Совсем недавно у королевской пары появился малыш. Конечно тех, кто следит за жизнью королевской семьи, интересует на кого похож ребенок Меган Маркл и Принца Гарри. Фото сына в Сети обсуждают с особым рвением.

Представление малыша королеве

16 мая 2019 года в сети появилась новость о том, что пара представила своего новорожденного сына Елизавете II. Увидев своего правнука, королева заулыбалась. Показ малыша королеве проводился в Виндзорском замке. Кроме королевской семьи на мероприятии присутствовали члены семьи Меган.

Назвали малыша Арчи. К сожалению, судить о том, на кого похож малыш, достаточно трудно, ведь он еще настолько мал. Но Меган уверена, что в нем есть частичка каждого, учитывая членов королевской семьи.

Внешность малыша особенно меняется в первые две недели и родители маленького Арчи это подтверждают. Он каждый день другой, и как будто вчера у него не было нахмуренных бровок, появившихся сегодня. Многие в ожидании очередных фото ребенка Меган Маркл и Принца Гарри.

Кто первым увидел малыша

Учитывая, что королева Елизавета II главная в семье, ей все равно не удалось Арчи увидеть первым, так как ее супруг принц Филипп опередил ее. Прадедушка смог посмотреть на малыша, когда молодая семья с новорожденным шла по дворцу для проведения фотосессии.

Учитывая то, что ребенок первый, Меган воспринимает все с большим удивлением. Когда в коридоре дворца им встретился прадедушка, все что она смогла сказать, что он смотрел на него с восторгом.

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Обратите внимание! Меган 37 лет. Арчи ее первый ребенок. Говоря о малыше, она рассказывает о том, что это просто магия, появление ребенка на свет. Она горда тем, что у нее теперь два мужчины - муж и сын.

По словам родителей, Арчи ведет себя достаточно спокойно, не доставляет беспокойства родителям.

Принц Гарри находится на седьмом небе от счастья. Своего сына он называет "комочком счастья".

Интересно! Меган Маркл родила своего первенца 6 мая, о чем сразу появилась новость на интернет страницах и в СМИ. На родах был принц Гарри и мама Меган. Сейчас молодая семья с первенцем находится недалеко от Елизаветы, в коттедже Фрогмор.

Рассчитывать маленькому Арчи на царский трон не приходится, так как он 7 в очереди на восхождение на престол. Но это не важно, ведь это малыш, принесший огромное счастье его родителям и прабабушке Елизавете II. Ребенок Меган Маркл и Принца Гарри обречен быть счастливым. Надеемся, что так и будет.