Нюша родила дочь
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Дочка Нюши и Игоря Сивова появилась на свет 6 ноября. Девочку артистка рожала в Майами. Элитную клинику девушка выбирала сама еще в середине беременности.
Кстати, на родах он присутствовал. По признанию Игоря, на такой шаг он пошел первый раз в жизни. Эмоции переполнили его настолько, что он рекомендовал делать это всем мужчинам. Супруг артистки рассказал, что в такие моменты приходится воочию наблюдать, через что проходят женщины. От этого любовь, ценность и осознание происходящего многократно усиливаются.
Имя дочери пара еще не раскрывала. Известно, что несколько дней Нюша с новорожденной еще будут находиться под наблюдением специалистов. После они останутся в США до тех пор, пока малышка не окрепнет и не будет готова к длительному перелету.
Отметим, что для 28-летней Нюши это первый ребенок. У ее супруга уже есть двое детей. Ради беременности и родов певица прервала гастрольную деятельность. Большую часть времени она отдыхала за границей и занималась творчеством.
Краткая информация о Нюше
Имя: Нюша
Отчество: Владимировна
День рождения: 15.08.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: Москва
Рост: 158 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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Вам нравится пара Нюши и Игоря? 5
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Кошевой / 07.11.18 09:29Ага! Именно еда и привлекла. Гражданство их привлекло, а еще чиновник! У нас специалисты и условия не хуже.
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Kristina / 07.11.18 09:26Оу! А муж-то у нее ниче такой!
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Мария / 07.11.18 09:19Ну, наконец-то разродилась! Когда уже Тодоренко следом за ней последует?