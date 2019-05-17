Монахиня Юлия Матвеева, которая раньше была певицей

Несмотря на то, что певица 90-х Юлия Матвеева в раннем возрасте ушла в монастырь, ее биография имеет много неожиданных поворотов, чего нельзя сказать о личной жизни. В статье вы также можете увидеть старые и новые фото матушки Ефросиньи.

Биография

Юлия Матвеева родилась в 1971 году в Тюмени. Число и месяц рождения неизвестны, поэтому и точный возраст назвать сложно. Росла в достатке, ее отец работал в нефтяной компании. От него унаследовала некоторые качества, присущие предпринимателям.

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В одном интервью она рассказала, что однажды, будучи совсем маленькой, зашла в магазин с подругой и убедительно попросила первого попавшегося мужчину купить для них конфет. Он купил им целый килограмм ирисок! Девочки были очень счастливы. Юлия до сих пор вспоминает тот день, того доброго человека и всегда молится за его здоровье.

Ее самой большой мечтой была возможность петь на большой сцене, но долгая и тернистая дорога к успеху совсем не радовала. В 15 лет девушка окончила музыкальную школу, и поехала искать счастье в российской столице. Некоторое время Юлия даже ночевала на улице. Очень мало ее фото в молодости, чтобы сравнить, какой она была до монастыря.

Вскоре благодаря неуемному желанию добиться славы, Матвеева получила возможность принимать участие в организациях различных концертных мероприятий на стадионе «Олимпийский». По словам Юлии, она работала администратором у самой певицы Ольги Кормухиной.

А вот Заслуженная артистка России напротив, рассказывала, что никогда не сотрудничала с Матвеевой. По словам Ольги, девушка была ее фанаткой, с которой они просто некоторое время хорошо общались, но никогда не дружили.

Личная жизнь и семья

Юлия Матвеева, которая в прошлом была певицей 90-х, несколько лет проработала звездной сфере, в Интернете есть несколько фото в молодости, подтверждающие этот факт. Но все же ее личную жизнь нельзя назвать яркой. Сложный характер, амбиции, цели, просто не давали ей возможности обрести простое женское счастье.

Самым главным препятствием стала клиническая смерть в совсем юном возрасте. После этого она навсегда оставила мечту о славе и своей собственной семье. Сейчас монахиня практически не говорит о личном.

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Что пела Юлия Матвеева в 90-х

Музыкальные произведения советских звезд сейчас довольно трудно отыскать на просторах Интернета. А карьера Юлии Матвеевой тогда только начиналась и резко оборвалась. Песни бывшей певицы 90-х, которая ушла в монастырь, не пользуются большой популярностью и все же их ищут после появления ее свежих фото, а также громких интервью.

Сама Юлия рассказывала, что однажды дала прослушать Ольге Кормухиной свою пластинку, ожидая положительной реакции. Но услышав песни молодого дарования, звезда дала ей пощечину и просто ушла.

После нашумевшего интервью, большинство любопытных пользователей решили узнать, что же все-таки пела та, которая в раннем возрасте ушла в монастырь. А также были попытки найти фото и видео с участием певицы 90-х Юлии Матвеевой. У нее в репертуаре всего лишь пара музыкальных композиций, а именно:

«Без ума от любви»;

«Я вся горю».

Сейчас монахиня безо всякого желания рассказывает о том времени, ведь желание славы чуть не сгубило ее. Ей искренне жаль известных артистов, чья жизнь закончилась очень рано. Она уверенна, что всему виной неутомимое стремление к популярности.

По мнению женщины, чересчур развязные выступления, выставление личной жизни на всеобщее обозрение может привести к появлению тяжелых смертельных болезней. Перед глазами российского зрителя действительно есть такие примеры. Это стало основной причиной незамедлительно оставить эстрадную карьеру, что сохранить свою жизнь.

Почему ушла монастырь

Карьера Юлии Матвеевой начала набирать обороты, как вдруг она неожиданно исчезла из шоу-бизнеса. Долгое время никто ничего не знал о ее жизни. Выяснилось, что юная певица 90-х ушла в монастырь, и только недавно решила признаться, почему так поступила.

Она рассказала, как ей приснился красивый статный мужчина, предложил все, о чем она так мечтала, а взамен попросил ее душу, и та не колеблясь, согласилась. Вскоре у Юлии появились серьезные проблемы со здоровьем. По словам женщины, было ощущения, как будто в нее что-то вселилось.

Случился частичный паралич, при этом она не потеряла сознание. Когда приехала скорая помощь, у певицы, ко всему прочему, еще произошла остановка сердца. Матвеева выжила лишь благодаря чуду. Поняв всю серьезность ситуации, она ушла в монастырь.

До того случая она ни разу не задумывалась о подобном, и совершала много грехов совершенно забыв о Боге. Ведь молодая девушка за все совершенное становилась только успешнее. Радовалась новым контрактам, выгодным знакомствам.

Бывшая певица 90-х Юлия Матвеева, которую сейчас по последним фото никто не узнает, долгий период своей жизни жила вдали от городской суеты, приняв имя Ефросинья. Затем уехала в Израиль, где живет по сей день.

Интересные факты из жизни бывшей певицы

В новой жизни певицы 90-х Юлии Матвеевой пригодилась деловая хватка. Удивительно, но звезда на фото, которая ушла в монастырь, теперь заправляет большим хозяйством. За все время приняла участие в восстановительных работах нескольких женских монастырей, а также руководила строительством резиденции для священнослужителя. Часто посещала Иерусалим, а спустя время, в 1997 году ей официально разрешили там жить. Она настолько полюбила город, что решилась основать там паломнические центры.

Цитаты из интервью

Наиболее известные ее высказывания из последнего общения с журналистом:

«Это погибельно всё!» - именно так сказала женщина, раскритиковав покойных Юлию Началову и Жанну Фриске за «страстные песни». «Келья в 500 метрах от Гроба Господня несравнима ни с какими золотыми дворцами. Ты немного помогаешь людям: восстанавливаешь монастыри, заботишься о паломниках — и потом тебе все возвращается сторицей».

Это пока все что известно о биографии бывшей певицы 90-х Юлии Матвеевой, которая ушла в монастырь. Если бы ни ее неожиданное появление на российском телевидении, никто бы не знал, какие песни она пела, и какой была в расцвете карьеры.