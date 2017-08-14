7 актуальных идей для бизнеса в Интернете

Никаких очередей в примерочную, шопинг в любое время суток, скидки круглый год, а не только в конце сезона, все покупки привозят сразу на дом. Перечислять прелести интернет-шопинга можно еще долго. Впрочем, сегодня едва ли встретишь человека, который никогда ничего не заказывал в Интернете. Кажется, онлайн-покупки освоили уже даже наши родители.

И пока одни безудержно скупают все подряд на распродажах «черной пятницы», другие делают на этом неплохие деньги. Татьяна Глазачева, исполнительный директор Robokassa/Robo.Market, рассказывает, что выгодно продавать в Интернете в 2017 году.

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Кризис шопингу не помеха

В США крупнейшие продавцы одежды терпят убытки и закрывают магазины. К ним попросту больше никто не приходит. Люди теперь покупают, не вставая с дивана. Онлайн-шопинг предпочитает 51% американцев. Другая половина все еще ходит в обычные магазины, скажете вы. Да, но статистика неумолима. В течение последнего года они хотя бы раз заказывали что-то в Интернете.

Западные тренды потихоньку доходят и до нас. Социологи подсчитали, что среди россиян, регулярно пользующихся Интернетом, больше половины покупают что-то онлайн.

И главное, несмотря на кризис, бизнес в Интернете все еще выглядит многообещающе. За последние три года продажи интернет-магазинов в России выросли в два раза. Причем покупают все более дорогие товары — выросло и доверие к онлайн-гипермаркетам.

Все преимущества такого виртуального бизнеса очевидны: не нужно платить за аренду помещения под магазин и коммунальные услуги, можно значительно сократить штат сотрудников. Что уж там, на первых порах можно и вовсе управиться самой.

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Как продавать в интернете

Самое очевидное — создать свой сайт. Сегодня для этого совсем не обязательно нанимать профессионалов или, не дай бог, осваивать язык программирования. Есть много площадок-конструкторов, которые позволят бесплатно создать сайт с нуля даже "чайнику".

Впрочем, все большую популярность набирают социальные сети. Многие компании сегодня начинают отнюдь не с сайта, а с группы в "ВКонтакте" или странички на Facebook. Некоторые и вовсе успешно продают в Instagram. Секрет прост: никто больше не читает длинные описания. Нет, совсем без них, конечно, никак не обойтись. Но первым делом покупатели обращают внимание на картинку. Поэтому качество фотографий и то, насколько стильно выглядит ваш онлайн-магазин, пожалуй, ключ к успеху.

Хотя очаровать покупателя — уже второй вопрос. Для начала его надо привлечь. Как человек узнает, что именно вы продаете классные дизайнерские футболки? Как попадет к вам на страницу в соцсети или на сайт?

Реклама, скажете вы. Да, можно заплатить поисковику за то, чтобы ссылка на ваш магазин выпадала в самом верху, или повесить рекламные баннеры в социальной сети. Но окупят ли себя эти затраты, придут ли к вам новые покупатели? 100% гарантий нет.

Здесь на помощь приходят агрегаторы. Это интернет-площадки, которые на своем сайте собирают товары из разных магазинов. Их можно фильтровать по разным категориям, например, по цене или популярности. Как специалист скажу: именно выход на такие площадки дает самый быстрый результат.

Подобных агрегаторов сегодня существует немало, «зайти» на некоторые бывает непросто — слишком высока конкуренция. Чтобы не затеряться в толпе похожих магазинов, нужно тщательно подойти к выбору такой интернет-площадки. Важно, чтобы она хорошо подходила именно для малого и среднего бизнеса.

Что продавать онлайн?

Одежда ручной работы и украшения. С одной стороны, именно одежду и аксессуары чаще всего покупают в Интернете. С другой, рынок таких онлайн-магазинов действительно огромен. И соревноваться с гигантами, пожалуй, большого смысла нет. Поэтому лучше сразу выбрать свою специализацию.

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Отлично подойдет, например, хендмейд — вещи ручной работы всегда в цене. Вы ничего не умеете делать своими руками? Договоритесь о поставках с несколькими мастерицами. Кстати, просто декоративные вещицы, изготовленные вручную, тоже пользуются спросом.

Детские товары. На детях, как известно, не экономят. А потому можно ожидать стабильный спрос. Как на игрушки, так и на одежду. На зарубежных ресурсах можно поискать бренды, которые не очень распространены в России. Они помогут сделать ассортимент вашего магазина более привлекательным.

Косметика. Тоже занимает первые строчки в рейтинге самых популярных покупок в Интернете. И вряд ли сдаст позиции. Все-таки это то, что не нужно мерить, а значит, не так велик риск, что товар не подойдет. В последнее время все большую популярность набирает натуральная и экзотическая косметика. Неплохой фишкой вашего магазина может стать, например, арабская или корейская продукция.

Онлайн-коучинг. Точно знаете, как грамотно провести переговоры? С детства лучше всех играете на губной гармошке? Умеете сделать 15 дел за 10 минут? Пришло время научить этому других. К тому же на этом можно неплохо заработать. Мастер-класс по фотографии и тренинг личностного роста — на все найдется свой покупатель.

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Товары для дома. Кастрюли и сковородки никогда не выйдут из моды. Найти хозяйственный магазин в городе сегодня бывает весьма непросто. Поэтому многие женщины отправляются за покупками именно в Интернет, к тому же и выбор там всегда больше. Помимо посуды, хорошо продается и мелкая бытовая техника: чайники, кофемолки и миксеры.

Домашняя кондитерская. Вы уже давным-давно сами освоили все кухонные гаджеты? И ваше печенье вне конкуренции с покупным? Возможно, пора превратить хобби в источник заработка. Маффины, пирожные и торты на заказ отлично продаются через Интернет.

Спортивные товары. Даже ленивый сегодня занимается спортом. Вот на него-то и стоит ориентироваться: фитнес-браслет, который подскажет, когда пора встать и прогуляться, удобная бутылочка для воды и кроссовки, в которых бежать будет одно удовольствие. Мало ли полезных вещей в вашем магазине встретит вставший на путь спорта! К тому же почему бы не отнести к нему, например, рыбалку.

Парадоксально, но, стараясь экономить, люди начинают больше покупать в интернет-магазинах. Самыми тучными для российских онлайн-гипермаркетов пока что стали 2008 и 2009 годы. Видимо, это обусловлено психологией. Покупать в Интернете всегда дешевле, а значит, несмотря на затянутые пояса, можно позволить себе больше. К тому же покупатели не всегда воспринимают онлайн-шопинг как нечто реальное. Ведь зачастую то, что мы не можем в прямом смысле пощупать руками, не кажется нам таковым. Хотя в действительности сегодня виртуальный бизнес стал не только реальным, но и гораздо более перспективным.