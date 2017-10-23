По всем календарным срокам на улице должна быть весна. Наступил март месяц, прошли праздники, где женщин поздравляют с приходом весны и с женским днем. Но это по календарю. А на самом деле каждую ночь температура падает до минус десяти градусов, идет снег, замерзают лужи.

Утром солнышко встает, а на улице опять зима. Оно целый день пригревает снежные кучи, но приходит ночь, и зима забирает бразды правления. Весна не приходила такая, которую ждут с нетерпением все жители земли.

Даже модницы не спешат снять головные уборы. Уж больно сердита Снежная Королева. Она старается ущипнуть не только за щеки и нос, но и за уши. Так что улица все еще находится в плену дедушки Мороза.

В этом городке жила Дарья. Девушка красивая. Ей исполнилось шестнадцать лет, и она очень хотела быть взрослой. Ей очень хотелось снять головной убор, надеть туфельки, юбочку покороче, чтобы все увидели, что она уже взрослая.

Однажды прибежала она домой после прогулок по холодным улицам и видит, бабушка делает вареники. Да не просто вареники, а вареники с вишнями.

Огромная тарелка стояла на краю стола, а в ней лежали вишни. Они были мокрые и холодные.

— Вот, купила замороженной вишни, решила сделать вареники с вишнями, — говорит бабушка. — Не спешит к нам весна, так мы пригласим в гости Лето. Ведь вишня спеет летом. Весна увидит, что мы соскучились и скорее посетит наш город.

Дарья сняла шубу, шапку. Помыла руки и решила помочь. Вдвоем быстрее их можно налепить, значит, и ужинать сядут пораньше. Она представила, как сладкий вишневый сок заполнит ее рот, и не могла сдержать возглас удовольствия.

Тарелка с вишнями была большая, и вишен было много.

Когда они уже почти заканчивали делать вареники, к ним в гости заскочила соседка. Она всплеснула ладошками и предложила принести еще и самовар.

Она представила, как сладкий вишневый сок заполнит ее рот, и не могла сдержать возглас удовольствия.

— Пир так пир, — говорит она. — Вот уж гульнем сегодня так гульнем.

Через некоторое время самовар стоял на столе, вареники варились, а бабушка заканчивала лепить вареники с вишнями. Она складывала их на большую тарелку. На столе оказалась сметана.

Дарья очень любила вареники с вишнями и сметаной.

Последний вареник был слеплен. В тарелке осталась две вишенки. Они не вместились в последний вареник и одиноко лежали в тарелке.

Вот и налит чай, и началось пиршество. Дарья так сильно хотела этих вареников, что когда почувствовала кисло-сладкий вкус и аромат вишни, то застонала от удовольствия.

В окошко заглядывала огромная луна. Решили сделать праздник по всем правилам.

Выключили свет, поставили свечи, и начался пир. Дарья ела вареники и после каждого съеденного вареника издавала стоны удовольствия. Зимой и вареник с вишнями — ну, что может быть прекраснее?

Ей казалось, что даже луна ей завидует. Она освещает полстола, через какое-то время лунный свет уже был на три четверти стола. Он освещал уже весь самовар, чашки и подползал к тарелке, где лежали две еще замерзшие вишенки. Через некоторое время была освещена и тарелка.

Дарья не выдержала и положила в рот одну вишню. Она была очень холодная. Соком рот не наполнился. Вишенка была как лед.

Дарья не выдержала и положила в рот одну вишню. Она была очень холодная. Соком рот не наполнился. Вишенка была как лед.

А вторая вишенка вдруг задвигалась и стала делать круги по тарелке. Было такое впечатление, что тарелку кто-то крутил. Круги становились все больше и больше. Вот вишенка бегает уже по самому краю тарелки, и вдруг Дарья увидела, что это и не тарелка вовсе, а зеркало. Только она хотела посмотреться в него, как почувствовала, что кто-то ее тянет внутрь тарелки.

Через некоторое время она была уже не за столом с бабушкой и соседкой, а на какой-то площадке, где падал снег, кружилась поземка. Вначале она кружилась медленно, потом все быстрее и быстрее. И вот перед Дарьей стоит женщина вся в белом.

— Здравствуй, красавица, — говорит она. — Я Снежная Королева, а ты моя пленница. Я уже думала, что не придет мне помощь, никто не попадется на мои капканы и придется мне покинуть ваш город и уступить место своей сестре — Весне. Но ты меня спасла, съела заколдованную вишню, и теперь зима будет еще долго. Каждый год я выставляю на продажу замороженные вишни с одной целью: чтобы кто-то съел ее замороженной. Редко когда я добиваюсь цели, но в этом году мне повезло.

Снежная Королева закружилась, все вокруг завертелось, завыло и загудело.

— Завтра мы с новыми силами придем в город. Все опять спрячем под снежное покрывало, речка так и останется подо льдом еще несколько месяцев, — говорит Королева.

— Но это несправедливо. Согласно календарю на земле должна быть весна, — говорит Дарья. — Причем здесь вишня, даже замороженная.

Но Снежная Королева не обращала внимания на Дарью. Она танцевала вальс победителя.

Но Снежная Королева не обращала внимания на Дарью. Она танцевала вальс победителя.

Но здесь Дарья почувствовала, что вишенка, которую она съела, уже не холодит ее изнутри. Она много выпила горячего чая, съела много горячих вареников с вишнями, видно, от этого тепла стала оттаивать и замороженная вишенка. Это почувствовала не только Дарья, но и Снежная Королева.

Она вдруг остановилась и прислушалась. Ветер не мог дуть так сильно, как дул в тот момент, когда Дарья оказалась на снежной пустыне. Появился нежный аромат Весны. Только весна может так пахнуть.

Это еще не цветы, но запах очаровывал. Это была Весна.

— Ты как оказалась здесь, сестрица? — закричала Снежная Королева. — У меня есть заложница с замороженной вишней. Ты не имеешь права вступить в город.

— Ты ошибаешься, сестра. Вишня уже не замороженная. Горячий чай и горячие вишни в варениках отогрели нашу вестницу зимы. Теперь мое время. Отпусти девчонку, иначе я твое королевство превращу в сад.

— Ладно, забирай. Мне мое королевство дороже, — говорит Снежная Королева.

Дарья опять куда-то полетела и оказалась за столом. Бабушка с соседкой смеялись над ней.

— Ты что, заснула прямо за столом? Мы тебя спрашиваем, а ты не отвечаешь.

— Налейте мне еще чаю, да погорячей, — говорит Дарья.

На столе стояли вареники с вишнями. Все уже наелись. От них исходил сладкий аромат вишен и весны.

Утром выглянуло солнышко, погладило окна, побежали солнечные зайчики по дорожке. Там, где они пробежали, побежали ручьи. Эта картина была уже несколько дней подряд, но на этот раз в воздухе плавал аромат весны. Этот запах нельзя было спутать ни с одним запахом в мире.

Весна пришла. Зима окончилась. Дарья шла по улице и думала, что помогла прийти весне, а точнее, помогли вареники с вишнями.

Может быть, это и время пришло Весне, но ведь до того, как она побывала в гостях у Снежной Королевы, Весна не могла прийти в город. А может, это Лето подстегнуло сестрицу Весну. Дарья всегда любила вареники с вишнями. Вот только теперь она никогда не будет кушать замороженных вишен. Снежная Королева должна бродить по земле столько, сколько ей положено.

А сейчас Весна пришла в город, ее аромат кружит голову и наполняет душу любовью. Я вдыхаю этот весенний запах, и мне кажется, что я слышу запах цветущей вишни. Я понимаю, что этого не может быть. Рано еще цвести вишне.

Но я слышу этот запах. Выйди на улицу. На улице весна и бродит запах весны. Каждый слышит этот запах по-своему. Все зависит от того, что связано с весной лично у тебя. Выходи на улицу. Весна на пороге.