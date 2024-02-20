Как нас заставляют покупать бесполезные вещи: способ противостоять маркетингу

Индустрия потребления заточена на то, чтобы по максимуму выкачивать из человека заработанные им ресурсы. Существуют отдельные аналитические центры, которые заняты исключительно тем, что разрабатывают новые схемы манипуляций с человеческими желаниями и сознанием с тем, чтобы как можно больше заработать на потребителях. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как нас заставляют покупать ненужные вещи и каким образом можно противостоять агрессивному маркетингу.





Страх потерять выгодное предложение

Страх отстать от других



Иллюзия эксклюзивности

Как противостоять агрессивному маркетингу

Изначально потребители подходят к вопросу расходования собственных ресурсов с правильных позиций.Все мы задумываемся о том, чтобы найти товар по выгодной цене, сэкономить на крупные покупки и так далее. Это стремление человека разумно тратить свои деньги используют против него самого. Именно поэтому так часто мы видим призывы поучаствовать в непродолжительных по времени акциях, которые якобы дают возможность купить товар по сниженной цене. Хорошо продуманными манипуляциями человека буквально заставляют раскошелиться, стараясь внушить ему, что покупка именно сейчас будет очень выгодной. Недобросовестные магазины часто намеренно задирают цены перед проведением пресловутой «черной пятницы». В потребительской лихорадке человек делает импульсивные покупки, приобретая то, что ему в принципе не нужно.Еще одна хитрость маркетологов – создание искусственного ажиотажа, они стараются убедить клиента в том, что определенный товар купили уже сотни человек. Таким образом потенциальной жертве демонстрируют, что многие уже сделали выбор и отдали предпочтение именно этому товару. Часто доходит до скандальных разборок с торговыми площадками, которые искусственно накручивают отзывы и преувеличивают количество реальных покупок.Покупателю также могут попытаться внушить иллюзию о том, что приобретение того или иного продукта сделает его лучше, чем он был до покупки. И если, например, при продаже абонемента в бассейн или спортивный зал подобные заверения имеют под собой основания, то покупка какого-либо продукта или товара вряд ли изменит вашу жизнь и сделает более счастливым человеком. Потребителю пытаются внушить, что потратив больше денег на какой-то предмет, он причастится роскошной жизни и станет мыслить по-другому. К сожалению, чаще всего подобные необдуманные покупки заканчиваются лишь горьким раскаянием.Элементы агрессивного маркетинга преследуют нас повсюду. Возможно, вы даже не задумывались, почему в больших супермаркетах порой так сложно найти нужный товар. Составление маршрутов в крупных магазинах – отдельная задача профильных специалистов. Главной их целью является заставить вас как можно дольше бродить между прилавков. Во время такой прогулки вы наверняка нахватаете лишние товары, как минимум от скуки. Для того чтобы противостоять таким хитрым приемам всегда составляйте списки необходимых продуктов. Постарайтесь абстрагироваться от ярких прилавков и кладите в продуктовую корзинку только то, что указали в списке.Раздумывая над тем, купить ли какой-то дорогой предмет гардероба или аксессуар, сначала прикиньте, почему на самом деле хотите им обладать. Если ваша единственная цель – один раз сходить на встречу с подружками и поймать их восхищенные взгляды, нужно задуматься, стоит ли подобное представление крупной траты.В том случае, если цель путешествия вмодную экзотичную страну заключается только в том, чтобы опять же на зависть окружающим выложить яркие фотографии в социальные сети – остановитесь и хорошенько взвесьте все за и против. Дорогие вещи, также как поездки за рубеж, в первую очередь, должны обогащать ваш внутренний мир, дарить приятные эмоции и счастье. Никогда не делайте покупки ради того, чтобы кого-то удивить или вызвать зависть. Даже если в течение короткого времени вы будете испытывать удовлетворение, очень быстро оно пройдет, уступая место досаде из-за бесполезной траты денег.