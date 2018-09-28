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Убита «Мисс Ирак»


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Девушку, ставшую одной из первых красавиц восточной страны, жестоко убили в собственном автомобиле. На момент смерти Таре Фарес исполнилось всего 30 лет.

Тара была обладательницей не стандартной для конкурсов красоты внешностью. У девушки были  пышные формы, также она имела татуировки на теле. Непривычным ее внешний вид был и для строгой восточной страны.

Тем не менее,  в 2015 году красавица получила титул  «Мисс Багдад» и позже стала самой красивой девушкой Ирака.

Согласно условиям подобных конкурсов, ей предстояло принять участие в многочисленных рекламных кампаниях. Однако титулом и сопутствующими благами девушка наслаждалась недолго. Спустя три года после триумфа ее тело было обнаружено в салоне личного авто Тары.

Преступник убил «Мисс Ирак» тремя выстрелами. Две пули эксперты обнаружили в области груди, еще одну убийца выпустил девушке в голову. Шансов на спасение  у нее не было. Она погибла на месте.

На данный момент преступник разыскивается. Мотивы его достоверно не известны, но представители уполномоченного министерства предполагают, что это могло быть напрямую связано с ее образом жизни. Тара не имела мужа и детей, а также позволяла себе посты с откровенными фото. Такое поведение девушек в стране, где большая часть населения исповедует ислам, осуждается и подвергается резкой критике. 


0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2018 Теги: Тара Фарес

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