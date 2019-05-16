Когда убывающая луна в июле 2019 года

Давно замечено, что положение Луны влияет не только на природу, но и на человека. С какого числа и по какое в июле 2019 года будет убывающая луна и как она влияет на человека, расскажут астрологи.

Фазы луны в июле

По астрологическому календарю циклическая смена фаз Луны в следующей последовательности:

Новая Луна. Первая четверть. Полная Луна. Третья четверть.

В таблице хорошо видно, какого числа будет убывающая Луна в июле 2019 года. Эти знания помогут подготовиться к особо сильному влиянию ночного светила на организм и правильно распланировать свою работу.

Дата День по лунному календарю Знак Зодиака Значение 1 июля 27, 28 лунный день Близнецы благоприятный день 18 июля 16, 17 лунный день Водолей благоприятный день 19 июля 17, 18 лунный день Водолей благоприятный день 20 июля 18, 19 лунный день Рыбы не благоприятный день 21 июля 19, 20 лунный день Рыбы не благоприятный день 22 июля 20, 21 лунный день Рыбы благоприятный день 23 июля 21, 22 лунный день Овен не благоприятный день 24 июля 22, 23 лунный день Овен не благоприятный день 25 июля 23, 24 лунный день Телец не благоприятный день 26 июля 25, 26 лунный день Телец благоприятный день 27 июля 26, 27 лунный день Близнецы благоприятный день 28 июля 27, 28 лунный день Близнецы не благоприятный день 29 июля 28, 29 лунный день Близнецы благоприятный день 30 июля 29, 30 лунный день Рак благоприятный день 31 июля 30, 31 лунный день Рак не благоприятный день

Влияние убывающей Луны

Когда луна находится в растущем периоде, человеческий организм накапливает энергию, которая в Полнолуние уже начинает «бить ключом». Это происходит по мере увеличения ночного светила. После всегда наступает спад, поэтому в то время, когда на звездном небе главенствует убывающая Луна, в июле 2019 года следует тратить накопленные силы на незаконченные дела и реализацию сложных проектов. Особенно актуально это для спортсменов, которые именно сейчас начнут показывать отличные результаты своих тренировок.

Если первая половина убывающего периода отвечает за выброс энергии, то с наступлением бальзамической Луны происходят изменения во влиянии ночного светила. Физическая активность сменится духовной, поэтому в мыслях наступит просветление, начнет лучше пониматься сеть происходящего.

Правда, состояние это продлится недолго, поэтому так важно вовремя извлечь из него всю пользу. А именно:

проанализировать свои действия на предмет ошибок;

выработать план действий в сложных ситуациях;

определиться с планами на будущее, чтобы не упустить шанс их реализации;

помириться с близкими и попросить у них прощения.

Последние дни убывающей Луны лучше всего потратить на общение с родными людьми, а также времяпрепровождение с семьей. В июле 2019 года, когда убывающая Луна близка к перерождению, можно запланировать совместные поездки, походы и отпуска.

Правда, стоит опасаться самокопания, ведь в этот период склоняем к неконструктивной самокритике, которая может испортить настроение всей компании, а также довести до депрессии.

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Влияние на здоровье и красоту

Убывающая луна в июле 2019 года создает благоприятные условия для различных операций, связанных с хирургическим вмешательством. Это касается и вопросов красоты. Однако вторая половина этого периода грозит возможными неудачами, поэтому важные вопросы по здоровью лучше решить сразу.

Астрологи рекомендуют:

посетить парикмахера и косметолога;

обратиться к дантисту и хирургу, если того требует организм;

пересмотреть свою диету и отказаться от жирных, сладких и острых блюд, которые провоцируют набор лишнего веса.

Именно в период, когда убывающая луна в июле 2019 года царит на звездном небе, стоит удалять из организма все вредное и плохое. Причем, не только на физическом, но и на духовном уровне. Поэтому астрологи так активно рекомендуют посвятить себя диетам и философским беседам с родными и друзьями.

Поскольку настроение постепенно идет на спад, такие разговоры помогут отвлечься от проблем, а правильно питание – поддержать организм в тонусе.

Влияние на сферу бизнеса и работы

В бизнесе не стоит решаться на новые контракты и не подписывать важные документы. Поиск новых партнеров также стоит отложить на более благоприятный период. Тестирование всех инновационных разработок лучше перенести на растущую Луну. Инвесторы также должны более внимательно изучать аналитику, чтобы уберечь себя от невыгодных вложений.

Лучше всего вкладывать собственные средства в проверенные временем проекты, которые отличаются низким уровнем риска.

Мировые показатели рынка труда показывают, что именно в период убывающей Луны происходит большее число увольнений. Причем чаще всего люди сами решаются на смену работы, анализируя свои перспективы. Они оценивают прежнее место занятости и приходят к выводу, что имеют возможность найти более комфортную и прибыльную должность.

Это случается с теми работниками, кто уже успел за свою карьеру достигнуть определенного уровня в профессии и не видит путей для дальнейшего развития.

Влияние Луны на все живое на планете давно уже имеет научные доказательства. Важно в тот период, когда убывающая луна в июле 2019 года царит на звездном небе, уделить своему организму большее внимание.