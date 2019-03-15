Юлия Началова - биография, болезнь

Кажется совсем недавно с экранов ТВ в шоу “Утренняя звезда” нам пела 11-летняя Юля Началова. Из юного подростка с нежным голосом Юлия превратилась в настоящую звезду. Биография Началовой с детства была связана с музыкой, а личная жизнь не такая простая, но такая же яркая. Совсем недавно стало известно о болезни любимой певица и телеведущей. Надеемся, что скоро услышим ее новые хиты.

Биография

31 января 1981 года в городе Воронеж родилась будущая звезда Юлия Началова. С детства все ее мечты были о сцене, так как с 2-х лет малышка стала посещать занятия по вокалу.

Но ни скидок на возраст, ни поблажек юному дарованию не было, ее с малых лет вели в профессиональный мир.

Начиная с 5 лет Юля гастролировала наравне со своими довольно талантливыми родителями, а также сольно выступала в филармонии Воронежа. Несмотря на нежный возраст девочка справлялась с трудностями с улыбкой на лице и импровизировала наравне с профессиональными артистами.

Первые шаги в большой мир

В свои 9 лет Юлия посвятила песню, написанную ею самой своему любимому учителю, а в 11 лет впервые выступила на большой сцене в проекте “Утренняя звезда”, где и одержала свою первую победу.

Второй победой в жизни юной Началовой стало приглашение стать телеведущей в детской телепрограмме “Там-там новости”. А свой первый альбом “Ах, школа-школа” девушка выпустила в 14 лет.

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Очередную победу Юлия Началова одержала в США, в международном песенном конкурсе в 1995 году. Девушка в 9 классе экстерном сдала экзамены за 10 и 11, что говорит не только о ее таланте, как певицы, но и достаточно образованной девушки.

Окончание школьных дней ознаменовалось поступлением юной Началовой в Гнесинское училище. Помимо учебы, девушка не забывала и о карьере, записывая очередные хиты. Начинающую звезду приглашают во многие телепрограммы, а сама Юлия продолжает работу телеведущей, но уже в шоу “Субботний вечер”.

Но Началова нам известна не только своими песнями, но и в ней проснулся талант актрисы и уже с 2000 года мы наблюдаем ее в картинах и мюзиклах, таких как: “Формула радости”, “Герой ее романа”, “Д'Артаньян и три мушкетера”, “Бомба для невесты”, а также “Бременские музыканты”.

2005 год стал новым творческим витком в жизни Юлии Началовой, она выпускает свой очередной альбом “Музыка любви”, а в 2006 поклонники с восторгом раскупают еще 2 альбома талантливой дивы. В 2010 году совместно с У. Афанасьевым в свет выходит альбом на английском языке “Wild Butterfly”.

2012 год приносит Началовой очередной сюрприз - ее личный бенефис, который как и сама Юлия оказался добрым и трогательным. В программе “Один в один” в 2014 году она вновь удивила своих поклонников талантом перевоплощения. А в программе “Наш выход” Юлия становится наставницей.

С 2015 года Юлия Началова опять выступает в роли телеведущей в проекте “Два голоса”, но не перестает радовать нас своими новыми хитами.

Личная жизнь и семья

Юлия Началова с самых малых лет влюбляла в себя не только поклонников, но и мужчин. Замуж звезда сходила целых три раза, но ее семейная жизнь быстро заканчивалась, из-за измен и ревности.

Дочь

Но зато самой главной в жизни Началовой является ее дочь - Вера Алдонина. Малышка родилась в 2006 году раньше положенного срока.

Девочка с детства впитывает атмосферу большой сцены, снимаясь в клипах мамы. Но строить карьеру артистки Вера не хочет, а мечтает стать знаменитым дизайнером. У нее уже видны задатки таланта: великолепное рисование, а также девочка постоянно экспериментирует со своими нарядами, появляясь с мамой на сцене.

Несмотря на желание получить образование дизайнера, малышка для своих лет прекрасно поет и уже в 8 лет Вера выступала на кремлевских подмостках вместе с Юлией Началовой. А также Вера участвует в различных фотосессиях и довольно уверенно и профессионально дает интервью многим изданиям.

Дмитрий Ланской - первый муж звезды

Ещё в Гнесинском училище Юлия познакомились с тогда неизвестным Дмитрием Ланским. Любовь нахлынула на пару уже после окончания учебы и едва Юля переступила порог 19-летия будущий солист группы “Премьер-Министр” сделал девушке предложение. Спустя несколько месяцев она сказала любимому: “Да”.

Карьера певицы росла, а семейная жизнь, наоборот, становилась все хуже и в итоге не выдержав быть в тени талантливой жены Ланской ушел к молодой девушке, оставив Юлию страдать о потерянной любви.

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Евгений Алдонин - второй муж

В 2006 году на пути Началовой возник прекрасный принц Евгений. Сказка начала казаться Юлии былью, тем более этот брак подарил звезде любимую дочь - Верочку. А после 5 лет брака - семья распалась, точкой невозврата стала опять карьера Юли и ревность Алдонина.

Несмотря на грустные нотки последних лет, бывшие супруги до сих пор поддерживают друг друга, а их дочь зачастую гостит у отца.

Александр Фролов - третий муж

Фролов - популярный хоккеист и игрок ЦСК. Когда Александр и Юлия познакомились, оба были в браке и имели детей. Но любовь стала сильнее, чем осуждения общества. С 2011 по 2016 год пара жила счастливо, но, к сожалению, ничто не вечно. Кстати, о причинах разлада так до сих пор и неизвестно.

Пластика груди

В 2012 году Юлия Началова увеличила свою грудь и как оказалось зря, так как импланты не прижились и пришлось вновь обращаться к услугам пластических хирургов.

После извлечения имплантатов у звезды начались серьезные проблемы с почками.

Болезнь и последние новости 2019 года о здоровье

11 марта поклонники Юлии Началовой были шокированы тем, что их кумир попала в больницу.

По известным данным, Юлия не так давно натерла ногу, что и послужило в дальнейшем развитию абсцесса. После того, как температура у певицы повысилась, ее срочно госпитализировали. Но из-за нагрузки на почки состояние артистки ухудшилось и в итоге не перевели на искусственную вентиляцию легких.

Но не только почки стали причиной столь явного ухудшения здоровья Началовой. Как оказалось у звезды диабет второго типа, и она уже 7 лет болеет подагрой, а несколько лет назад врачи обнаружили у Юлии системную красную волчанку.

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По данным на сегодняшний день, у певицы в реанимации произошел отек мозга, но пока ни родственники, ни команда Началовой не подтверждает этих слухов.

Будем надеяться на скорейшее выздоровление нашей любимой артистки Юлии Началовой и будем ждать новых хитов в ее биографии.