Криптовалюта — это высокотехнологичный феномен для большинства пользователей интернета, представляющийся некоторым из них совершенно бесполезным при наличии более осязаемых и понятных фиатных денег. Для современного обывателя характерно пользоваться высокими технологиями, не имея о них даже элементарного представления. Поэтому многим интересно знать, что такое нода в криптовалюте. Простыми словами, это активный кошелек экосистемы блокчейна.

Что такое нода

Все коины базируются и функционируют на технологии блокчейн. Она представляет собой децентрализованную систему, в которой сохраняется доступная информация о проведенных и проводимых транзакциях. Для систематизации и упорядочения данных в электронном виде они скомпонованы в блоки, сгенерированные в определенной последовательности и связанные между собой.

Объяснить простыми словами, что такое нода в криптовалюте, человеку, не имеющему ни малейшего понятия о том, как работают операции с криптовалютой, достаточно сложно. В переводе с латыни «нода» — это узел. В криптовалюте — это мощное электронное устройство. У отдельного биткоина их может быть сто или более, но все они имеют общие черты и особенности:

связь между ними обусловлена протоколом Р2Р;

благодаря такой связи узлы могут обмениваться данными (о составных элементах криптовалютной системы и проведенных в ее пределах транзакциях);

вид ноды обусловливает ее функциональность, в некоторых из них неполный набор сведений, однако они способны перенаправить к более компетентному источнику;

все они делятся на обычные и мастерноды, но условно дифференцируют еще и по предоставленным пользователю возможностям, объему имеющихся сведений и по условиям, в которых созданы.

А. Симаков, биржевой брокер: «Блок биткоина — составной элемент сети, в котором есть записи, еще не отраженные ранее. В него нельзя вносить исправления, он просто добавляется в конец уже созданной цепи, и в нем есть сведения о созданных ранее структурных элементах. Криптовалют на бирже множество, большинство из них носит то же название, что и сформированная сеть. Хранение данных — непременное условие существования, но их нельзя держать в свободном пространстве, требуется электронное устройство. У каждого коина оно есть, с установленным своим кошельком (не реальным, а существующим в виртуальном пространстве)».

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Дифференциация на виды

Узлы (или ноды) блокчейна делятся на обычные и мастерноды, в некоторых источниках выделяется и третья категория — супернода. Также есть разделение на подвиды: полная и облегченная.

Классификация:

Полная нода — это компьютер, в котором собрана вся информация (в блоки) отдельного вида криптовалюты. Он независимый, подключенный к сети 24/7, способный загрузить, подтвердить или даже заблокировать блок, в котором проигнорированы правила установленного консенсуса. Облегченные ноды криптовалют — это тоже отдельный компьютер с кошельком, но не загружающий полные блоки. В этом нет необходимости — есть список заголовков или синхронизация с базой, которая находится на мощном, отдельно расположенном сервере. Мастернода может выполнять дополнительные функции, но за отдельную плату. Например, обеспечивать полную анонимность проведенной транзакции (отследить ее практически невозможно) или провести перевод мгновенно, доставляя получателю за считанные секунды. В некоторых блокчейнах обретение такого статуса автоматически означает предоставление определенных привилегий. Супернода — термин, применяемый для обозначения некоторых видов мастернод, работающих без кошелька, в системе NEM. Узел — это конечная точка API криптовалюты.

Получение пассивного дохода в этой сфере возможно не только при проведении майнинга: можно собирать ее на кранах, покупать и продавать, почти как на обычной валютной бирже. Статус мастерноды — менее известный, но не менее прибыльный способ получить пассивный доход. Обрести его не представляет сложности для продвинутого пользователя, но и начинающий может приобщиться к процессу, изучив виды нод в криптовалюте и установив выбранную для заработка на подходящей платформе.

Как на этом заработать

Dash, Vivo, Syscoin, Neutron, PivX, Vsynk — криптовалюты, которые поддерживают работу мастернод. Первый шаг к получению прибыли — выбор подходящей платформы. Это делают через специальную площадку, где узнают количество виртуальных денег для предоставления требуемого положения, оценивают предполагаемую доходность в криптовалюте и долларах.

Сделав выбор, придется скачать кошелёк-хранилище, возможно, провести синхронизацию (не во всех случаях), сгенерировать публичный адрес (он необходим для перевода предполагаемых или затребованных сумм) и сделать копию ключа (к этой услуге чаще прибегают начинающие, она не настоятельно необходима, но рекомендована, если имеется такая возможность).

Есть специальные площадки, на которых можно закупить необходимое количество криптовалюты. Оптимальное решение для успешного бизнеса — это покупка места на специализированном хостинге. Однако это потребуется только при намерении зарабатывать в отдельной сети. Есть специальные площадки для пользователей, на которых по этому вопросу можно проконсультироваться и получить конструктивные советы.

Далее остается только пополнить свой кошелек затребованными монетами и запустить сервер. Заработок на нодах криптовалют приносит меньше невосполнимых потерь. Он зависит и от популярности выбранной криптовалюты. Чем она востребованнее, тем больше узлов ее обслуживает, вознаграждение ожидаемо распределяется между всеми. Обратившись к новым проектам, можно получить монеты, подождать, пока они поднимутся в стоимости и продать с выгодой.

Итоги

«Нода» в переводе с латыни означает узел, и это название оправдано особенностями функционирования.