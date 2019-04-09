Владимир Зеленский - биография и личная жизнь

Сегодня вряд ли найдешь человека, который не знал бы кто такой Владимир Зеленский, его биография с недавнего времени интересна многим.

Биография

Владимир Зеленский – известный культурный и политический деятель Украины, чье творчество пользуется спросом не только на родине, но и в других странах СНГ, а также Прибалтики.

Родился Владимир Александрович в городе Кривой Рог 25 января 1978 года. В личной биографии сказано, что национальность Зеленского Владимира – еврей.

Детство Зеленского прошло в городе Эрдэнэте в Монголии, где его родители длительное время находились в командировке. Здесь будущий комик и политик со своей семьей прожил 4 года, а также начал свое обучение в школе.

В Монголии Владимир окончил первый класс, после чего вернулся с семьей назад в Кривой Рог. Вернувшись на родину, семья поселилась недалеко от центра города, а маленького Владимира отдали во второй класс в криворожскую гимназию №95. Зеленский попал в класс с углубленным изучением английского языка, что в дальнейшем мотивировало его получить высшее образование в гуманитарной сфере.

В школьные годы Владимир активно занимался внеклассной самодеятельность, посещал занятия по тяжелой атлетике и борьбе, был активным игроком на волейбольных и баскетбольных соревнованиях, сражаясь за школьную команду. Юный Владимир осваивал не только спорт, но и творчество. Он регулярно посещал занятия по бальным танцам, играл на пианино и гитаре.

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Владимир играл в школьном ансамбле на гитаре, что способствовало его дальнейшей творческой самореализации. Когда Зеленскому было 16 лет, он выиграл грант на обучение в Израиле на бесплатной основе. Но, отец был против, из-за чего будущий комик продолжил обучение в родной гимназии.

Владимир окончил школу в 1995 году. С детства он мечтал стать известным дипломатом. Целью Зеленского было поступление в Московский гуманитарный институт международных отношений, поскольку киевский ВУЗ, проводящий подготовку по соответствующему направлению (КИМО), тогда еще был малоизвестным учебным заведением.

Планам Владимира не суждено было сбыться. Высшее образование он получил в родном городе, в филиале Киевского национального экономического университета. По образованию Зеленский юрист, но он никогда не работал в данном направлении, если не считать двухмесячной практики в ходе обучения.

Говоря о Зеленском Владимире, нужно заметить, что в его биографии достаточно подтверждений, о том, что он грамотный, интересный, активный человек, обладающий лидерскими качествами.

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Творчество Владимира Зеленского

Творческий путь Зеленского начался еще в школьные годы. Роль гитариста в школьном ансамбле была только началом. В 11 классе он собрал собственную команду КВН, с которой выступил против сборной учителей и одержал победу. Это событие стало решающим в жизни Владимира. Он ощутил свой творческий потенциал в роли комика.

После окончания школы, Зеленский стал активным участником криворожской команды КВН под названием «Молодой Кривой Рог». После первых успехов в новой команде, Владимира пригасили в более престижную сборную Клуба Веселых и Находчивых «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Изначально Зеленский принимал участие исключительно в постановке танцевальных номеров.

После 1997 года стал учувствовать в юмористических постановках в главных ролях. Именно в этой команде Владимир познакомился со своими самыми близкими друзьями и будущими участниками легендарной студии «Квартал 95».

С 1998 года Владимир занялся развитием собственной команды КВН под названием «95-й квартал», которая регулярно выступала в Высшей лиге, считаясь одной из лучших в странах СНГ. Зеленский и другие участники практически не бывали в Украине в те годы. Большую часть времени они проводили в Москве, а также путешествовали по другим странам СНГ с гастролями.

В 2002 году команде удалось стать одной из лучших,успешно дойдя до полуфинала лиги. Также, команда дважды становилась обладателем приза «КиВиНа в светлом», который считается главной наградой музыкального фестиваля Клуба Веселых и Находчивых.

2003 год начался для команды Зеленского не слишком удачно. После конфликта с компанией «АМиК» команда «Квартал 95» была вынуждена покинуть КВН. Тем не менее, Владимиру предложили остаться в клубе в качестве редактора и автора шуток, выступающего сольно. Зеленский не принял данное предложение и решил покинуть КВН вместе с друзьями.

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После того, как команда покинула КВН, была создана одноименная творческая студия, выступающая на украинском телеканале «1+1». Изначально проект был рассчитан на несколько концертов, но их успех был настолько колоссальным, что выступления продолжились, как в прямом эфире, так и в рамках гастролей по городам стран СНГ.

Студия выпустила ряд популярных комедийных фильмов и сериалов, самыми популярными из которых считаются: «Сваты», «Слуга народа», «Любовь в большом городе» и «За двумя зайцами». Также студия «Квартал 95» стала автором известных проектов «Рассмеши комика», «Вечерний Киев» и мультфильма в жанре политической сатиры «Сказочная Русь».

Политика

Владимир Зеленский в 2018 году начал свою активную политическую деятельность, заявив о намерении принимать участие в роли одного из кандидатов на выборах Президента Украины. Такое решение пришло Зеленскому в голову после успеха сериала «Слуга народа», где он сыграл главную роль в образе президента Голобородько – учителя истории, которому по стечению обстоятельств удалось занять главный пост в государстве.

Сегодня Зеленский Владимир – кандидат в президенты Украины, который с успехом одержал победу в первом туре выборов. В его биографии имеется много фактов интересных не только для избирателей, но и для поклонников из других стран.

Политические взгляды Зеленского

Владимир Зеленский начал активно высказывать свою политическую позицию после революционных событий в Украине 2014 года. В своих высказываниях он поддержал Евромайдан, после чего несколько раз выступал на главной площади страны с обращениями к народу. После начала военного конфликта на Донбассе, Зеленский начал периодически высмеивать Россию, а в частности действия Владимира Путина, а также ситуацию, сложившуюся вокруг непризнанных республик ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский неоднократно выступал перед украинскими военнослужащими с концертами, оказывая им моральную поддержку на фронте. В тоже время ФСБ России запретило ряд проектов Зеленского, которые ранее транслировались по российскому телевидению. Под запрет попало известное шоу «Вечерний квартал».

Но Зеленский не поддержал решение украинских властей о запрете на въезд украинских артистов.

Жена Зеленского Владимира всячески поддерживает его, также оказывает поддержку семья, в его биографии они занимают не последнее место.

Последние новости 2019 года

31 декабря перед Новым Годом Владимир Зеленский сделал официальное заявление на телеканале «1+1», в рамках которого озвучил свое намерение баллотироваться на должность Президента Украины.

Ранее им же была создана партия «Слуга народа», которая выразила намерение принять участие в предстоящих парламентских выборах, а также высказала свою позицию по основным геополитическим и внутренним вопросам развития государства.

Сразу после заявления Зеленского о намерении стать Президентом, его политический рейтинг начал активно расти. По результатам социальных опросов, политик всегда входил в тройку лидеров, наряду с такими кандидатами, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

По результатам первого тура президентских выборов в Украине, Зеленский занял первое место, набрав более 30% голосов избирателей. Теперь ему предстоит сразиться за первую в государстве должность во втором туре с действующим президентом Петром Порошенко.

Личная жизнь и семья

В биографии Зеленского Владимира важное место занимает его семья. Он женат и растит двоих детей. Свадьба с Еленой Владимировной Зеленской состоялась 6 сентября 2003 года. Дочь Александра родилась в 2004 году 15 июня. В 2016 она приняла участие в детской версии шоу «Рассмеши комика», став победительницей.

Сын Кирилл появился на свет 21 января 2013 года. В личной жизни у Владимира Зеленского все складывается благополучно.

Интересные факты

Деятельность Владимира Зеленского сопровождается множеством интересных фактов:

Несмотря на популярность студии «Квартал-95», будучи командой КВН, она никогда не занимала первое место в юмористических конкурсах, ограничившись победами в танцевальных мероприятиях. Многие украинские журналисты связывают политическую деятельность Зеленского с предпринимателем Игорем Коломойским. Но, как сам кандидат в президенты, так и известный олигарх, отрицают подобную связь. Несмотря на поддержку прозападного курса Украины, украинской армии и революционных событий 2014 года, многие украинцы считают Зеленского пророссийским кандидатом, ориентированным на сближение страны с РФ.

Цитаты из интервью

«В наши дни считаю пор ядочность главным качеством. С годами практически невозможно стало распознать, что человек представляет собой на самом деле, с первого взгляда. Большинство людей научилось маскироваться, да и у каждого глаз и нюх уже замыленный». «Я уверен, что, если взять что-то у политиков, свободным уже никогда не будешь». «Украина напоминает актрису с немецких фильмов для взрослых, которая готова принять что угодно с любой стороны».

Будем наблюдать за интересной биографией Владимира Зеленского и за его политической карьерой.