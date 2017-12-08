16 способов создать в доме атмосферу праздника

Скоро все мы будем отмечать Новый год и Рождество. Хотите создать дома атмосферу настоящего праздника и порадовать близких?

Эксперты международной платформы по поиску специалистов для ремонта и дизайна интерьеров Houzz делятся своими идеями.

1. Начните с уборки. Перед тем как украшать свой дом к празднику, избавьтесь от всего лишнего. Разберите кладовку и книжные полки, отнесите ненужные одежду и игрушки в благотворительные организации, отдайте книги знакомым или в районную библиотеку. Так вы очистите пространство, сделаете доброе дело и символически освободите в своей жизни место для чего-то нового.

Автор: - Смотрите больше интерьерных решений: гостиные комнаты

2. Украсьте входную дверь. «Создайте верное первое впечатление, повесив на свою входную дверь большой венок, чтобы таким образом оказать радушный прием друзьям и членам семьи», — советует редактор британского Houzz Виктория Харрисон.

3. Украсьте прихожую. Часто мы уделяем декору холла и прихожей не слишком много внимания, направляя наши усилия и творческие идеи на гостиную, спальню или детскую. Праздничная пора — хороший повод исправить это.

Украсьте потолок гирляндами или китайскими фонариками, расставьте вдоль стен напольные подсвечники со свечами, которые можно зажигать по вечерам, и ваша прихожая полностью преобразится.

4. Красивая иллюминация — главный секрет праздничной атмосферы. Вспомните, как уютно становится дома, когда по комнатам разливается мягкий приглушенный свет. Достаньте с антресолей коробку со светящимися гирляндами и украсьте ими окна, двери и стены. Живете в своем доме с садом?

«Подсветите деревья, — советует эксперт Houzz и ландшафтный дизайнер Лорен Данек Хоанг. — Оберните гирляндами с белыми лампочками ствол и ветви. Выберите одно дерево в качестве образца или украсьте несколько, чтобы создать более сильное впечатление». Кроме того, Лорен рекомендует украсить светильниками тропинки, ведущие к дому.

5. Подойдите творчески к выбору и украшению новогодней елки. Ставить елку дома или нет — решать только вам. Более того, не у каждого в доме есть место для целого дерева, нескольких еловых веток будет вполне достаточно. Их не обязательно ставить в банки: можно поместить ветки на окнах, тумбах, праздничном столе или лестнице.

Дизайнеры Houzz рекомендуют обратить внимание на все виды граненых и геометрических украшений, которые в этом новогоднем сезоне особенно актуальны и представлены почти во всех интерьерных магазинах.

6. Расставьте повсюду свечи. Еще один непременный атрибут праздничного дома — свечи, чье мерцание создает ощущение тепла и покоя. Установите их в безопасные подсвечники и расставьте везде, где только можно. Если вы живете в загородном доме, то создайте композицию из больших и маленьких свечей и установите ее в камине: она смотрится очень уютно и романтично.

7. Обзаведитесь адвент-календарем. Эксперты Houzz считают, что это забавный способ для детей и взрослых считать оставшиеся до праздника дни. К тому же красивый адвент-календарь всегда радует глаз. Его можно приобрести в интернете или изготовить самостоятельно.

8. Наполните дом вкусными запахами. Праздники ассоциируются у нас не только с елкой и Дедом Морозом, но и с ароматами хвои, мандаринов, корицы и ванили. Хотите, чтобы в вашем доме пахло праздником?

Эксперты Houzz советуют испечь печенье или булочки с корицей или ванилью, зажечь ароматические свечи или изготовить специальное рождественское попурри из сушеных апельсиновых ломтиков, коричных палочек и сосновых шишек.

9. Организуйте домашний мини-бар. В праздничные дни не возбраняется расслабиться и устроить веселую вечеринку с коктейлями и шампанским. Но хорошей выпивке нужны достойная обстановка и красивые аксессуары. Организуйте дома мини-бар: для этого можно приобрести передвижной столик, который, кстати, пригодится вам и в повседневной жизни, приспособить под бутылки, рюмки и бокалы деревянную полку или просто расставить их в старом чемодане, декорированном еловыми ветками и игрушками. Еще больше идей для мини-бара можно найти на портале houzz.ru.

10. Украсьте подоконник. Красивая композиция на подоконнике наверняка вдохновит и порадует не только вас, но и случайных прохожих, которые бросят взгляд на окно вашего дома.

Можно довольствоваться несколькими гирляндами, подсвечниками и наклеенными на стекла снежинками, можно вырезать из картона или фанеры целый город и подсвечивать его по вечерам — вариантов декора масса.

11. Найдите применение старым елочным игрушкам. «В течение нескольких лет вы наверняка собрали чрезмерно большую коллекцию елочных игрушек, ведь, в конце концов, большинство из нас побывало на нескольких очень дешевых новогодних распродажах. Вместо того, чтобы хранить эти игрушки в коробке до скончания веков, используйте их для создания своего шедевра», — советует одна из авторов Houzz Эмбер Хопман. Из старых елочных украшений можно изготовить интересную композицию или даже целый рождественский венок.

12. Добавьте элементы праздничного декора во все помещения. Украсили спальню и гостиную? Теперь беритесь за ванную комнату и кухню — пусть о празднике напоминает каждый уголок вашего дома.

«Маленькие детали, вроде висящего на зеркале украшения или ветки, отрезанной от вашей елки и стоящей в стакане на раковине в ванной, способны создать теплую и уютную атмосферу праздника без особых усилий с вашей стороны», — считает постоянный автор Houzz Лора Гэскилл.

13. Смастерите украшения вручную. Собственноручно сделанные украшения ценны тем, что в них вложена частичка вашей души. Посвятите хотя бы один вечер рукоделию, привлеките к этому своих любимых и детей — так вы сможете провести время вместе, раскрыть свои творческие способности и сделать по-настоящему уникальные элементы декора.

14. Займитесь упаковкой подарков. «Упаковка, сделанная своими руками, выполненная с фантазией и заботой — еще один знак внимания, который будет оценен и доставит радость получателю. Это простой и экономный способ подарить родным и друзьям чуть больше новогоднего настроения», — считает стилист и автор Houzz Клаудиа Скиера.

Купите крафтовую бумагу, найдите в интернете красивые трафареты и сделайте для своих презентов достойное обрамление.

15. Сервируйте стол по всем правилам. Праздничные дни — это повод готовить самые вкусные блюда и устраивать обеды и ужины в красивой обстановке. Подойдите к сервировке стола со всей ответственностью: украсьте композицией из еловых ветвей и шариков, расставьте свечи, купите бумажные салфетки с новогодними узорами и достаньте из шкафа самую дорогую посуду.

Ощущение торжества добавят и именные карточки: расставьте их рядом с тарелками и приборами, и каждый из ваших домочадцев ощутит себя дорогим гостем за праздничным столом. Эксперт Houzz и дизайнер интерьеров Джессика Вискард советует, как можно сделать это креативно. «Прикрепите надписи с именами гостей к предметам, ассоциирующимся с праздником, и положите их на тарелки, — говорит она. — Сосновые ветки, розмарин, гранат, елочные украшения, эвкалиптовые листья — список может быть бесконечен».

От: Rikki Snyder - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: столовые

16. Проведите вечер без интернета. Забудьте об электронной почте и соцсетях, отдохните от шутеров, форумов и видеороликов на Youtube. «Устройте киновечер с домашним попкорном, горячим шоколадом и двумя или тремя картинами, объединенными одной темой: фильмами одного режиссера, фильмами, получившими «Оскар», или кинолентами на иностранном языке», — советует эксперт Houzz Лора Гэскилл. Либо можно проигрывать старые пластинки, играть в настольные игры или готовить еду по семейным рецептам, выведанным у всех гостей вечера.

Уделять внимание близким гораздо интереснее и полезнее, чем в очередной раз выяснять, что в интернете кто-то неправ.