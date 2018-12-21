Что можно и что нельзя делать на Рождество Христово?

Рождество Христово —один из самых главных православных праздников. По значимости он стоит на втором месте после Пасхи. Отмечается ежегодно в один и тот же день - 7 января по новому стилю или 25 декабря по-старому. В этот день завершается Рождественский пост и начинается время от Рождества до Крещения Господня, которое в церкви именуется Святки. Узнаем, что можно делать, а что нельзя в Рождество Христово и какие традиции празднования существуют.

Как отмечать Рождество Христово в наши дни

Подобно предкам, многие верующие за две недели до Сочельника поминают праотцов. За 5 дней до светлого праздника наступает время прочтения особых молитв. Завершает все это Собор Пресвятой Богородицы. Утром в Сочельник необходимо провести генеральную уборку всех комнат в доме. Нельзя пропускать ни одного даже самого дальнего уголка. Вечером, после принятия ванны, стоит обязательно надеть чистую, нарядную и обязательно новую одежду.

Рождество - праздник семейный. Поэтому в гости ходить не рекомендуется. Неожиданного гостя следует обязательно накормить очень сытно. Все остатки трапезы не оставляют на следующий день, а выносят на улицу и подкармливают бездомных животных.

В канун Рождества, 6 января, на стол подают не менее 12 блюд. Если семья придерживается поста, все они должны быть постными. Главное яство — кутья. Также подают капустник с пшеном, борщ, сваренный на грибном бульоне. Разнообразные мясные блюда появляются на столе 7 января.

Обязательно на Рождество начинают колядовать. Молодые люди ходят по домам, поют песни — колядки, в которых прославляется Иисус Христос. В ряде стран, например, Украине, устраиваются вертепы.

Что можно делать на Рождество

Традиции праздновать церковные праздники возродились относительно недавно. Неудивительно, что многие не знают, что можно делать на Рождество Христово. Священники рекомендуют в этот день обращаться с молитвой к Высшим силам, прося благосклонности и милости.

Если есть возможность, посещают церковь и присутствуют на Божественной литургии. Поставить свечу, помолиться также можно и в домашних условиях перед собственными иконами.

В Рождество не запрещается принимать ванну. Заниматься привычными повседневными делами также можно, но при условии, что они не несут в себе элемента развлечения. Не считается греховной и работа, однако в сочельник весь заработок нужно направлять на приобретение самых необходимых продуктов питания. Стирку проводят только по мере необходимости.

Если нравится вязать, вышивать, шить, то в Рождество можно не отказываться от этих занятий. Они требуют кротости, сдержанности, усердия, что так ценится в этот праздник. Особенно такая работа будет чтиться, если ее результат — подарок близкому человеку.

Привычные рождественские гадания могут присутствовать. Только следует помнить, что церковью не приветствуется окультизм в любом его проявлении. Увлечение тайными знаниями и заглядывание в будущее — отказ от того, что на все воля Божья.

Не стоит на время Рождественского сочельника отказываться от близких отношений между супругами. Главная составляющая - желание родить долгожданного ребенка.

Народная примета гласит, что в Рождество Христово нужно делать покупки. Походы по магазинам в этот день могут привлечь финансовое благополучие. Не стоит отказывать беднякам в подаянии, только попросите их помолиться за ваше здравие.

Отчего стоит воздержаться на Рождество

На Рождество Христово есть то, что можно делать, а есть что нельзя. К запретным вещам относят брань, конфликты, ссоры. Все негативные мысли могут сформировать в человеке негативные жизненные установки. Соответственно, он сам себя программирует на неудачи.

Принято считать, что в праздник рождения Христа следует избегать ношения черной одежды. В православии этот цвет часто ассоциируется с трауром. А это противоречит самому духу Рождества. Для сочельника лучше подойдет нарядная, светлая одежда.

Священники говорят, что в Рождество Христово нельзя делать то, что называют увеселительным мероприятием. Исключение, если они не направлены на достижение не собственного, а стороннего удовольствия. Следует отказаться от спиртных напитков.

Если человек придерживается поста, ему не следует отступать от воздержания. Принятие пищи разрешается только после того, как на небе взойдет первая звезда.

Что касается посещения кладбища. Церковь просит воздержаться от этого. Во всех храмах в этот день молятся о здравии.

Древние традиции и обычаи Рождества

Рождественский сочельник проводился в строгом посте. Принимали пищу по традиции после того, как на небе взойдет первая звезда. Обязательно было соблюдать символические обряды, к которым готовились заранее. Незадолго до захода солнца глава семьи и все домочадцы начинали читать молитву. Затем зажигалась восковая свеча и вставлялась в один из хлебов на столе.

Передний угол и прилавок закрывали свежей соломой или сеном, сверху - полотенце или скатерть, а нее уже кутью и необмолоченный сноп ржи. После того как все приготовления подходили к концу, семья снова читала молитву и приступала к трапезе.

В Рождество Христово нужно использовать солому и необмолоченный сноп, поскольку это символы пробуждения и оживления природы. Свое символическое значением имеет и кутья с медом - она ассоциируется с плодородием.

В Рождество Христово во время трапезы нельзя было разговаривать. В помещении должна была царить благоговейная тишина. Но разрешалось гадать на соломинках, выдергиваемых из снопа, о будущем урожае. А еще старшие члены семьи заставляли детей цыкать под столом наподобие цыплят - так привлекалась удача на курей.

После окончания трапезы кутью, которая не была съедена, дети разносили по домам более бедных односельчан. Затем начинались “колядки” - молодежь под окнами или внутри изб пели разные песни. За это они получали копейки, хлеб.