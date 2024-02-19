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Какой будет курс евро в апреле 2024 года

Какой будет курс евро в апреле 2024 года

Какой будет курс евро в апреле 2024 года — прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость европейской валюты.

Несмотря на все риски и ограничения, евро остается для россиян одной из самых популярных иностранных валют. За предыдущий год его стоимость увеличилась почти на 30%. И, по мнению известных финансовых экспертов, причин для падения цены не наблюдается. Клео.ру предлагает узнать, какой курс евро будет в апреле 2024 года.

Главные факторы влияния на курс евро

Решая, стоит ли покупать валюту, каждый человек должен проанализировать текущую ситуацию и учитывать возможные риски. Поспешные действия могут стать причиной серьезных убытков. Чтобы определить, в какую сторону будет двигаться стоимость евро, следует изучить главные факторы, влияющие на курс.

Торговый баланс

Валюта позволяет выполнять торговые операции. В определенном роде она и сама является товаром, а значит, на нее распространяются главные экономические правила – соотношение спроса и предложения. Если интерес к валюте растет, это приводит к росту стоимости. Если же ситуация противоположная, и объем евро больше, чем спрос на него, то курс будет постепенно снижаться.

Главным источником валюты в национальных масштабах является международная торговля. Если объем экспортируемых товаров превышает закупаемые за рубежом в денежном эквиваленте, то торговый баланс считается положительным. Валюты в страну приходит больше, чем тратится, растущее предложение приводит к укреплению рубля. В противоположной ситуации курс будет расти.

В условиях международных санкций будет проблематично соблюдать торговый баланс. Ограничения на продажу товаров значительно ограничивают поступление валюты, создавая дефицит и стремительный рост валютного курса.

Инфляция

Не менее важным фактором считаются инфляционные показатели, так как это влияет и на внутренние экономические условия. Инфляция показывает рост цен, а значит, и обесценивание национальной валюты, влияя и на курс соответственно. Например, если разница в инфляции в Европе и России в пользу последней, то рубль будет укрепляться. Похожая ситуация наблюдалась осенью 2022 года, когда европейские показатели достигли максимума за очень длительное время. Впоследствии Евробанку удалось стабилизировать обстановку, и это достаточно сильно отразилось на валютном курсе.

Помимо явного экономического влияния, высокие показатели создают и информационные риски. Инвесторы неохотно вкладывают свои средства в страны с высокой инфляцией. Опасность потерять деньги из-за простого обесценивания точно не будет мотивировать на крупные инвестиции.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Цены на полезные ископаемые

Как известно, российский бюджет во многом зависит от экспорта продукции, как правило, добываемых ресурсов. Если мировые цены на полезные ископаемые растут, то в российский бюджет попадает больше денег. И чем выше такие доходы, тем сильнее укрепляется рубль из-за растущего предложения.

Но низкий курс – это не всегда благо для государств с экономикой, во многом ориентированной на экспорт. Чем крепче рубль, тем меньше средств получит бюджет в рублевом эквиваленте, но приобретаемые за рубежом товары окажутся дешевле. Высокий курс, в свою очередь, создает благоприятные условия для экспортеров.

Ключевая ставка

Ключевая ставка – это один из главных инструментов Центрального банка РФ для управления экономикой. В условиях «плавающего» курса он применяется нечасто, лишь для регулирования самых сложных ситуаций. Ключевая ставка – это процент, под который главный банк страны кредитует коммерческие финансовые организации. На основе этого показателя формируются кредитные и депозитные программы для предприятий и частных лиц.

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты. Темпы развития бизнеса и экономики в целом будут замедляться, но повышается интерес к национальной валюте и вложение в финансовые продукты. В таких условиях курс евро, доллара и других иностранных валют снижается.

При низкой ключевой ставке проще оформлять и обслуживать кредиты. Заемные средства дешевеют и для бизнеса, и для частных лиц. Но депозитные программы становятся менее интересными из-за низкого дохода по процентам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Новостной фон

Чем больше негативных новостей относительно страны, тем менее стабильным и прогнозируемым становится валютный курс. Инвесторы, предпочитающие меньший риск и стабильные доходы, будут переводить свой капитал в более спокойные места. Вывод валюты создает дефицит, который, в свою очередь, приводит к росту курса.

Эксперты рекомендуют максимально ограничить финансовые операции на период потрясений в государственных масштабах. Из-за неопределенности и внешних угроз можно получить серьезные убытки.

Ожидания курса евро в апреле 2024 года

На стоимость любой валюты влияет сразу несколько факторов. Чтобы не оказаться в числе отстающих и не потерять деньги на разнице цен, следует учитывать все возможные варианты. По мнению финансовых аналитиков, в апреле 2024 года курс евро будет развиваться по таким сценариям:

  • Рост. При появлении новых неблагоприятных событий, связанных с внешней и внутренней деятельностью России, возможно усиление санкционного давления и другие ограничения экономического развития. В таких условиях курс евро может «уйти» выше 110 рублей.
  • Баланс. При сохранении текущих условий поводов для изменения курса не будет. Евро продолжит движение в ценовом коридоре 97-105 рублей.
  • Падение. Данный сценарий считается самым маловероятным. Появление серьезных поводов для роста экономики, новых торговых партнеров и заключение партнерских соглашений могут стабилизировать ситуацию и ускорить рост экономики. В таких условиях стоит ожидать евро ниже 95 рублей.

Прогноз курса евро в апреле 2024 года

Большинство финансовых аналитиков придерживаются сбалансированных прогнозов, но предупреждают, что в ближайшие месяцы евро, доллары и другие валюты пойдут в рост. Апрель станет заключительным месяцем валютной стабильности в 2024 году. Kleo.ru напоминает, что финансовые прогнозы составляются на основе уже имеющихся данных. В случае неанонсированных изменений они могут частично и полностью потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в апреле 2024 года

Нет никаких ограничений и рекомендаций по покупке евро, если они приобретаются на срочные нужды, для оплаты услуг и товаров, отдыха, а также других целей. Главное, чтобы валюта была в наличии и по приемлемой цене.

А вот для спекулятивных целей стоит быть более осторожными и внимательными. Согласно финансовым прогнозам от российских экспертов, апрель будет последним месяцем относительной стабильности курса. Вероятная отмена обязательной продажи выручки, изменения ключевой ставки и другие политико-экономические решения создадут дефицит валюты. Это, в свою очередь, окажет давление на курс.

При этом следует помнить, что неожиданные решения правительства и Центробанка могут полностью изменить обстановку, и даже самые вероятные финансовые прогнозы станут неактуальными.

Чтобы избежать возможных проблем, следует диверсифицировать риски. Эксперты советуют распределить свой капитал на несколько частей и вложить в несколько видов валют. Желательно, чтобы они были из разных экономических зон. Инвестирование в акции и облигации тоже будет эффективным решением.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые аналитики изучили текущую ситуацию и предупреждают о том, какой курс евро будет в апреле 2024 года. Наиболее вероятным считается сохранение ценового коридора 97-105 рублей. Напоминаем, что данный прогноз не является финансовой рекомендацией и носит исключительно информационный характер. Любые операции следует производить только после самостоятельного изучения вопроса.

19 февраля 2024, 01:25
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Артем Маслов

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