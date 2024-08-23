Какой будет курс евро в октябре 2024 года

Валютный курс – это важный показатель, зависящий от множества разных экономических и геополитических факторов. Стоимость иностранных денежных знаков всегда интересовала как профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков, так и простых граждан. А в условиях экономической нестабильности этот интерес лишь возрастает. Клео.ру предлагает разобраться, какой курс евро будет в октябре 2024 года и что может на него повлиять.

Главные факторы, влияющие на валютный курс

После введения санкций в отношении крупнейшей российской биржи Центробанк РФ изменил порядок определения курса для некоторых западных валют. Теперь данные определяются на основе данных, поступающих от внебиржевой торговли и банковской отчетности. При этом россияне сохранили возможность покупать валюту в отделении банка, а все накопления остались в сохранности на счетах.

Основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на стоимость, также остались без изменений. Принимая решение о покупке или продаже евро, следует учитывать их в своем анализе. Поспешные действия могут привести к серьезным финансовым потерям.

Торговый баланс

Основным источником поступления валюты в бюджет является международная торговля. Продавая товары, экспортеры получают выручку, часть которой обязаны продать. Если объемы продаж за рубеж в денежном эквиваленте превышают покупки, то рубль будет укрепляться, а евро – дешеветь. В случае, лидирующую позицию занимает импорт, то ситуация меняется на противоположную: национальная валюта слабеет, а курс – растет.

В свою очередь, деньги – это такой же товар, как и другие предметы. Они имеют собственную стоимость, которая зависит от спроса и предложения. Если интерес покупателей к валюте высокий, и предложение не может его полностью покрыть, то курс будет расти. В ситуации, когда спроса на евро нет, курсовая разница будет снижаться.

Обе ситуации имеют серьезные недостатки, поэтому важно соблюдать торговый баланс. Стабильный курс помогает и экспортерам, и импортерам планировать свои действия.





Инфляция

Этот экономический параметр является одним из важнейших. Именно он показывает изменение цен и скорость обесценивания национальной валюты. При оценке влияния на курс необходимо учитывать показатели инфляции обеих экономических зон. Так, если российские инфляционные показатели выше, чем в ЕС, то рубль будет слабеть быстрее. Следовательно, курсовая разница будет постепенно расти. И наоборот, если в Еврозоне инфляция выше, то слабеть быстрее будет уже евро.

Кроме прямого воздействия на стоимость денег, инфляция также имеет и информационное влияние. Зная о высоких рисках, инвесторы вряд ли будут связываться с проблемной валютой и начнут переводить капитал в более спокойные государства. Такие действия создают дополнительное давление на курс.

Цены на полезные ископаемые

Известно, что главной статьей доходов российского бюджета является торговля природными ресурсами. Чем выше мировые цены, тем больше доходы. И наоборот, снижение мировых цен бьет и по рублю. Для компенсации потерь и устранения последствий Центробанк может повышать курс.

При экономических кризисах и других мировых проблемах потребление товаров снижается, а их производство сокращается. Такие изменения приводят к снижению цен на ресурсы, что негативно сказывается и на доходах.





Ключевая ставка

Центробанк имеет несколько эффективных инструментов для управления экономикой и регулирования валютного курса. Одним их таких методов является изменение ключевой ставки. Чем выше этот показатель, тем дороже кредиты и выгоднее депозиты в коммерческих банках.

При высокой ставке хранение денег в банке будет более выгодным. Инвестиции в рубль возрастают, что приводит к снижению курсовой разницы. Но для бизнеса такое повышение будет неблагоприятным: стоимость кредитов возрастет и обслуживать их станет сложнее. При низкой ставке производство возрастает, но в таких условиях стоит готовиться к росту валютного курса.

Новостной фон

Любые события, происходящие и в стране, и в мире, оказывают влияние на курс валют. Негативные ситуации может вызвать панику и спровоцировать на определенные действия. Ожидая роста курса, люди часто начинают выкупать все имеющиеся в наличии евро, доллары, юани и другие валюты. Спрос на иностранные денежные знаки возрастает, приводя к резкому повышению их стоимости.

Финансовые аналитики и эксперты валютного рынка советуют сохранять спокойствие в период такой нестабильности. Неосторожные действия и поспешные решения могут привести к серьезным убыткам.





Ожидания курса евро в октябре 2024 года

Валютный курс зависит от многих факторов. Чтобы определить, как будет меняться курс евро, необходимо проанализировать все варианты развития событий. Подготовившись к ним заранее, удастся снизить риски, выйти из неудачных ситуаций с минимальными потерями и даже получить от них выгоду.

Финансовые аналитики независимых агентств подготовили наиболее вероятные варианты развития ситуации. Клео.ру предлагать ознакомиться с этими прогнозами и разобраться, каким будет курс евро в октябре 2024 года:

Рост курса . Такое развитие может вызвать усиление импорта, ограничения валютных поступлений, новые санкции, неблагоприятные события, связанные с внутренней и внешней деятельностью России. Фактором давления может стать и сезонная покупка валюты перед выплатой кредитных обязательств. Если сработает этот сценарий, то стоимость евро уйдет выше 110 рублей.

. Такое развитие может вызвать усиление импорта, ограничения валютных поступлений, новые санкции, неблагоприятные события, связанные с внутренней и внешней деятельностью России. Фактором давления может стать и сезонная покупка валюты перед выплатой кредитных обязательств. Если сработает этот сценарий, то стоимость евро уйдет выше 110 рублей. Сохранение актуального курса . Если изменений во внешней и внутренней политике государства не будет, а мировые проблемы обойдут стороной, то евро сохранит свои позиции в районе 95-105 рублей.

. Если изменений во внешней и внутренней политике государства не будет, а мировые проблемы обойдут стороной, то евро сохранит свои позиции в районе 95-105 рублей. Снижение курса. Такой вариант возможет на снижении деловой активности, уменьшения зависимости от европейского импорта и появлении новых торговых партнеров. Стоимость евро снизиться ниже 90 рублей.





Эксперты называют наиболее вероятным сценарий, при котором валюта еврозоны останется в текущем ценовом коридоре. Предпосылок для каких-либо изменений на данный момент нет. Клео.ру напоминает, что этот валютный прогноз составлен на основе имеющейся информации. При появлении неанонсированных событий он может потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в октябре 2024 года

Решение о покупке валюты нужно принимать исходя из целей. Если евро нужны на срочные нужды (путешествие, оплата товаров и услуг), то можно смело приобретать их. Главное, чтобы они были в наличии в банке, а их стоимость полностью устраивала.

Тем, кто планирует подзаработать на разнице курса, необходимо быть максимально осторожными и адекватно оценивать риски. По мнению финансовых аналитиков, для инвестирования в евро и валюты недружественных стран время сейчас неподходящее. Более безопасным для хранения считаются юани. Также не стоит забывать об альтернативных инструментах – облигациях и акциях. Они показывают относительно высокую доходность.





Подведем итог

Финансовые аналитики составили прогнозы на месяц и предупреждают о том, какой курс евро будет в октябре 2024 года. Наиболее вероятным считается сохранение текущего ценового коридора 95-105 рублей. Перед покупкой валюты необходимо провести собственный анализ и оценить риски. Прогноз носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.