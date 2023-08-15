Выплата по потере кормильца в 2022 году

В России гражданам, потерявшим членов семьи, положены социальные выплаты. Речь идет о пенсии по потере кормильца. Для ее оформления необходимо знать, кому она положена и какие документы нужно собрать.

Что за пенсия и до какого возраста она выплачивается

Страховое пособие по потере трудоспособного родственника, обеспечивающего иных членов семьи, положено в случае его смерти. Также на него могут претендовать те, чьи кормильцы признаны без вести пропавшими.

Безвестно пропавшим человек может быть признан только по суду — на основании отсутствия информации о нем по месту жительства.

Семьям военных также положена выплата пенсии. Потеря кормильца может произойти вследствие:

гибели человека во время военных действий;

недобровольного попадания в плен — отсутствует факт совершения преступления против родины;

пропажи без вести во время военных операций.

Размер пенсии и условия ее начисления для разных категорий иждивенцев отличаются. Начисления производятся по индивидуальной схеме.

Интересно! Дают ли сейчас, в 2022 году, кредиты в России

Перед подачей заявления на получение выплаты необходимо ознакомиться с возрастными ограничениями. Под категорию тех, кому положена пенсия, попадают граждане:

до 18 лет, находившиеся на иждивении у умершего/пропавшего без вести;

до 23 лет, если иждивенец учится очно;

без возрастного ограничения, если у человека имеется инвалидность, которая была получена до достижения им 18-летнего возраста.

Инвалиды, являющиеся братьями/сестрами, внуками погибшего/пропавшего без вести могут получать пенсию только в случае отсутствия у них трудоспособных опекунов.

Условия назначения пенсии по потере кормильца

Каждой семье, которая потеряла кормильца, необходимо изучить информацию о том, какие выплаты ей положены, ознакомиться с условиями получения помощи от государства в случае потери члена семьи, на обеспечении которого она находилась. Начисление пенсии осуществляется при следующих обстоятельствах:

члены семьи считаются нетрудоспособными;

при жизни они находились на иждивении у кормильца;

без вести пропавший или отсутствующий гражданин по суду может быть приравнен к умершему;

близкие родственники будут получать пенсию до достижения ими 18-летнего возраста (23 лет при очном обучении);

если близкий родственник ухаживает за несовершеннолетним иждивенцем погибшего, он имеет право на получение пособия до достижения ребенком 14 лет;

близкие родственники, имеющие статус пенсионера или инвалида, имеют право на получение выплаты от государства;

статус иждивенца имеют только те родственники, которые находились на полном обеспечении погибшего/пропавшего без вести;

на страховые выплаты могут претендовать те родители/супруги, которые утратили доход после потери кормильца (по случаю его смерти/пропажи) или были признаны нетрудоспособными в любое время после гибели;

супруги имеют право на получение пособия даже после вступления в новый брак;

на страховую выплату могут претендовать усыновленные дети и приемные родители.

Интересно! Что будет с пенсиями в 2022 году в России

Социальное пособие будет начисляться членам семьи, потерявшим кормильца, если он не имел страхового стажа.

Право иждивенца на получение пенсии может быть утеряно. Закон рассматривает несколько случаев, при которых государство отменяет назначенные ранее выплаты:

статус гражданина был изменен на трудоспособный;

иждивенец в возрасте до 23 лет совмещает обучение по очной форме и трудовую деятельность;

у человека появилась подработка по трудовому договору (учитывается даже временная занятость на лето);

член семьи, потерявшей кормильца, работает неполный рабочий день.

Потерю пенсии повлечет за собой и такое официальное трудоустройство, где гражданин будет получать заработную плату меньше, чем положенное ему пособие.

Кому предназначено пособие по потере кормильца на ребенка

Не все семьи могут рассчитывать на получение пенсии на ребенка в связи с утратой его кормильца. Для получения выплаты на малыша по случаю потери его родителей/опекунов гражданин должен быть нетрудоспособен. Также необходимо, чтобы он соответствовал одной из категорий:

инвалид, официально получивший статус нетрудоспособного;

гражданин, находящийся на пенсии, — в категорию включаются те, кто потерял трудоспособного кормильца младше возрастом;

несовершеннолетний член семьи — выплата полагается младшему брату/сестре;

гражданин в возрасте 18-23 лет, который проходит обучение по очной форме.

Среди тех, кому также предназначена выплата на ребенка в случае потери им кормильца, законодательство выделяет еще одну категорию граждан. Это официальные опекуны ребенка, потерявшего родителей. При этом опека должна быть оформлена до исполнения 8 лет малышу.

Выплаты на ребенка перестанут поступать поступать, когда он достигнет 18-летнего (23-летнего) возраста. Также пособие прекратит начисляться, если опекун получит статус трудоспособного гражданина.

Размер пенсии по потере кормильца

Размер положенной выплаты зависит от того, какое пособие полагается иждивенцу. Существует 3 разновидности пенсий, на которые может рассчитывать семья при потере кормильца:

социальная — имеет фиксированную сумму, положена всем, кто потерял кормильца;

страховая — аналогична предыдущей, но выплачивается в случае, если у пострадавшего был официальный стаж работы;

государственная — размер зависит от ряда условий, начисляется семьям погибшего военнослужащего или получившего травмы, несовместимые с жизнью, в катастрофе техногенного/радиационного характера.

В 2022 году все социальные выплаты были проиндексированы. Пенсия по потере кормильца не стала исключением. Увеличение составило 8,6%, закон вступил в силу с апреля. В таблице представлена динамика размера социального пособия, положенного всем, кто потерял кормильца.

Разновидность пенсии Размер до индексации, руб. Размер после индексации, руб. Потеря 1 кормильца 5796 6294 Потеря 2 кормильцев 11593 12590 Смерть/пропажа матери-одиночки 11593 12590 Родители неизвестны 11593 12590

Размер государственной пенсии не фиксированный. В таблице представлена процентная ставка, на которую умножается социальная выплата при начислении пособия семьям погибших военных или в техногенной катастрофе.

Разновидность пенсии Размер пенсии Смерть/пропажа во время военных действий 200% Травмы/болезни, полученные на войне 150% Потеря 2 родителей в техногенной катастрофе (потеря матери-одиночки) 250% Потеря иными иждивенцами кормильца 125%

На ставку умножается размер социальной пенсии, который установлен законом и прошел ежегодную индексацию.

Сумма социальной выплаты может быть увеличена. Если на пенсию по потере кормильца претендуют граждане, проживающие в регионах Крайнего Севера, они получат начисление в повышенном размере, скорректированном на коэффициент, установленный в регионе.

Интересно! На сколько будет повышение МРОТ в 2022 году в России

Как оформить заявление на получение пособия по утрате кормильца

За разновидность страховых выплат ответственность несет Пенсионный фонд РФ. Заявление на получение помощи от государства в случае потери кормильца направлять необходимо в ПФР. Сделать это можно несколькими способами:

напрямую в Пенсионный фонд;

через любое отделение МФЦ, если у органа заключен соответствующий договор с ПФР на предоставление посреднических услуг;

дистанционно на сайте «Госуслуги».

При подаче заявления напрямую в ПФР на проверку документов и начисление пенсии уходит меньше времени, чем в иных случаях, поскольку не нужно ждать, когда посреднические органы направят заявку в Пенсионный фонд.

В заявлении потребуется указать ряд данных:

ФИО умершего/пропавшего;

место его работы;

кем приходится иждивенец пострадавшему;

способ перевода денежных средств;

на основании какого уровня заработной платы рассчитать размер положенной пенсии;

подпись и дату.

В приложении к заявлению необходимо указать перечень документов, которые направляются вместе с заявлением в ПФР.

Из документов обязательно потребуется приложить к заявлению:

паспорт гражданина РФ для удостоверения личности подающего заявление (иной документ, который можно использовать с этой целью);

свидетельство о смерти (решение суда о признании человека без вести пропавшим/умершим);

документы, на основании которых можно рассчитать стаж умершего;

документы и справки, подтверждающие наличие родственных связей между заявителем (иждивенцем) и погибшим.

Если ряд документов уже предоставлялся в органы ПФР, повторно прилагать их не требуется.

Прежде чем оформить пособие по потере кормильца, следует изучить, кому положена выплата. Претендовать на пенсию могут только те семьи, которые находились на полном обеспечении погибшего/пропавшего без вести. Существуют фиксированные пособия и в форме процентных ставок. Их начисление зависит от того, при каких обстоятельствах произошла смерть кормильца, имел ли он страховой стаж.

Если пенсия оформляется на ребенка, ее будет получать любой опекун. Также начисления будут производиться несовершеннолетнему брату/сестре в случае отсутствия иных родственников. Заявление на оформление пособия подают в ПФР напрямую, через МФЦ или на сайте «Госуслуги».