Какой будет курс доллара в сентябре 2025 года

Валютный курс является одним из главных индикаторов экономических ожиданий – как для бизнеса, так и для обычных людей. Начало осени – традиционный период финансовых перемен. Одни сезонные факторы влияния сменяются другими, создавая резкие колебания стоимости валюты, к которым лучше подготовиться заранее. Предлагаем разобраться, какой курс доллара будет в сентябре 2025 года.

Что влияет на курс доллара

С приходом осени наступает период финансовой переоценки. На курс доллара и любой другой иностранной валюты влияет множество факторов. Понимание этих принципов позволяет финансовым аналитикам предугадывать изменение стоимости и составлять собственные стратегии действий в разных ситуациях.

Чтобы операции с валютой были успешными и принесли хорошую прибыль, необходимо разобраться, какие факторы будут играть важную роль в формировании курса.

Торговый баланс

Ключевой драйвер курса – соотношение спроса и предложения на валюту. При избытке долларов на валютном рынке их стоимость постепенно снижается. И наоборот, при дефиците валюты и высоком спросе курс демонстрирует динамику к росту.

Главным источником поступления валюты в страну является международная торговля. Экспортеры, продавая товары и сырье иностранным покупателям, получают валютную выручку. Согласно российскому законодательству, они обязаны обменивать свою прибыль на рубли, поддерживая таким образом предложение. В свою очередь импортеры приобретают зарубежные товары за валюту, обеспечивая спрос.

Если экспорт в денежном эквиваленте больше импорта, то такое соотношение называют положительным торговым балансом. В этом случае высокое валютное предложение обеспечивает укрепление рубля и снижение курса. При отрицательном торговом балансе, когда импорт превышает экспорт, курс валют растет. Оптимальной является ситуация, когда спрос равен предложению: при стабильной стоимости доллара легче прогнозировать деятельность всем участникам торговых отношений.





Инфляция

Этот экономический индикатор показывает общее состояние экономики, демонстрирует динамику цен на товары и услуги. Считается, что инфляция показывает, с какой скоростью обесценивается национальная валюта, поэтому она часто используется аналитиками при прогнозе валютного курса. При определении влияния учитываются данные разных экономических зон. Если инфляция в США выше, чем в России, то обесценивание доллара будет происходить быстрее. В таком случае инфляционное давление будет способствовать снижению курса. И наоборот, при высоких российских показателях рубль будет ослаблять свои позиции.

Инфляция, будучи важным экономическим показателем, может определять инвестиционные настроения. Инвесторы и крупный бизнес, ожидая ухудшения финансового климата, могут выводить свой капитал в более спокойные и экономически привлекательные регионы. Такие действия тоже создают давление на курс, приводя к его росту.

Ключевая ставка Центробанка

ЦБ РФ имеет в своем арсенале несколько инструментов, позволяющих эффективно управлять экономикой, в том числе и курсом доллара. Одним из них является ключевая ставка – процент кредитования для коммерческих банков. На основании этого показателя финансовые организации определяют условия своих кредитных программ и вкладов. Если ключевая ставка растет, то инвестирование в рубль становится более выгодным. В краткосрочной перспективе это может стабилизировать и даже снизить курс доллара. При этом кредиты для бизнеса и обычных людей становятся дороже, что приводит к замедлению производства.

В июле 2025 года Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Эксперты ожидают, что до конца года этот показатель может достичь 16%. Не исключено, что на промежуточном заседании, которое произойдет в сентябре 2025 года, будет принято решение о снижении ключевой ставки еще на 1 п. п.

Цены на полезные ископаемые

Влияние мировых цен на ресурсы остается одним из главных факторов влияния на курс доллара, несмотря на введение санкций и ограничений. При глобальном снижении стоимости на полезные ископаемые уменьшаются и экспортные доходы бюджета при одинаковых объемах продажи сырья. При сохранении импорта это приводит к снижению валютного предложения и росту курса. И наоборот, при увеличении стоимости полезных ископаемых доходы в бюджет увеличиваются, способствуя укреплению рубля.

Как правило, рост мировых цен на ресурсы наблюдается в периоды экономического спокойствия и стабильности. В такие моменты потребление возрастает – люди готовы тратить больше денег на товары и услуги. В условиях кризиса ситуация противоположная – производство замедляется, а население начинает больше экономить даже на базовых потребностях. Это приводит к снижению спроса на полезные ископаемые.





Следует учитывать, что курс валют не зависит только от одного фактора: они действуют комплексно, компенсируя и дополняя друг друга.

Курс доллара в сентябре 2025 года в России: прогнозы экспертов

При прогнозировании валютного курса финансовые аналитики оценивают экономические показатели и общее положение страны. Помимо этого, эксперты составляют разные варианты развития событий. Подготовка к разным ситуациям, в том числе и маловероятным, помогает избежать крупных убытков в будущем.

Аналитики составили финансовые прогнозы и предупреждают о том, каким будет курс доллара в сентябре 2025 года. Наиболее вероятные сценарии развития событий:

Базовый . Валютный курс останется в пределах актуального ценового коридора. Этому будут способствовать стабильный политический и экономический курс, сохранение баланса импорта и экспорта, отсутствие дополнительного внешнего влияния. В этом случае курс доллара продолжит движение в ценовом коридоре 77-81 рубль.

. Валютный курс останется в пределах актуального ценового коридора. Этому будут способствовать стабильный политический и экономический курс, сохранение баланса импорта и экспорта, отсутствие дополнительного внешнего влияния. В этом случае курс доллара продолжит движение в ценовом коридоре 77-81 рубль. Оптимистичный . Такой вариант будет возможен при выполнении нескольких благоприятных условий: снижение импорта и рост экспорта, повышение мировых цен на ресурсы, снятие некоторых санкций или смягчение внешнего влияния на экономику, укрепление позиций на мировой арене. Также в пользу снижения курса сыграет завершение туристического сезона: спрос валюты на расходы для путешествий уменьшится. Ожидаемым будет снижение стоимости доллара до 73 рублей и ниже.

. Такой вариант будет возможен при выполнении нескольких благоприятных условий: снижение импорта и рост экспорта, повышение мировых цен на ресурсы, снятие некоторых санкций или смягчение внешнего влияния на экономику, укрепление позиций на мировой арене. Также в пользу снижения курса сыграет завершение туристического сезона: спрос валюты на расходы для путешествий уменьшится. Ожидаемым будет снижение стоимости доллара до 73 рублей и ниже. Пессимистичный. Этот сценарий получит развитие при одновременном выполнении нескольких неблагоприятных условий: снижение экспорта и рост импорта, снижение стоимости полезных ископаемых, введение новых ограничений, ужесточение политического и экономического курса. В таком случае стоит ожидать рост курса до 85 рублей и выше.





При планировании валютных операций стоит учитывать, что валютные прогнозы составляются на основе актуальных данных. При появлении форс-мажорных ситуаций, которые было невозможно предусмотреть, информация о курсе доллара может стать неактуальной. Рекомендуется детально изучить условия и провести собственный анализ с учетом новых данных.

Подведем итог

Знание возможных сценариев помогает принимать более взвешенные решения – от планирования расходов до обмена валют. Финансовые аналитики спрогнозировали, какой курс доллара будет в сентябре 2025 года. Ожидается сохранение ценового коридора 77-81 рубль с краткосрочным выходом за его границы. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед проведением валютных операций необходимо провести свой собственный анализ.