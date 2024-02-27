Зарплата учителей в 2024 году: сколько зарабатывают педагоги в России

В современной России вопрос об оплате труда работникам сферы образования остается одним из самых острых и обсуждаемых. Профессия педагога, без сомнения, является одной из самых важных и значимых для общества. Но соответствует ли вознаграждение затраченным усилиям? Клео.ру предлагает узнать, какой будет зарплата учителей в 2024 году и что может повлиять на размер выплат.

Как формируется зарплата учителей

Главным фактором, влияющим на размер заработной платы, считается средний уровень дохода. Некоторые регионы обладают большим экономическим потенциалом для повышения выплат, а также имеют возможности для начисления доплат и предоставления льгот.

Конечная зарплата преподавателей состоит из 4 основных элементов:

Базовые выплаты . Эта часть выплачивается за выполнение основной преподавательской деятельности – ведение уроков, проверку домашних заданий, кружки и факультативные занятия.

. Эта часть выплачивается за выполнение основной преподавательской деятельности – ведение уроков, проверку домашних заданий, кружки и факультативные занятия. Мотивирующие выплаты . Эта часть выплачивается, если преподаватель имеет высокие показатели и достижения. Например, отличные показатели учащихся на экзаменах и олимпиадах, внедрение эффективных методик и технологий, повышение квалификации, наличие многолетнего трудового стажа.

. Эта часть выплачивается, если преподаватель имеет высокие показатели и достижения. Например, отличные показатели учащихся на экзаменах и олимпиадах, внедрение эффективных методик и технологий, повышение квалификации, наличие многолетнего трудового стажа. Компенсирующие выплаты . Данная прибавка начисляется, если учитель занимается с детьми, требующими особого внимания и подхода. Также под эту категорию попадают преподаватели в сельских регионах, расположенных на значительном расстоянии от центра.

. Данная прибавка начисляется, если учитель занимается с детьми, требующими особого внимания и подхода. Также под эту категорию попадают преподаватели в сельских регионах, расположенных на значительном расстоянии от центра. Поощряющие выплаты. К этой категории относятся различные виды премий и надбавок за выдающиеся успехи.

В теории надбавки к основной зарплате должны были серьезно увеличить конечную сумму, но на практике все не так радужно. Очень часто учителя остаются без премии, а условия для получения мотивирующих и компенсирующих выплат регулярно меняются. В результате многие учителя получают лишь базовые выплаты.





Дополнительные выплаты

Для увеличения своего дохода и повышения квалификации учителя часто соглашаются на дополнительную работу. Примеры таких случаев:

Дополнительные занятия . Ими могут быть как индивидуальное репетиторство, так и сверхурочные занятия, а также работа в выходные или праздничные дни.

. Ими могут быть как индивидуальное репетиторство, так и сверхурочные занятия, а также работа в выходные или праздничные дни. Дополнительная работа с перспективными учащимися . Если дети проявляют таланты к отдельным наукам или занятиям, то учитель может направить усилие на их развитие. Наличие одаренных учеников тоже может благоприятно отразиться на уровне зарплаты.

. Если дети проявляют таланты к отдельным наукам или занятиям, то учитель может направить усилие на их развитие. Наличие одаренных учеников тоже может благоприятно отразиться на уровне зарплаты. Участие в исследованиях и разработках новых программ. Вознаграждение будет зависеть от вклада в работу и перспективность такой деятельности.

Государственные и региональные программы поддержки

Для повышения интереса к профессии учителя среди молодежи и удержании опытного учительского состава государством разработаны различные льготы и программы поддержки. Порядок их предоставления регулируется Федеральным законом «Об образовании». Среди таких льгот стоит выделить следующие:

Сокращенная рабочая неделя. В зависимости от категории учителя, может устанавливаться от 18 до 36 часов. Сверхурочное время должно оплачиваться дополнительно.

Более продолжительный отпуск. Согласно закону, учитель может получить от 42 до 56 дней отдыха, а для работников в условиях Крайнего Севера – до 80 дней.

Выход на пенсию досрочно.

Доплата за классное руководство. По указу президента с 2020 года такие учителя могут получать дополнительно 5 000 рублей.

Доплата «Заслуженному учителю РФ». Обладателям такого звания выплачивается на 15% больше от основного оклада. А после выхода на пенсию появляется возможность оформления звания «Ветеран труда», что предоставляет дополнительные льготы.

Помимо привилегий федерального уровня, в некоторых регионах предусмотрены отдельные льготы и программы для учителей. В зависимости от места проживания, они могут существенно отличаться как по наличию, так и по содержанию:

Льготный проезд в транспорте. Размер компенсации устанавливается в зависимости от региона проживания.

Льготы на оплату коммунальных услуг. Для учителей, преподающих в удаленной сельской местности, компенсация составит 1200 рублей в месяц.

Люди, преподающие в сельских и поселковых населенных пунктах (до 50 000 населения), могут претендовать на участие в программе «Земский учитель». Таким специалистам предоставляется единоразовая выплата в размере 1 млн рублей, а для Дальневосточного федерального округа – до 2 млн рублей.

Различные надбавки, компенсации и материальные поощрения – зависят от региона и его экономического потенциала.





Как изменятся зарплаты учителей в 2024 году

На 2024 год запланировано несколько существенных изменений в образовательной сфере, которые обязательно повлияют на размер оплаты труда учителей. В январе 2024 года был проиндексирован размер МРОТ на 18,5% – до 19 424 рублей. Помимо этого, ожидается индексация выплат бюджетникам на 8%.

После обещанных повышений средняя зарплата учителя должна возрасти почти до 46 тысяч рублей, но после уплаты всех налогов работник получит на руки около 39 тысяч. При этом следует помнить, что выплаты существенно разнятся в зависимости от региона, в котором преподает специалист.

Средние зарплаты по регионам России

По информации Росстата, самые высокие зарплаты учителям предлагают в Москве, ЯНАО и Чукотском автономном округе – свыше 100 000 рублей. В числе регионов с самыми низкими размерами выплат значатся Карачаево-Черкессия и Ингушетия – менее 25 000 рублей.

Подробная информация о том, какой будет зарплата учителей в 2024 году в различных регионах России, показана в таблицах ниже.

Центральный федеральный округ





Северо-западный федеральный округ





Южный федеральный округ





Северо-Кавказский федеральный округ





Приволжский федеральный округ





Уральский федеральный округ





Сибирский федеральный округ





Дальневосточный федеральный округ





Новая методика расчета заработной платы

Для более точного расчета зарплаты учителя в России с 2024 года вступает в силу новая система оценивания специалистов с учетом полученных баллов. Каждый фактор будет оцениваться по-своему, а финальный результат будет определять, на какую сумму сможет рассчитывать преподаватель.





Стаж работы все еще играет важную роль при определении уровня прибавки к зарплате, но более молодые коллеги смогут конкурировать за счет более высокой эффективности преподавания. По мнению законодателей, такая система оценивания будет стимулировать учителей на повышение своей квалификации и уровня знаний в своей сфере, а также на достижение высоких результатов в работе.

Подведем итог

В 2024 году зарплата учителей возрастет за счет индексирования МРОТ на 18,5% и базового оклада на 8%. Кроме этого, вступает в силу новая методика расчета оплаты труда преподавателей, которая может серьезно повлиять на уровень дохода наиболее эффективных и результативных работников.