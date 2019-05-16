Какой была певица Юлия Матвеева в молодости
Не многие могут знать, кто такая Юлия Матвеева - на данный момент это монахиня Евфросинья. Однако в 90-х годах она была певицей и бизнес-вумен. Известно, что певица Юлия в молодости была очень красивая, о чем свидетельствуют фото тех времен, где ее совсем не узнать.
Молодость монахини
Родом Юлия Матвеева из Тюмени. Родилась в 1971 году. Отец работал в нефтяной сфере, именно поэтому девочка с детства была залюбленной и не нуждалась ни в чем. Сама Юля с детства была очень деловой, и уже в 16 лет она уже себя смогла проявить.
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Девочка училась в музыкальной школе, всегда мечтая о том, чтобы стать певицей. Но долгий путь к славе ее не устраивал. Она бросила школу и отправилась покорять Москву. В первое время, несмотря на финансовое положение своей семьи, ей приходилось ночевать даже на улице.
Постепенно она стала участником организаторов концертов в "Олимпийском". Как говорит сама бывшая артистка, в то время на сцену можно было попасть только через постель, но так ли это, подтверждений нет.
Фото певицы Юлии Матвеевой в молодости говорят о том, что она была яркая и очень обаятельная.
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Карьера певицы Юлии Матвеевой
Карьера певицы была очень стремительной. С момента первого выхода на сцену у нее сразу появилось большое количество друзей - российские и зарубежные звезды. В двадцатилетнем возрасте Юлия отправилась в Швейцарию, где поступила в Университет и стала записывать свой первый альбом.
В своей творческой жизни Юлия часто сталкивалась с Ольгой Кормухиной. После записи первого альбома она обратилась к Ольге, чтобы та прослушала ее песни. Прослушав, Ольга ударила ее по лицу и сказала, что "время Ласкового мая давно прошло, не стоит плодить эти песни".
После этого у бывшей певицы на нервной почве появились проблемы со здоровьем. Ей рекомендовали сделать операцию на сердце, но вместо этого она постриглась в монахини и отправилась на постоянное местожительство в Богоявленский монастырь. Именно это, возможно, и спасло ее жизнь.
Что удивительно, не сохранилось ни одной записи и ни одного фото, где пела бы Юлия Матвеева в молодости.
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Как сейчас живет Юлия
Попав в монастырь Юлии пригодились ее качества делового общения. За 8 лет своего пребывания в монастыре, она стала участницей восстановления 4 монастырей. Кроме того, она стала участником строительства резиденции одного из священнослужителей. Дом был выстроен трехэтажным.
За все время проживания в монастыре она несколько раз бывала в Иерусалиме, где получила приглашение остаться навсегда. Она приняла приглашение и основала там два паломнических центра.
Сейчас Евфросинья устраивает туры для знаменитостей. В одном из туров смогли побывать Пугачева и Галкин.
Все фото певицы Юлии Матвеевой в молодости, где она еще не та Ефросинья, которую мы знаем, удивляют пользователей сети. Кто-то говорит о том, что она правильно поступила, уйдя со сцена в Храм, а другие осуждают за столь кардинальные перемены.
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А что вы думаете о последниих новостях о певицы? 3
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Вера / 16.05.19 22:26удивительная судьба человека. Конечно, могла быть знаменитой артисткой, но так не вышло.
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Анна / 16.05.19 22:25никогда не слышала о такой певице, но если честно жестоко из певицв ы монахиню. Конечно, каждый выбирает, что ближе ему, но зато теперь Юлия живет в Иерусалиме
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Ирина / 16.05.19 22:24в молодости Юлия Матвеева, была интересной и красивой девушкой. Увидев ее на фото сейчас меня уливило, насколько сильно она поменялась. Но несмотря на это, я рада, что ее жизнь сложидась хорошо, пусть и не на сцене;