Владимир Зеленский победил на выборах на пост Президента Украины, и теперь многих интересует его отношение к России.

Украинский Трамп или язык до Киева

Простые люди Украины давно устали от нескончаемого хаоса, войны, развязанной на Донбассе и бесконечной череды повышений цен и жилищно-коммунальных тарифов. Многие с тоской вспоминают о времени правления Януковича, когда все социальные выплаты еще были реальностью, а обещания, пусть и с некоторым скрипом, но выполнялись.

Патриотов стало напрягать постоянное присутствие зарубежных хозяев, а пророссийские круги с негодованием воспринимают героизацию бандеровцев и пренебрежительное отношение к бережно чтимой памяти о прошлом.

Для многих Владимир Зеленский просто альтернатива, выбранная от отчаяния и желания хоть как-то избавиться от надоевших стереотипов – Порошенко, Гриценко, Тимошенко, Ляшко и других подобных. Те уже неоднократно продемонстрировали свое истинное лицо и откровенную страсть к наживе.

Определенные круги избирателей все еще ошибочно полагают, что появление нового лица способно как-то изменить ситуацию, наивно думая, что отношение к России у Зеленского должно быть положительным. Ведь этот шоумен заработал немалые деньги, гастролируя в Российской Федерации и снимая там свои нашумевшие киноленты.

Немалое значение при решении дилеммы имело и то обстоятельство, что Владимир Зеленский до последнего момента почти не вводил в программы 95 квартала украинской речи, да и сам не очень-то ею владеет.

Правда и объективная оценка

На сегодня его отношение к России определяет не отсутствующее двуязычие и не скромные (по меркам Тимошенко и Порошенко) средства, заработанные на территории страны-соседа. Ошибаются и те, кто считает его комиком и клоуном, по-прежнему живущим в своих фантазиях и юмористических приколах. Это человек, которого его острый язык и буйная фантазия в свое время выбросили с Кривого Рога, пыльной и глубокой провинции, в столицу Украины.

Знаменитые Одесситы так и остались в массе своей, после двукратной победы в КВН, местечковыми фигурами или укатили в Израиль. Понравившийся зрителям криворожанин не только оказался в Киеве, но и получил свою собственную программу на центральном канале.

Только тот, кто понимает, насколько в Украине важны протекция, покровительство и высочайшее финансирование, может представить себе, насколько непростой креатурой был Владимир Зеленский. В КВН принимали участие люди куда более талантливые, но так далеко не ушедшие. Все потому, что ни у кого не было столько родственных связей, дружеской поддержки, умения прогибаться и изворотливости, сколько у нынешнего победителя президентской гонки.

Еще в приснопамятном 2014, когда он передавал деньги на финансирование АТО и продолжал за ними ездить в Российскую Федерацию.

Реальная ситуация

То обстоятельство, что именно Владимир Зеленский был выдвинут силами, враждебно настроенными к Порошенко, в предвыборную гонку на пост Президента Украины, определило вовсе не его хорошее отношение к России.

Сработал нехитрый прием, уже многократно использованный – когда на пост главы выдвигается неожиданная личность, вроде Рональда Рейгана, не прошедшего кастинг на роль президента, врача или учителя в Латинской Америке. Баллотироваться в Президенты Украины с таким же успехом мог почивший Кузьма Скрябин, сожалевший, что ему не удалось принять участие в сожжении сепаратистов в Одессе, или отскакавший два майдана Вакарчук.

Вся суть появления Владимира Зеленского, за которым маячит Коломойский, организовавший страшную картину массовой гибели людей в Одессе 2 мая, в том, что он не был на Майдане и обладал почти девственной репутацией по отношению к привычному украинскому политикуму. Это был потенциально возможный Президент Украины, не вопивший под гитару на Майдане, и не высказывавший прямо своего отношения к России до определенного момента.

Но этот маленький Наполеон украинского телевидения затаил глухую ненависть с того момента, как очередной его фильм, снятый на российские деньги, был практически игнорирован после торжественной передачи выручки на нужды пресловутого АТО.

Многочисленные видео в свете нынешних событий наглядно демонстрируют, каково его настоящее отношение к стране-кормилице:

вопрос о бизнесе в России;

отношение к России - последние новости 2019 года;

рассказал правду о бизнесе в России;

заявление о желании стать на колени перед матерями, сыновья которых (убийцы стариков и детей) воюют на Донбассе с армией России-агрессора.

В соцсетях можно найти море информации, которая собиралась по крупинкам, в период предвыборной гонки. Она окончательно раскрыла истинную сущность смешного криворожского мальчугана маленького роста, который уверен, что при первом же свидании с Путиным он получит назад Донбасс и Крым.

На самом деле за добродушной и симпатичной личиной скрывается человек, способный прогибаться во имя собственных целей, и будет это делать, пока в его карманы капают кровавые деньги Коломойского. А этот его спонсор намерен не только отжать отобранный у него Приват-банк, но и снова заняться устрашением русскоязычного населения в Запорожье, Днепропетровске и Харькове, повторяя акции устрашения, похожие на то, что было в Одессе.

Такого истинное отношение к России Владимира Зеленского.