовить их на зиму.

При разнообразии самых простых способов заготовки Иван-чая можно выбрать более понравившийся, чтобы использовать его в домашних условиях.

Заготовка Иван-чая

Внешний вид кипрея надо знать, чтобы не спутать его с иными высокими ярко цветущими представителями растительного мира. В хороших условиях роста этот цветок достигает роста человека, отличается богатством цвета с розовыми и фиолетовыми цветами. Растение многолетнее, обычно разрастается на широкой площади, и не составляет труда с одной делянки набрать листьев для заготовки на всю зиму.

Для заготовки подходит узколистный копорский чай, отличающийся от разных видов одного семейства. Болотистые и сырые места обычно зарастают кипреем болотным, кипреем мелкоцветным.

Травники обращают внимание на важный момент: растение цветет все лето. Листья и цветы заготавливать можно так же весь летний период. Но: не надо собирать сырье в те дни, когда цветы начинают пушиться семенниками, которые разлетаются по ветру и от малейшего движения стеблей. В эту пору растение не пригодно для заготовок.

Цветы и листья сушат отдельно. Цветы высыхают в тени на сквознячке быстро, так как у них нежная структура лепестков. А листьям требуется перед окончательной просушкой пройти процесс ферментации. Многолетнее растение дает сильную корневую систему.

Травники выкапывают корни, чистят их от земли и мелких ответвлений, моют от земли и пыли, измельчают на мелкие кусочки. После полного высыхания в тени корни измельчают до состояния муки. Такая мука используется в выпекании лепешек, добавляется в любые блюда, где в рецептуре требуется мука.