5 вариантов легкого ужина

«Теплые денечки не за горами. Значит, совсем скоро мы наденем короткие платья, сарафаны, шорты и будем ловить на себе восхищенные взгляды мужчин!» — так думает сейчас львиная доля представительниц прекрасного пола.

Многие пытаются усиленно худеть: садятся на жесткие, не побоюсь громких слов, «жуткие» диеты, ограничивая себя буквально во всем. Зачастую в ущерб своему здоровью и самочувствию.

Конечно, приходишь домой уставшая, замученная проблемами, и хочется съесть что-нибудь быстренькое, вкусненькое и зачастую совсем не легкое. Как правило, фастфуд: сосиски, пельмешки, бутерброд или чай с пирожным оказываются вечером на наших столах.

Забудьте!!! Сегодня я расскажу вам о своих ужинах, которые готовятся быстро (не за 3 минуты, конечно), зато польза для здоровья и фигуры будет налицо. И продержавшись так недельку-другую, вы не узнаете себя в зеркале уже к началу мая.

1. «Золотая рыбка»

Вспоминая известную сказку, в нашем случае мы загадаем желание «стать красивой и стройной», и оно обязательно сбудется.

Нам нужны:

Кукуруза (сладкая консервированная) — 400 г

Оливковое масло — 1/4 стакана

Пшеничная мука — 2 ст.л.

Тунец (консервированный в масле) — 400 г

Черный перец (молотый) — по вкусу

Лук (измельченный) — 2 ст.л.

Картофель (очищенный) — 500 г

Сладкий перец (красный) — 1/2 шт.

Петрушка — 1/4 стакана

Лимонный сок — 2 ст.л.

Заранее сваренный картофель измельчаем вилкой и перемешаем с измельченным тунцом (предварительно слив с консервов масло).

Добавляем зерна сладкой кукурузы, мелко порезанный сладкий перец, петрушку и 1 столовую ложку мелко нарезанного лука (соль и перец лучше исключить).

Из получившейся массы лепим котлеты. А дальше можно обвалять их в муке и обжарить (это более вредно), а можно бросить в кипяток или сделать их на пару.

123RF/Elena Veselova

О пользе рыбы говорить не буду, а вот кукурузу, незаслуженно забытую, похвалю. Она содержит клетчатку, белок, большое количество витаминов группы В, витамин Е, калий, фосфор, железо, цинк. Магний, который в огромном количестве содержится в кукурузе, отлично восполняет дефицит этого элемента во время болезней, связанных со старением или усталостью организма после зимы. Кукуруза обладает также антистрессовым свойством. А витамин Е предотвращает склероз.

Включение кукурузы в ежедневное меню уменьшает риск заболеваний сердца и защищает от рака. Содержащиеся в кукурузе углеводы обеспечивают организм энергией, не вызывая жировых отложений.

2. «Рыбка в маринаде»

Еще один прекрасный вариант быстрого рыбного ужина. Блюдо готовится очень быстро, достаточно только заранее замариновать рыбу.

Нам понадобятся:

Лук — 1 шт.

Соус соевый — 1 ст.л.

Уксус — 1 ч.л.

Мед жидкий — 1 ст.л.

Имбирь, натертый на мелкой терке — 2 ч.л.

Филе семги, форели или любой другой рыбы на выбор — 600 г

Мелко нарежьте луковицу. Смешайте все ингредиенты, кроме основного. Нарежьте рыбу на порционные куски. Обмажьте ее полученной смесью со всех сторон, выложите в емкость и залейте остатками маринада. Не стоит бояться меда в составе — именно он обеспечит вам незабываемый вкусный ужин быстро и легко.

3. Авокадовый гаспачо

Кто сказал, что суп на ночь нельзя? Я в корне не согласна. Можно и даже нужно. Например, такой легкий и вкусный, как мой любимый овощной помидорно-авокадовый гаспачо.

123RF/wiktory

Итак, рецепт!

1 авокадо

3 огурца

Щепотка рукколы

1 чайная ложка оливкового масла

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка лимонного сока

1-2 помидора

«Табаско»

Соль и перец по вкусу

Авокадо и огурцы почистить, поместить в блендер, добавить оливковое масло, рукколу, чеснок, сок лимона, соль и перец по вкусу. Взбить в блендере с добавлением воды (150 мл).

Помидоры ошпарить кипятком и очистить от кожуры. Пробить отдельно в блендере с добавлением воды (150 мл) и нескольких капель «Табаско». Две смеси влить в тарелку с двух сторон одновременно. Украсить оливковым маслом и рукколой.

4. Курочка по-французски

Курица — замечательный продукт! Особенно филе. Особенно на ужин. Оно нежирное, сытное, не оставляет тяжести в желудке.

Вы никогда не задумывались, почему француженки такие стройные? Мне секрет раскрыла моя подруга, которая после университета вышла замуж за француза и поселилась вблизи Парижа.

Оказывается, они себе позволяют все, но в небольшом количестве. Так называемое «дробное питание» (об этом подробнее расскажу в следующей своей статье).

Вот и этот рецепт мне любезно дала Наташа Жакмен (а по-русски Пирогова). Главное — готовить и есть небольшими порциями (ведь в порыве мы зачастую готовы «уговорить» целую курицу).

Взять сливки (нежирные), добавить в них смесь любимых специй, можно горчицу в зернах. Залить полученным соусом куриное филе, нарезанное на порционные кусочки, и доставать вечером из холодильника по мере необходимости, просто обжаривать на сковороде. На 500 г мяса нужно 300 мл сливок. Благодаря этому рецепту вы получите нежнейший, легкий, вкусный и быстрый ужин.

5. «Творожный пудинг»

Пудинг — английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, который в классическом варианте готовится на водяной бане. В пудинг добавляют фрукты или пряности. Подаётся обычно охлаждённым.

Наш пудинг не совсем классический, поэтому подавать его можно как в холодном, так и в тёплом виде, полив ягодным сиропом или вареньем.

Это отличный ужин или даже десерт — кому как нравится.

Понадобятся:

Творог — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст.л. (без горки)

Крупа манная — 1 ст.л. (без горки)

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка

Сок лимонный — 2-3 капли

Сироп ягодный или варенье

Яйцо растираем с сахаром. Добавляем ванилин, соль, несколько капель лимонного сока, перемешиваем. Добавляем творог, перемешиваем до однородной консистенции. Добавляем манку, снова перемешиваем и переливаем в силиконовые формочки. Или в посуду, которую можно ставить в микроволновку. Ставим в микроволновку на максимальную мощность на 3 минуты. Далее, не открывая дверцу микроволновой печи, даем почти готовому пудингу «отдохнуть» пару минут. Потом готовим еще 2 минуты при той же мощности.

123RF/Tobias Arhelger

Уверена, мои рецепты многим пригодятся. Они простые и вкусные, и при этом блюда смотрятся красиво и действительно помогают похудеть. Но должна предостеречь: не ждите мгновенного результата. Не устаю повторять, что важнее изменить образ мыслей.

Сейчас появилась даже компьютерная программа (для гаджетоманов), которая помогает организму запомнить вредные и полезные продукты. Считаю, что это необходимо любой современной женщине. Мы же листаем модные журналы, которые развивают вкус. Так и подобный «пищевой тренинг» настраивает голову на «полезность».

И еще советы из моего личного опыта.

Думаю, многие замечали, что при борьбе с лишними килограммами в первую очередь худеют не проблемные места, а лицо и грудь. Это напрямую связано с их хорошим кровоснабжением. Чтобы жировые отложения уменьшались на животе и бёдрах, для улучшения кровообращения полезно посещать сауну и баню. Также поможет регулярный качественный массаж. Он сделает вашу кожу ровнее и красивее, поможет частично избавиться от целлюлита. Подобные процедуры к тому же улучшают лимфообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, уменьшают стресс.

Ну и напоследок совет для тех, кто не занимается спортом регулярно. Вам просто жизненно необходимо оставить место для пеших или велосипедных прогулок или хотя бы утренней зарядки. Это не гарантирует приобретения стальных мышц, но позволяет поддерживать форму и является непременной частью здорового образа жизни.

Уверена, у вас все получится. А в следующий раз развеем мифы о похудении. Их накопилось ох как много…