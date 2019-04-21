Биография и семья Маргариты Симоньян

Маргарита Симонян – журналистка, телеведущая и автор довольно большого количества провокационных материалов и телепередач. В настоящее время особенное внимание к ее личности приковано на основе тех политических передач, автором которых она являлась. Поэтому личная жизнь, биография и дети Маргариты Симоньян интересуют большую часть телезрителей.

Биография

Маргарите удалось достичь статуса известной журналистке за невероятно короткие период, при этом она работала в небольшом провинциальном городке и никаких известных знакомых у нее не было.

Родилась будущая телеведущая 6 апреля 1980 году в довольно неблагополучной семье в Краснодаре. Все детство они жили в ужасных условиях без коммуникаций в квартире. Уже в десятилетнем возрасте государство семье Симоньян выделила квартиру в новом доме.

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Училась Маргарита отлично и закончила школу с уклоном на иностранные языки с отличием. Большое количество грамот и дипломов отличали ее от большей части сверстников. По окончанию девяти классов ей удалось попасть в Соединенные Штаты Америки, где она училась еще несколько лет в старшей школе. Эта жизнь ее впечатляла, и она хотела остаться, но все-таки решила вернуться на родину.

Высшее образование получила в Кубанском государственном университете, конечно же это было направление журналистики. После отправилась в Москву где прошла школу театрального мастерства. Ее учителем был Владимир Познер. Попасть первый раз на телевидение ей удалось совершенно случайно.

Маргарита выпустила свой первый сборник стихов и региональное телевидение Краснодара решило снять про нее сюжет. Там же она рассказала о том, что хочет стать журналистом и ее взяли на этот же телеканал в 1999 году.

Карьера Маргариты Симоньян

В девятнадцатилетнем возрасте ее отправили в Чечню снимать сюжет про развернувшуюся в то время войну. Это был первый серьезный этап в карьере профессионального журналиста.

В 2000 году получила должность главного редактора на телеканале Краснодар. На тот момент у нее уже были ордена за участие в Чеченском конфликте в роли военного репортера и корреспондента. В 2002 году получила приглашение в Москву в проект «Вести».

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Новый интернациональный канал Russia Today появился в 2005 году и в этот же момент ее приглашают на должность главного редактора. Таким образом ее карьера уже была связана с международными политическими вопросами и проблемами.

В 2011 году вела собственную передачу на телеканале Рен-ТВ, где обсуждались основные проблемы, произошедшие в России и в мире за последнюю неделю.

В 2013 году совместно с Тиной Канделаки вела довольно популярное и провокационное шоу «Железные леди». В настоящее время является участницей политических телепередач на различных каналах в роли эксперта. Конечно же она не забросила и свои стихотворения с которых началась ее карьера. Регулярно выходят сборники, которые пользуются также невероятной популярностью.

Работы Маргариты Симоньян всегда привлекали большое внимание со стороны. Именно поэтому она стала настолько успешной и влиятельной.

Личная жизнь Маргариты Симоньян

В сети очень много фото детей Маргариты Симоньян и информации о личной жизни и биографии, поэтому найти сведения не представляется сложной задачей.

Первый брак был гражданским с известным журналистом Благодыренко. Но в что-то более серьезное это не превратилось. Уже в 2012 году ее стали замечать в окружении Тиграна Кеосаяна. Именно он стал инициаторам этих отношений. Встречаться Тигран начал в период, когда ещё был в браке с Алёной Хмельницкой. Но это не стало для него проблем.

Стоит отметить что сейчас Маргарита и Алена в довольно хороших и дружеских отношениях.

В 2013 году у них родилась дочка Марьяна, а через полтора года сын Баграт. В настоящее время это полноценная и жизнерадостная семья. Маргарита Симоньян очень ответственно подходит к обучению своих детей. Уже с раннего возраста они начали заниматься в специализированной школе и изучают иностранные языки. В биографии Маргариты Симоньян личная жизнь и дети всегда на первом месте.

В настоящее время вместе со своим мужем и детьми проводит очень много времени. Их очень часто замечают на курортах и обязательно с Марьяной и Багратом. Конечно же есть определённые проблемы со временем, так как очень много работы, но они стараются их максимально выгодно решать.

Последние новости

Если не касаться биографии мужа и личной жизни Маргариты Симоньян, то в последнее время она активно участвует в политической деятельности страны.

В 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина и активно поддерживает его политический строй. Активно занимается международными политическим вопросами. Ее репортажи по Сирии и разоблачение видео, где якобы российские солдаты ранили мальчика, получили невероятные отзывы от зрителей.

Активно занимается кинематографом вместе со своим мужем Тиграном Кеосаяном. Также выпускает новые репортажи о политических конфликтах со всего мира. Маргарита является автором и редактором многих новых выпусков политических передач. Поэтому ее можно считать уникальной женщиной, которая постоянно работает над собой.

Партийная и политическая работа ее совершенно не интересует. Маргарита не собирается баллотироваться в качестве депутата, так как это не ее профиль. Продолжает запускать новые телевизионные проекты, которые находят свою популярность.

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Интересные факты

Биография Маргариты Симоньян полна различными историями и событиями о которых известно не многим. Сейчас можно отметить несколько очень важных фактов:

Маргарита Симоньян очень ответственно подходит к образованию своих детей и ни в коем случае не отправит их за границу. По ее мнению, освоить языки можно и в России, а вот культурное наследие Родины они не усвоят. Несмотря на что она этническая армянка, впервые ей удалось посетить Армению только в 2014 году. Тигран Кеосаян научил ее писать различные сценарии к фильмам, таким образом она является автором триллера «Актриса», «Крымский мост сделано с любовью». Маргарита владеет собственным рекламным агентством. Никогда не покупает дорогостоящие вещи, так как считает их ненужными.

Сегодня внимание к личности Маргариты Симоньян, ее биографии, мужу и личной жизни, приковано со стороны многомиллионной аудитории.