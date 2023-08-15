Когда будет пенсия за январь 2023 года. Какого числа выплаты.
В связи с новогодними праздниками в России объявлены длинные выходные. В эти периоды большинство государственных организаций не будут работать, в том числе и отделения Пенсионного фонда. Однако пенсионеры все же смогут получить свои выплаты. Предлагаем узнать, когда будет пенсия за январь 2023 года.
Выплата пенсии в январе 2023 года
Длинные новогодние выходные пройдут с 1 по 8 января 2023 года включительно. Согласно действующему законодательству, если доставить пенсию в срок невозможно из-за выходных или праздничных дней, то ее необходимо перечислить заранее. В связи с этим большинство пенсионеров получат свои выплаты раньше обычного – 29 или 30 декабря 2023 года. Это касается тех случаев, когда пенсия поступает на банковские счета.
Получателям пенсионных выплат через почтовые отделения следует знать о графике работы Почты России в новогодние праздники. Согласно официальной информации, дополнительными выходными днями станут 1, 2 и 7 января 2023 года. Пенсию, которая обычно приходит в эти числа месяца, доставят раньше. Круглосуточные отделения продолжат работу в привычном графике, без выходных.
Для того чтобы точно узнать, когда принесут пенсию в январе 2023 года, необходимо уточнить график работы почтового отделения, доставляющего выплаты.
Региональные графики выплаты пенсии
В зависимости от региона проживания могут изменяться и условия доставки денежных выплат. Рассмотрим некоторые примеры таких ситуаций:
- Курганская область. Как правило, начисление на карту происходит 13 и 23 числа. В январе 2023 года первая выплата на счет поступит заранее – 30 декабря 2022 года. Почтальоны начнут разносить пенсию с 3-го числа.
- Тверская область. Разницы с общими правилами не будет. За 11 января банки выплатят в тот же день, а отделения Почты России начнут работу с 3-го числа.
- Красноярский край. Перечисления будут выполнены банками в положенные сроки – 16 и 23 января.
- Не будет изменений и в Кировской области. За 8 и 13 числа пенсия поступит вовремя. Открытия почтовых отделений стоит ждать не раньше 3 января.
- Воронежская область. Гражданам, которые получают пенсию до 16 числа, следует рассчитывать на досрочные переводы – 28 и 29 декабря 2022 года. Те, кому пенсия приходит позднее, получат ее в привычные дни.
- В Самарской области банки проведут выплаты 14, 17 и 23 января.
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Какие изменения в пенсиях произойдут в январе 2023 года
Главным изменением на начало 2023 года является индексация. Размер выплат увеличат на 4.8%. Претендовать на увеличение могут только неработающие пенсионеры. При расчетах учитывается базовое значение, без учета соцдоплат. Для лиц, которые продолжают работать, индексация не предусмотрена.
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Подведем итог
На новогодние каникулы в стране будут длинные выходные — с 1 по 8 число. Так как для большинства государственных организаций этот период будет нерабочим, возникает вопрос: когда будут выплачивать пенсию за январь 2023 года? Граждане, которым перечисляют выплаты на банковский счет, получат деньги заранее. Тем, кому доставляет пенсию Почта России, следует ждать прихода почтальона в привычное время, за исключением 1, 2 и 7 января 2023 года.