Новогодний стол: 7 хитростей красивой подачи блюд

Любая еда может казаться еще вкуснее, если подать ее в соответствующей обстановке. А для новогоднего стола искусство сервировки играет одну из ключевых ролей, ведь праздничный дух складывается из деталей.

Советами о том, как оригинально оформить блюда, поделились повара кулинарной программы «Супер-шеф» (12+) на телеканале Food Network.

1. Помните о символе наступающего года

Согласно восточному календарю, 2018 — год Желтой Земляной Собаки. Фигурка виновницы торжества, установленная на столе или рядом с ним, обязательно задобрит собачку и принесет удачу, ну а если вы не верите в гороскопы — просто вызовет умиление гостей.

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2. Используйте правильную посуду

В Китае говорят, что Собаке безразличны роскошь и блеск — этому зверю больше по душе монохромные предметы и простые материалы, вроде фарфора и стекла. И здесь с древними астрологами согласится большинство поваров, ведь именно обычная белая посуда является негласным стандартом почти во всех ресторанах мира. На такой тарелке вы можете подать любое блюдо, не боясь, что оно будет контрастировать с посудой или «потеряется» на цветном фоне.

А еще тарелки перед подачей нужно немного подогреть в духовке — так пища будет дольше оставаться теплой, сохраняя свой вкус и аромат.

3. Смешивайте цвета

Яркие натуральные ингредиенты делают более соблазнительными даже классические, давно знакомые новогодние блюда. Хороший вариант — использовать контрасты: ярко-красные томаты, желтоватая паста и белоснежные яйца-пашот. Такое сочетание будет выглядеть гораздо соблазнительнее, чем просто светлая и не очень праздничная комбинация из яиц и макарон.

4. Не стесняйтесь приукрашивать

Чтобы добавить блюду текстуры и цвета, не нужно даже сильно менять рецепт. Просто украсьте тарелку зеленью или используйте топинги. Если вы решили приготовить гостям что-то из итальянской кухни, вам на помощь придет свежий базилик, к азиатским вокам идеально подойдет черный кунжут, а в сливочные крем-супы стоит вмешать по спирали немного оливкового масла — будет выглядеть так же, как в меню лучших ресторанов.

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Закуски «на один зубок» можно сервировать шпажками, изображающими символ года.

5. Порции лучше делать небольшими

Тарелки, заполненные на две трети, выглядят гораздо аппетитнее тех, где еда лежит до краев. Это золотое правило сервировки, о котором всегда важно помнить.

6. Аксессуары — это красиво, но нужно знать меру

Гирлянды, бусы и елочные игрушки красиво мерцают в свете огня свечей, но задумайтесь — а так ли нужны они на столе, в окружении тарелок и столовых приборов? Не менее праздничным, но гораздо более практичным решением будет ваза с сухими цветами и веточками деревьев (той же ели) с вплетенными в них бусинами.

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7. Создайте аромат

Хвоя, мандарины, свежая выпечка и готовящаяся в духовке курица — все эти запахи, а особенно их сочетание, прочно ассоциируются у нас с Новым годом и уже сами по себе вызывают аппетит. Однако чувство предвкушения пира можно усилить, если добавить еще несколько ноток. К вашей композиции ароматов могут подойти сушеные яблоки, пряности (палочки корицы, гвоздика, имбирь), мята и душица — словом, все, что подскажут вам фантазия и вкус. Соберите эти ингредиенты в плетеной корзинке, а затем просто поставьте ее в комнате. Это гораздо полезнее, чем ароматические свечи.