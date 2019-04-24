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Владимир Зеленский и Михаил Зеленский - родственники или нет

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В СМИ часто появляется информация о кровном родстве двух непохожих людей, связанных одной фамилией. Является ли президент Украины братом известного российского журналиста? Или Владимир Зеленский и Михаил Зеленский просто однофамильцы?

Правда или вымысел

В некоторых источниках сейчас можно встретить сенсационную информацию о том, что новый глава Украины и российский журналист братья. Эта тема обрастает новыми подробностями и секретными данными, периодически появляются подогревающие статьи в прессе.

Многие поклонники, считающие мужчин однофамильцами, начинают всерьез интересоваться о том, браться ли Владимир Зеленский и Михаил Зеленский, или нет.

По заверениям некоторых источников, успешная карьера телеведущих связана с их родством, а также мощной поддержкой родственников. Так ли это на самом деле? Как выглядел путь к успеху обоих мужчин, и какую роль в этом сыграли родственные связи, рассмотрим далее.

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Братья или нет?

Харизматичные телеведущие не раз становились главной темой для обсуждения в таблоидах. Журналисты и поклонники находили внешнее сходство и приписывали Владимиру Зеленскому кровное родство с Михаилом Зеленским. Эта версия часто находила поддержку в СМИ, ведь братья одинаково талантливы и умны.

Чтобы развеять миф о семейных узах, связывающих Зеленских, достаточно более внимательно изучить их биографии.

Владимир родился в 1978 году в Кривом Роге. Он единственный ребенок в семье, его отец, кандидат технических наук преподавал в ВУЗе, а мама работала инженером.

Жизненный путь Михаила начался в Москве, в 1975 году. Его родители не были связаны с журналистикой, мама работала хореографом, а отец посвятил жизнь медицине.

Отвечая на вопрос о том, браться ли Владимир Зеленский и Михаил Зеленский, или нет, можно с уверенностью сказать, что никаких родственных связей между мужчинами не обнаружено. Они просто однофамильцы. Каждый из них сделал успешную карьеру и много добился в жизни, они являются публичными персонами, поэтому различные слухи и выдумки неизбежны.

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Владимир Зеленский: путь к успеху

Победитель выборов на Украине является известным общественным деятелем, а также деятелем искусства. Владимир Зеленский, ставших абсолютным победителем двух туров президентских выборов, начинал свою карьеру в известном юмористическом проекте.

Еще в школе он организовал команду КВН в родном городе, Кривом Роге, и начал активно развиваться в творчестве.

Постепенно успех команды “95 квартал” принес ее участникам огромную популярность в России и Украине. Со временем проект переместился на украинское телевидение, и превратился в известную студию “95-й квартал”. Как и российский журналист Михаил Зеленский, которого ошибочно называют братом Владимира Зеленского, последний делает успешную карьеру в качестве телеведущего. Несколько успешных передач и юмористических шоу превратили бывшего квнщика в заметную фигуру на творческом олимпе Украины.

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Развиваясь как телеведущий, шоумен и сценарист, будущий президент начинает пробовать себя в качестве актера и продюсера. На его счету множество успешных фильмов, запоминающихся ролей и успешных проектов. Кроме этого Владимир активно участвует в политической жизни страны, поддерживая Евромайдан и последовавшие за этим события.

В последний день 2018 года Зеленский объявляет о своем намерении баллотироваться в президенты и начинает беспрецедентную предвыборную кампанию. Все предвыборные мероприятия освещались его партией максимально подробно и напоминали хорошо подготовленное шоу. В результате нестандартный подход, хорошо продуманная программа и харизма обеспечили новому лидеру рекордное количество голосов.

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Михаил Зеленский: работа и карьера

Талантливый журналист и радиоведущий родился в Москве, и с детства интересовался творчеством. Родители прочили способному юноше карьеру в спортивной медицине, однако Михаил так и не доучился в престижном ВУЗе. Окончив курсы телерадиоведущих, он решает связать судьбу с журналистикой и самостоятельно поступает в МГУ.

На телевидение Михаил практически сразу попадает в серьезную новостную передачу, и начинает освещать важные экономические и политические события. Около десяти лет журналист является ведущим программы “Вести” и запоминается зрителям уникальной манерой подачи информации. В дальнейшем Зеленский становится ведущим авторской программы, обсуждая и анализируя глобальные события в мире.

Следующей ступенью в карьере телеведущего становится передача “Прямой эфир”. Интеллектуальное ток-шоу, поднимающее самые острые общественные вопросы набирает популярность, и приносит Михаилу заслуженную любовь телезрителей. Как ведущий, он проявляет себя тактичным и мудрым, умело накаляя дебаты, но не допуская агрессивных споров в эфире.

В 2014 году Зеленский покидает передачу “Прямой эфир” и занимается личными проектами, одним из которых становится Бессмертный полк. Идея воскресить героев войны в старый снимках, находит отклик в сердцах миллионов россиян, и становится ежегодной акцией, приуроченной к празднованию Дня Победы.

Владимир Зеленский и Михаил Зеленский прошли трудный путь, ведущий к признанию. Мужчины не являются родными братьями, но каждый из них обладает лидерскими качествами и талантами, которые помогли им добиться успеха. 

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24.04.2019
Теги: Владимир Зеленский Михаил Зеленский новости брат

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