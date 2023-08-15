В связи с новогодними праздниками в России объявлены длинные выходные. В эти периоды большинство государственных организаций не будут работать, в том числе и отделения Пенсионного фонда. Однако пенсионеры все же смогут получить свои выплаты. Предлагаем узнать, когда будет пенсия за январь 2023 года.

Выплата пенсии в январе 2023 года

Длинные новогодние выходные пройдут с 1 по 8 января 2023 года включительно. Согласно действующему законодательству, если доставить пенсию в срок невозможно из-за выходных или праздничных дней, то ее необходимо перечислить заранее. В связи с этим большинство пенсионеров получат свои выплаты раньше обычного – 29 или 30 декабря 2023 года. Это касается тех случаев, когда пенсия поступает на банковские счета.

Получателям пенсионных выплат через почтовые отделения следует знать о графике работы Почты России в новогодние праздники. Согласно официальной информации, дополнительными выходными днями станут 1, 2 и 7 января 2023 года. Пенсию, которая обычно приходит в эти числа месяца, доставят раньше. Круглосуточные отделения продолжат работу в привычном графике, без выходных.

Для того чтобы точно узнать, когда принесут пенсию в январе 2023 года, необходимо уточнить график работы почтового отделения, доставляющего выплаты.

Региональные графики выплаты пенсии

В зависимости от региона проживания могут изменяться и условия доставки денежных выплат. Рассмотрим некоторые примеры таких ситуаций:

Курганская область . Как правило, начисление на карту происходит 13 и 23 числа. В январе 2023 года первая выплата на счет поступит заранее – 30 декабря 2022 года. Почтальоны начнут разносить пенсию с 3-го числа.

. Как правило, начисление на карту происходит 13 и 23 числа. В январе 2023 года первая выплата на счет поступит заранее – 30 декабря 2022 года. Почтальоны начнут разносить пенсию с 3-го числа. Тверская область . Разницы с общими правилами не будет. За 11 января банки выплатят в тот же день, а отделения Почты России начнут работу с 3-го числа.

. Разницы с общими правилами не будет. За 11 января банки выплатят в тот же день, а отделения Почты России начнут работу с 3-го числа. Красноярский край . Перечисления будут выполнены банками в положенные сроки – 16 и 23 января.

. Перечисления будут выполнены банками в положенные сроки – 16 и 23 января. Не будет изменений и в Кировской области . За 8 и 13 числа пенсия поступит вовремя. Открытия почтовых отделений стоит ждать не раньше 3 января.

. За 8 и 13 числа пенсия поступит вовремя. Открытия почтовых отделений стоит ждать не раньше 3 января. Воронежская область . Гражданам, которые получают пенсию до 16 числа, следует рассчитывать на досрочные переводы – 28 и 29 декабря 2022 года. Те, кому пенсия приходит позднее, получат ее в привычные дни.

. Гражданам, которые получают пенсию до 16 числа, следует рассчитывать на досрочные переводы – 28 и 29 декабря 2022 года. Те, кому пенсия приходит позднее, получат ее в привычные дни. В Самарской области банки проведут выплаты 14, 17 и 23 января.

Подробно о том, в какие сроки будет выполнена доставка денежных средств, можно уточнить у самого доставщика. В случае Почты России можно позвонить в колл-центр или обратиться напрямую в отделение. Как правило, информация о выходных днях и переносах указывается на стендах для дополнительной информации.

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Какие изменения в пенсиях произойдут в январе 2023 года

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Главным изменением на начало 2023 года является индексация. Размер выплат увеличат на 4.8%. Претендовать на увеличение могут только неработающие пенсионеры. При расчетах учитывается базовое значение, без учета соцдоплат. Для лиц, которые продолжают работать, индексация не предусмотрена.

Пенсия за январь 2023 года, выплачиваемая заранее (28-30 декабря), будет уже проиндексированной.

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Подведем итог

На новогодние каникулы в стране будут длинные выходные — с 1 по 8 число. Так как для большинства государственных организаций этот период будет нерабочим, возникает вопрос: когда будут выплачивать пенсию за январь 2023 года? Граждане, которым перечисляют выплаты на банковский счет, получат деньги заранее. Тем, кому доставляет пенсию Почта России, следует ждать прихода почтальона в привычное время, за исключением 1, 2 и 7 января 2023 года.