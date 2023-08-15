Как на Вайлдберис отменить оплаченный заказ

Как отменить уже оплаченный заказ на Вайлдберис — один из частых вопросов клиентов сети. Сделать отмену можно через личный кабинет на компьютере или через мобильное приложение. И тот, и другой варианты одинаково действенные.

Отмена заказа на Вайлдберис в браузере компьютера

Wildberries — полноценный маркетплейс с полным набором сервисов. В нем все предусмотрено для удобства клиентов. Причины, по которым покупатели желают отменить заказ, бывают разными:

не рассчитали бюджет;

передумали делать покупку;

не успеваете забрать заказ.

В зависимости от причины можно скорректировать свои действия. Например, если у вас не получается забрать покупку до назначенной даты, можно оформить продление срока хранения.

Для коррекции своего заказа откройте сайт Wildberries, при необходимости авторизуйтесь в учетной записи. Когда войдете в личный кабинет, найдите вкладку «Доставки». Она расположена на верхней панели. В выпадающем меню можно видеть все свои отправления. Наведя курсор мыши на строку «Подробнее о доставке», можно сделать отмену заказа. Свое действие нужно подтвердить нажатием кнопки «Да».

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Существенный недостаток отмены — необходимость аннулировать всю доставку по накладной. Частично сделать это не получится. К сожалению, скидка постоянного покупателя будет пересмотрена и в случае полной отмены неоплаченного заказа, и при полностью оплаченной покупке.

Когда предоплата за выбранные товары уже внесена, за покупателем остается право отмены заказа. Единственным нюансом будет выбор способа возврата потраченных средств:

банковская карта, с которой делалась покупка;

баланс личного кабинета.

Возвращенные на баланс деньги владелец счета сможет снова тратить на покупки в том же маркетплейсе.

Делая заказ на Вайлдберис, будьте бдительны, чтобы случайно не выбрать платную доставку. Это тот случай, когда деньги не возвращаются.

Сделать отказ от покупки можно на любом этапе ее формирования, кроме одного: когда она передана курьеру на доставку. В экстренном случае нужно незамедлительно связаться со службой поддержки. Всплывающее окно чата можно обнаружить справа в окошке сайта. Когда вы пошлете свое сообщение, дождитесь ответа от сотрудника маркетплейса.

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Отмена заказа на Вайлдберис через мобильное приложение

Отменить оплаченный заказ на Вайлдберис в приложении так же просто и удобно, как и в десктопной версии. По статистике, большая часть пользователей заходит в каталог именно со смартфона. Поэтому для таких клиентов существует инструкция по отмене оплаченных заказов в мобильном приложении:

Выберите на экране смартфона или планшета нужную программу. Войдите в раздел «Доставки». Просмотрите список отправлений и выберите символ «три точки» возле ненужного заказа. Из выпадающего меню выберите пункт «Отменить».

Если у вас возникли трудности при оформлении отказа, свяжитесь со специалистом из службы поддержки через «Мои обращения» в личном кабинете.

Удаленный заказ меняет свой статус с «Резерва» на «Закрыт» при его отмене. Подтверждением ваших действий будет пришедшее на адрес электронной почты письмо с сообщением об отмене доставки.

Итоги

Чтобы сохранить свои деньги, не совершайте импульсивных покупок. Если сомневаетесь в выборе, сразу вычеркните покупку из списка. Лучше получить пересчет размера скидки, чем платить за то, что не нужно покупать. Тем более, процент выкупа и скидка постоянного покупателя имеют свойство расти и восстанавливаться в размере. Продолжая делать эффективные покупки, вы быстро вернете свой дисконт.