Виктория Лопырева беременна от женатого миллионера?

Одна из самых красивых представительниц российского шоу-бизнеса Виктория Лопырева совсем не спешит расстраиваться из-за роящихся вокруг нее сплетен. Не так давно стало известно «интересное» положение модели, однако, девушка продолжала тщательно скрывать имя того, от кого она беременна.

От кого беременна Виктория Лопырева

Еще год назад Николай Басков и Виктория Лопырева весьма неожиданно для всех заявили о том, что они пара, а певец даже сделал предложение руки и сердца. Однако свадьбе так и не суждено было состояться и, в конечном счете, отношения знаменитостей сошли на нет.

В сентябре 2018 года в сети появились фотографии модели со слегка округлившимся животом, ставшие причиной сплетен о том, что Виктория Лопырева беременна.

Ходили слухи, что девушка встречается с состоятельным успешным мужчиной, однако, она всячески утаивала свое положение, не давая никаких комментариев, пряча уже заметный живот и не отвечая на вопрос: «Кто отец ребенка?».

Игорь Булатов и Виктория Лопырева: роман

Просочившиеся в прессу фото бизнесмена Игоря Булатова и Виктории Лопыревой шокировали многих поклонников звезды, а также ее друзей и знакомых. К примеру, известный телеведущий Андрей Малахов решил в принципе прекратить всякое общение с моделью, отписавшись от нее даже в социальных сетях.

Общественность поговаривает, что Лопырева, став посетительницей салона красоты супруги Самвела Этери Карапятян, встретила зятя богатейшей семьи. Именно после этого случая у пары завязался бурный роман.

Большинство людей в курсе, что Игорь состоит в браке с дочерью миллиардера и является примерным семьянином, у них подрастает двое маленьких детей (младшему еще не исполнилось даже одного года).

Однако, согласно заявлению представительницы Булатова, пара рассталась уже достаточно давно, но до некоторых пор не стремилась это афишировать. Тата подала заявление на развод еще летом, сейчас же она отдыхает с детьми на солнечных островах.

Последние новости 2019 и скандальные фото с Майами

Согласно последним новостям 2019, Виктория Лопырева дала официальное подтверждение тому, что на данный момент она отдыхает с отцом своего будущего ребенка Игорем Булатовым в Майами. Репортеры запечатлели влюбленную пару, наслаждающуюся совместным отдыхом на золотистом побережье. Таким образом, избранник модели впервые попал под четкий прицел камеры навязчивых журналистов.

Исходя из фото, мужчина, личность которого пока не была официально раскрыта, повсюду сопровождал Лопыреву, заключал в объятия, обнимал, целовал, всяческими способами демонстрирую свои нежные чувства. Стоит напомнить, что Виктория пребывает в связи с женатым мужчиной – первым вице-президентом группы компаний «Ташир» Игорем Булатовым.

После того как в прессе появились совместные снимки с отдыха, влюбленные, наконец, решили пролить свет на сложившуюся ситуацию, чтобы избавить общественность от слухов на тему того, от кого беременна Виктория Лопырева.

Девушка сообщила, что достаточно долгое время старалась не афишировать свое положение, чтобы не привлекать внимание и не создавать излишних вопросов о поле ребенка и сроке беременности, так как эти личные вопросы не должны быть достоянием общественности.

На данный момент пока не известно, каким образом сложится карьера Булатова после развода. Вполне вероятно, что Игорь заплатит за свою любвеобильность престижным статусом и карьерой, ведь в пресс-службе сделали заявление о том, что теперь мужчина не имеет никакого отношения к семейному бизнесу Карапетяна.