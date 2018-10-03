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Арашуков Рауф: новости 2018

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Арашуков Рауф может лишиться своего сенаторского кресла, 1 октября 2018 года информационное агентство REGNUM опубликовало сообщение, что прокуратура Арабских Эмиратов возбудило уголовное дело против мужчины. 

Как свидетельствуют последние новости, сенатора подозревают в фальсификации документов, якобы он переправил дату окончания рабочей визы, чтобы попасть в Совет Федерации.

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Эта история началась еще в 2015 году, Арашуков, тогда еще, возглавляющий Хабезский муниципальный район Карачаево-Черкессии, оформил разрешение на работу в ОАЭ. А в дальнейшем еще и вошел в штат дубайской фирмы Stroika Technical Works LLC, в качестве менеджера по развитию.

Следовательно, мужчина приобрел большие права, целых три года он мог проживать и работать в этой стране, покупать и арендовать недвижимость, открывать счета в банке, а также множество других льгот.

Но при этом было одно маленькое условие, Рауф должен был не выезжать из Эмиратов в течение 6 месяцев. А согласно законам Российской Федерации, занимать пост сенатора или депутата не может гражданин, имеющий вид на жительство другой страны.

Кроме того, данные лица не имеют права осуществлять любую коммерческую деятельность, и как Арашуков собирался работать в Дубае непонятно.

Назначенная тогда проверка выявила, что виза была аннулирована 14 августа 2016 года, следовательно, никаких нарушений не было. И вот спустя некоторое время этот вопрос вновь поднял депутат Руслан Карданов. Исходя из последних новостей, рабочая виза Арашукова Рауфа заканчивалась 14 февраля 2017 года, получается, что в Генеральное консульство РФ в Дубае сенатор предоставил, фальшивые документы.

В связи с чем на основании заявления Карданова, 18 июля 2018 года прокуратурой было открыто уголовное дело против Арашукова.

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Биография

Рауф Раулевич Арашуков родился 23 июня 1986 году, в семье газового магната. Мальчик с детства рос в атмосфере вседозволенности.

Можно сказать, что с пеленок Рауф тяготел к политике, его карьера слишком стремительна, даже по кавказским меркам:

  • в 18 – депутат городской думы Ставрополья;
  • в 21 – министр труда и социального развития Карачаево-Черкесии;
  • в 24 – вице-премьер КЧР;
  • в 25 – глава «Автодора» и Хабезского района.

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И наконец, сенатор Совета Федерации России.

Детская вседозволенность переросла теперь уже во взрослую безнаказанность. Например, при расследовании убийства Аслана Жукова, лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, несколько раз мелькало имя Арашукова, как заказчика преступления. Однако, ему все сходило с рук.

Сейчас

В августе 2018 года по подозрению в убийстве Жукова, был арестован Расул Аджиев, который заявил, что заказчиком преступления является Арашуков Рауф. Как известно, из последних новостей, сенатор заплатил ему 500 тысяч рублей, чтобы «побить» Шебзухова, и 1 миллион за голову Аслана.

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В данный момент, семьи погибших постоянно осаждают здание правоохранительных органов Карачаево-Черкесии с требованиями возбудить уголовное дело в отношении сенатора.

Они даже направили письменное обращение лицам, могущим повлиять на ход дела, с просьбой объединить все информацию по убийству и начать независимое расследование.

Однако сенатор относится к спецсубъектам и пользуется статусом неприкосновенности, получить разрешение на преследование может дать только председатель СКР, это довольно редкий факт, за все время такую меру применяли один раз, против сенатора Константина Цыбко.

По поводу подделки даты рабочей визы Аршуков отрицает свою вину, мужчина заявил, что это чушь и у него есть, подтверждающие это документы.

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03.10.2018
Теги: Арашуков новости биография

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  • ВАЛЕНТИН / 03.10.18 12:56
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    Да не раскроют ничего, убийство произошло в 2010 году, и уже тогда говорили про причастность Аршукова, да бесполезно это, кому надо заплатили, вот и весь результат.
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  • Дарья / 03.10.18 12:54
    -
    0
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    Вот не пойму, почему людям спокойно не живется, такими миллионами ворочают и все мало. Ему, что так сильно нужна была зарплата менеджера, на хлебушек с молочком бедному не хватало.
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  • Олег / 03.10.18 12:51
    -
    0
    +
    Все решают деньги, о том, что Аршуков причастен к убийству, уже давно мусолят, так почему он до сих пор на свободе. Его отец, тоже кстати, еще тот криминальный авторитет. Большой капитал честным путем не зарабатывается.
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