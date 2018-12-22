Что вкусного приготовить на Рождество Христово?

В первый день Рождества Христова 7 января заканчивается пост, поэтому стол накрывают всевозможными яствами. Но главным блюдом христианского праздника является кутья, дополняет ее узвар из сухофруктов и различная выпечка. А что еще приготовить на Рождество, это уже решает каждая хозяйка индивидуально. В статье предлагаем рецепты с пошаговыми фото, при помощи которых можно пополнить свое праздничное меню.

Кутья

Это обязательное блюдо отчасти поможет решить вопрос, что готовить на Рождество Христово 2019 года. Существует несколько рецептов кутьи, рассмотрим два способа приготовления, с разной крупой.

Кутья из пшеницы

Если поверить обычаям, кутья является обязательным блюдом на рождественском столе. Предлагаем самый распространенный рецепт, с традиционными продуктами, которые входят в это блюдо.

Ингредиенты:

2 ст. пшеницы для кутьи;

4 ст. воды;

1 ст. мака;

1 ст. очищенных грецких орехов;

1 ст. изюма;

3 ст. л. меда;

сахар по вкусу.

Приготовление:

Пшеничную крупу промываем, перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и даем настояться два часа.

Также обрабатываем мак, вливаем в него кипяток, даем настояться несколько часов.

Заливаем изюм горячей водой и настаиваем 30 минут.

На сухой сковородке обжариваем орехи, затем измельчаем их.

Из пшеницы сцеживаем жидкость и заливаем водой.

Кастрюлю ставим на средний огонь, после закипания уменьшаем температуру до минимума, готовим под закрытой крышкой.

С мака сливаем жидкость, перебиваем его в блендере или перетираем в ступке.

К готовой пшенице добавляем все ингредиенты и смешиваем.

Перекладываем готовую кутью в глубокую красивую посуду и подаем к столу.

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Кутья из риса

В это вкусное рождественское блюдо добавляют мак, орехи, мед и любой изюм по вкусу. Считается, чем богаче кутья, тем больший будет достаток в доме на следующий год.

Ингредиенты:

1 ст. риса кругло-зернистого шлифованного;

2 ст. воды;

2,5 ст. воды;

0,5 ст. мака;

0,5 ст. грецких орехов;

100 г изюма;

0,5-1 ст. меда;

1 ч. л. поваренной соли.

Приготовление:

Несколько раз промываем рис, выкладываем его в кастрюлю, вливаем воду и отвариваем до готовности.

Даем крупе закипеть, делаем слабый огонь, накрываем крышкой и готовим 15 минут, выключаем плиту. Отставляем на 20 минут, чтобы рис настоялся.

Если мед густой, добавляем к нему полстакана кипяченой теплой воды и тщательно размешиваем.

В отдельной посуде заливаем кипятком изюм и мак, даем настояться 30 минут.

Грецкие орехи поджариваем, с помощью ножа рубим на мелкие кусочки.

Сливаем воду с замоченных продуктов, мак перетираем блендером.

Рис промываем холодной водой и отцеживаем с помощью сита, перекладываем в глубокую миску.

Добавляем к нему все ингредиенты, заливаем медом и перемешиваем.

Вареники с капустой

Это второе блюдо нужно непременно приготовить к празднику. Рождественский стол по обычаю накрывается из двенадцати яств. Вареники можно приготовить с картошкой, вишнями и черносливом. Начинок столько много что их не перечислить. Каждые из них будут считаться как отдельное блюдо. Для начала предлагаем замесить необычное тесто, и приготовить вареники с капустой.

Ингредиенты:

0,5 кг квашеной капусты;

2 шт. репчатого лука;

0,5 кг муки;

100 г сливочного масла;

4 ст. л. растительного масла (для теста);

1 ч. л. соли;

1,5 ст. воды.

Приготовление:

Берем большую миску, просеиваем туда муку, делаем небольшое углубление.

Воду вливаем в кастрюлю, добавляем в нее соль, растительное масло и ставим на огонь.

Когда смесь закипит, осторожно вводим в муку и тщательно вымешиваем.

Далее, руками замешиваем эластичное и плотное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отставляем на 30-40 минут.

Капусту отжимаем от рассола, немного измельчаем при помощи ножа.

Очищаем лук от шелухи и нарезаем кубиками, поджариваем до прозрачности.

Добавляем к нему в сковородку квашеную капусту, солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Убавляем огонь и продолжаем тушить под крышкой в течение 10-15 минут.

В промежутке этого времени капусту перемешиваем, чтобы не подгорела.

Стол присыпаем мукой, отделяем небольшую часть от теста, раскатываем тонкий пласт.

Специальной выемкой, или стаканом с острым краем, выдавливаем из теста кружочки.

На каждый кружочек накладываем начинку, делаем это аккуратно, чтобы она не попадала на ту часть, где будем соединять.

Плотно прижимаем пальцами тесто, тщательно залепляем край кружочка. Лепим все вареники по очереди, складываем на поднос, застланный хлопковым полотенцем, или присыпанный мукой.

Растапливаем сливочное масло. На средний огонь помещаем кастрюлю с водой для отваривания вареников. Добавляем в кипящую воду соль по вкусу.

Бросаем полуфабрикаты в бурлящий кипяток, аккуратно перемешиваем, чтобы не пристали.

Когда вареники всплывут и тесто вздуется, сразу вынимаем их шумовкой, поливаем растопленным маслом и подаем к столу.

Утка, запеченная в духовке

Прекрасное горячее блюдо из птицы, наполнит своим чудесным ароматом весь дом, а румяной корочкой она будет притягивать взгляды собравшейся за столом родни.

Ингредиенты:

1,5 кг утки;

2 яблока зеленых;

соль поваренная, черный молотый перец по вкусу;

рукав для запекания.

Для маринада:

1 лимон;

имбирный корень ;

3 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. соуса бальзамического;

1 ст. л. меда (можно заменить сахаром);

1 ст. л. оливкового масла, или растительного без запаха.

Приготовление:

Выпотрошенную утку хорошо промываем, высушиваем бумажным полотенцем, натираем солью и перцем снаружи и внутри. Кладем ее в глубокую посуду.

Берем приблизительно один литр воды, добавляем лимонный сок, высыпаем натертый на терке имбирный корень. Далее, добавляем в маринад все остальные составляющие ингредиенты, размешиваем и заливаем этой смесью утку.

Если птица полностью не утопает в жидкости, доливаем водой, и немного придавливаем.

Переносим замаринованную птицу в холодильник на ночь. Для утки, выращенной в домашних условиях, время маринования необходимо увеличить до суток.

Яблоки вымываем, разрезаем дольками, удаляем из них сердцевину.

Наполняем приготовленными фруктами утку, помещаем ее в рукав для запекания, закрываем его с обеих сторон зажимами.

Переносим птицу, в разогретую духовку до 180 градусов.

Выпекаем 1,5 часа, прокалываем мякоть утки деревянной шпажкой. Если она легко проходит, разрезаем пакет и отправляем назад, чтобы подрумянилась корочка.

При надобности утку допекаем в рукаве, затем поджариваем.

Готовое блюдо выкладываем на тарелку, аккуратно достаем из нее яблоки и размещаем их вокруг подрумяненной птицы. Подаем к столу горячей.

Голубцы с рисом и грибами

Такое постное блюдо подойдет на святой вечер, и на следующий день дополнит меню рождественского стола.

Ингредиенты:

1 большой вилок капусты;

200 г томатной пасты;

1 ст. круглого риса;

2 ст. воды;

2 шт. репчатого лука;

500 г шампиньонов;

2-3 шт. лаврового листа;

1 стручок острого перца (по желанию);

3-4 горошины душистого перца;

соль поваренная, перец черный и кориандр молотый, по вкусу;

масло растительное;

сметана и рубленая зелень для подачи по желанию.

Приготовление:

Рис хорошо промываем, заливаем водой, доводим до кипения. Далее, на минимальном огне варим 10-15 минут, до полуготовности.

Кочерыжку из капусты вырезаем в форме конуса, будет легче отделять листья.

Капусту в кастрюле заливаем водой, накрываем крышкой и кладем на огонь до закипания.

Очищаем и мелко режем грибы.

Подсаливаем кипящую воду с капустой.

Лук очищаем от шелухи и режем мелкими кубиками.

Отделяем от кочерыжки готовые листья и вынимаем их. Следим, чтобы овощ не переваривался.

На подсолнечном масле немного поджариваем лук. Добавляем к нему грибы, перемешиваем, солим, перчим и готовим под крышкой.

Обжаренные грибы смешиваем с отваренным рисом. Размешиваем и поджариваем еще 5 минут, время от времени помешиваем, чтобы фарш не подгорел.

Выкладываем его в миску, добавляем по вкусу специи и тщательно размешиваем.

Берем кастрюлю, которая не подгорает, застилаем ее капустными листьями.

В сковородке на подсолнечном масле немного поджариваем томатную пасту, добавляем к ней 2 чайных ложки сахара, 0,5 литра воды и даем закипеть, отставляем в сторону.

Срезаем утолщение с наружной стороны капустного листа, если он слишком крупный, разрезаем продольно пополам.

Выкладываем на лист столовую ложку фарша и заворачиваем.

Делаем голубцы поочередно один за другим и складываем плотно в кастрюлю. Вверху должно остаться хотя бы немного пространства для кипения.

Заливаем полуфабрикат томатным соусом, накрываем крышкой, доводим до кипения. Затем готовим на медленном огне до полной готовности около 2,5 часов.

Для уверенности чтобы не оказалось блюдо сырым, пробуем капусту вилкой.

Для того чтобы голубцы не рассыпались при перекладывании в тарелку, даем им полчаса отстояться.

Подаем блюдо горячим. На Рождество Христово поливаем голубцы сметаной и посыпаем рубленой зеленью. Это как раз то, что можно и нужно готовить к столу на любимый всеми праздник.

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

10 шт. яблок любого сорта;

1 ст. л. молотой корицы;

3-4 ст. л. коньяка или другого ароматного алкоголя;

1 плитка молочного шоколада без добавок.

Приготовление:

Хорошо промываем яблоки, вытираем их насухо.

Со стороны хвостика аккуратно удаляем из плодов сердцевину. Для того чтобы фрукт оставался сочным, не допускаем прокалывания кожуры.

Посыпаем яблоки корицей, а в углубление наливаем коньяк.

Складываем фрукты на противень и переносим в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 150 градусов 30-40 минут, это зависит от особенностей духовки.

Затем достаем противень, и в горячие яблоки небольшими порциями насыпаем измельченный шоколад. Поскольку он будет таять, и уходить в середину фрукта, делаем это в несколько приемов.

Даем блюду полностью остыть, выкладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой. Для украшения добавляем ломтики шоколада. Подаем запеченные яблоки к рождественскому столу на десерт.

Узвар из сухофруктов

В деревнях в каждом дворе мастерили специальную печь, в которой, при определенной температуре высушивали разные фрукты. Зимой из них варили компоты. Может, с тех пор и повелось готовить узвар на Рождество. Но это полезный и вкуснейший напиток, который стоит приготовить на этот христианский праздник.

Ингредиенты:

500 г чернослив, курага, яблоки, груши и любые сушеные фрукты;

1 ч. л. корицы;

2 ст. л. изюма;

2 л воды;

цедра апельсина или лимона;

2 ст. л. меда (по желанию);

сахара по вкусу.

Приготовление:

Все подготовленные сухофрукты несколько раз промываем.

Выкладываем сухофрукты в глубокую кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения.

Добавляем изюм, цедру, корицу и сахар, кипятим 5 минут, снимаем с огня, оставляем остывать под крышкой. Если добавляем мед, то только в теплый, но не в горячий компот.

Когда узвар остынет, наливаем его в кувшин и подаем к столу.

По этим рецептам можно приготовить понравившиеся блюда. Еще на Рождество Христово 2019, в меню можно включить рыбу различного приготовления, в основном это жареная или заливная рыба и селедка.