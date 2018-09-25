Как сейчас чувствует себя Игорь Крутой: фото 2018

Почитателей таланта Игоря Яковлевича Крутого волнует самочувствие любимого композитора, как сегодня состояние его здоровья, правда ли, что его поразила тяжелая и беспощадная болезнь.

Раньше, в одной из передач, мужчина рассказывал, что болен раком, да и на многочисленных фото у него усталый и осунувшийся вид.

Первые звоночки

Беспокойства по поводу здоровья композитора начались еще в 2009 году, поговаривали о раке, но оказалось всего лишь, что Игорю Яковлевичу прооперировали кисту на поджелудочной железе. Затем в Донецке в 2011 на футбольном матче артисту стало плохо, и его госпитализировали на скорой помощи с высокой температурой. Тогда все списали на простуду и провели курс лечения антибиотиками.

О том, что мужчина болен, поклонники давно подозревали, на последних снимках 2017 года, внешний вид Игоря настолько их взволновал, что они оставляли комментарии о скорейшем выздоровлении.

Сильно пошатнул организм композитора скандал с первым каналом. Крутой не захотел делить право на владение эфиром таких программ, как «Песня года» и «Новая волна» с Константином Эрнстом. В результате чего с экранов телевизоров надолго пропали не только передачи с участием Игоря Яковлевича, но и его песни. И лишь вмешательство Сергея Кожевникова, хозяина «Русской Медиагруппы», помогло все вернуть на круги своя.

Личная жизнь

Известно, что первая жена артиста бросила его, когда он еще не был так популярен и композитор очень тяжело переживал этот разрыв. Тем более что супруга препятствовала встречам с сыном. Второй женой Игоря Яковлевича стала американка российского происхождения, Ольга.

К творчеству женщина не имеет никакого отношения, у нее свой бизнес в Америке, поэтому семья живет на две страны. Для дочери супруги, Виктории, Игорь стал настоящим отцом, а в 2003 году у пары родилась совместная дочь Александра.

В связи с занятостью супруга, Ольга взяла на себя все заботы, по ведению хозяйства и воспитанию детей.

Она также следит за состоянием недвижимости композитора:

несколько квартир в Нью-Йорке;

дома в Майами;

престижные апартаменты в Монако.

Содержание такого количества квадратных метров требует постоянного внимания. А еще совсем недавно жена композитора создала свою коллекцию духов. Бренд получил название OKKI, по первой букве имен супругов.

Причины беспокойства

Поклонникам известно о болезни Крутого Игоря Яковлевича, о том, что он перенес несколько операций, но сам мужчина никак не освещает в прессе свое самочувствие сегодня. Родственники мужчины диагноза рак не подтверждают, зато стало известно, что артист давно страдает сахарным диабетом, именно этим вызвано его резкое похудение.

Он вынужден придерживаться диеты, что сильно расстраивает его супругу, которая любит готовить.

Недавно артист подписал контракт об участии в шоу «Ты супер», но был вынужден отказаться от него по причине ухудшения состояния. Однако его официальный представитель успокоил фанатов, заявив, что скоро композитор вновь появится в составе судейской команды.

Хотя здоровье Игоря оставляет желать лучшего, это не мешает ему заниматься благотворительностью, он проводит различные мероприятия для детей-инвалидов, дает шанс молодым талантам проявить себя, на бесплатной основе.

Как-то сам артист признался, что болезнь заставила его по-другому взглянуть на жизнь.

Сегодня Крутой Игорь Яковлевич находится в хорошей форме, его самочувствие улучшилось, а все слухи средств массовой информации, о его болезни, можно считать безосновательными. Об этом свидетельствует недавно вышедший совместный клип с Анжеликой Варум. А отмена участия композитора в некоторых передачах, произошла в связи с намеченным заранее обследованием и лечением.