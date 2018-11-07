Нюша родила дочь

Дочка Нюши и Игоря Сивова появилась на свет 6 ноября. Девочку артистка рожала в Майами. Элитную клинику девушка выбирала сама еще в середине беременности.

Нюшу подкупили превосходные условия, наличие изысканного меню, экологически чистая мебель в палате и лучшие в мире специалисты. За каждые сутки пребывания в стенах клиники ее супругу придется платить по 4 тысячи долларов.

Кстати, на родах он присутствовал. По признанию Игоря, на такой шаг он пошел первый раз в жизни. Эмоции переполнили его настолько, что он рекомендовал делать это всем мужчинам. Супруг артистки рассказал, что в такие моменты приходится воочию наблюдать, через что проходят женщины. От этого любовь, ценность и осознание происходящего многократно усиливаются.

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Имя дочери пара еще не раскрывала. Известно, что несколько дней Нюша с новорожденной еще будут находиться под наблюдением специалистов. После они останутся в США до тех пор, пока малышка не окрепнет и не будет готова к длительному перелету.

Отметим, что для 28-летней Нюши это первый ребенок. У ее супруга уже есть двое детей. Ради беременности и родов певица прервала гастрольную деятельность. Большую часть времени она отдыхала за границей и занималась творчеством.