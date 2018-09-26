Официальные выходные дни на Новый 2019 год

Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает выходные дни на январские праздники. Проект соответствующего постановления уже одобрен, поэтому мы можем точно сказать, как отдыхаем на Новый 2019 год.

Тем более пора начинать спокойно, без спешки готовиться к веселым мероприятиям и встрече с близкими людьми, присматриваться к подаркам, планировать отпуск для всей семьи.

Официальные данные

В сентябре 2018 года Министерство труда предоставило информацию, что трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график выходных и праздничных дней на грядущий 2019 год.

Под решением представителей власти, ассоциации профессиональных союзов и общероссийских объединений работодателей осталось поставить подпись Дмитрию Медведеву.

А это означает, что уже сейчас мы точно знаем о продолжительности новогодних праздников.

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Последним рабочим днем в уходящем году станет суббота, 29 декабря. Не стоит расстраиваться по поводу длинной рабочей недели ведь, скорее всего, шестой день будет сокращенным на большинстве предприятий.

Далее, нас ожидают законные зимние каникулы:

30.12.2018 – воскресный выходной;

– воскресный выходной; 31.12.2018 – выходной день понедельника, благодаря отработанной субботе 29 числа;

– выходной день понедельника, благодаря отработанной субботе 29 числа; 01.01.2019 – официальный праздник Новый год;

– официальный праздник Новый год; 02.01.2019-06.01.2019 – каникулы;

– каникулы; 07.01.2019 – Рождество Христово;

– Рождество Христово; 08.01 2019 – нерабочий вторник.

Таким образом, праздничный отдых продлится с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

Приятным бонусом станет перенос нерабочей субботы и воскресенья 05.01 и 06.01 на четверг и пятницу 2, 3 мая. Соответственное постановление принято правительством Российской Федерации. Эти подвижки должны помочь рабочему населению благоразумно и рассудительно использовать выходные и праздничные дни.

Если подвести итог, то в январе 2019 года ожидается 14 выходных и 17 рабочих дней.

К несчастью, многие из нас сталкиваются с недобросовестным руководством, которое требует исполнять трудовые обязанности, невзирая на официальные документы. Знайте, без вашего согласия работодатель не имеет на это права.

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Кроме того, в 153 статье «Трудового кодекса» указано, что нерабочие дни оплачиваются в двойном размере. Точные суммы за переработку вы можете узнать из коллективного договора, действующего в вашей организации.

Школьные каникулы

Министерство образования не устанавливает точные даты зимних каникул учащихся, но обозначает временные рамки, с учетом системы обучения:

четвертная : с 26.12.2018 по 08.01.2019;

: с 26.12.2018 по 08.01.2019; семестровая и модульная: новогодние 29.12.2018-08.01.2019, дополнительные зимние 18.02.2019-24.02.2019.

Расписание может меняться или корректироваться на усмотрение администрации каждой конкретной школы. Информацию о том, как отдыхают ваши дети на Новый 2019 год, вы сможете найти на официальном информационном сайте учебного заведения, узнать у секретаря школы, гимназии, лицея или классного руководителя.

Сведения находятся в открытом доступе, так как учебный план составляется летом, и график утверждается заблаговременно.

В целом серьезных подвижек быть не должно и зимние каникулы совпадают со временем законного отдыха трудящегося населения.

Споры в Госдуме

После одобрения официального календаря праздников на грядущий 2019 год, в Государственной думе начались очередные прения об отмене затяжных новогодних каникул:

Геннадий Онищенко, являющийся заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке, утверждает, что подобный график негативно отражается на эмоциональном и физическом самочувствии жителей страны. Он высказался в поддержку выходных 31 декабря и 1 января. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов внес в нижнюю палату парламента законопроект об исключении новогодних каникул из перечня выходных дней. В пояснительной записке указано, что с подобной просьбой обращается множество граждан. Вместо этого, было предложено ввести дополнительный оплачиваемый десятидневный отпуск, который можно суммировать с тарифным. Законопроект был отклонен, ввиду увеличения издержек работодателя и потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко в поддержку отмены продолжительного празднования привел печальную статистику. Он указал, что в этот период из-за чрезмерного употребления спиртных напитков умирает до 20 тысяч граждан. Андрей Исаев из партии «Единая Россия» убежден, что правительство должно придерживаться утвержденного графика и перестать «метаться из стороны в сторону». Экономический спад, который приводится многими депутатами, как основная причина отмены каникул, не соответствует действительности, ведь товарооборот в сфере услуг и продаж только возрастает. Против отмены зимних каникул высказался председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Учитывая, что Министерство труда одобрило график, любые обсуждения бессмысленны и пока существуют профессиональные союзы, новогодние праздники сокращаться не будут.

Аналитики компании Superjob провели независимое исследование. Полученные данные подтвердили, что 71% процент граждан не желает жертвовать ни одним днем долгожданных каникул.

Несмотря на все дебаты, точно известно, что январские праздники подарят нам 10 выходных дней. С 30 декабря по 8 января включительно мы сможем в полной мере насладиться общением с близкими людьми, отправиться с детьми на развлекательные мероприятия и организовать небольшое путешествие по интересным местам нашей прекрасной страны.