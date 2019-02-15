Сергей Захаров - интересные факты из биографии

Народный артист Сергей Захаров умер 14 февраля 2019 года от сердечной недостаточности. У него была очень яркая биография, интересная личная жизнь и любящая семья. В сети появляются фото певца, которые помогут вспомнить его молодым.

Детство, начало творческого пути

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Отец мальчика был военнослужащим, по этому их семья часто переезжала. Несмотря на это Сергею уделялось достаточно внимания, и уже в 5 лет был обнаружен его певческий талант.

Совершенно случайно Сережа услышал арию Мистера Икса из оперы «Принцесса цирка» и с того времени начал мечтать о сцене. Родители верили, что у их ребенка все получится, так как голос у Сергея был очень сильным.

Хоть Захаров и знал, чем хочет заниматься в жизни, ограничивать себя одним творчеством не стал. После окончания школы юноша поступил в радиотехнический техникум, а затем отслужил в армии.

В 1971 году Сергей поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, но через два года был вынужден переехать в Ленинград. Там начинающий певец начинает работать в Мюзик-холле и учится в музыкальном училище им. Римского-Корсакова.

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За свою жизнь Сергей Захаров получил множество наград. Но самыми запоминающимися и весомыми среди них стали:

победа на Международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии (1974 год);

лауреат Международного конкурса «Сопот-74» в Польше (1974 год);

роль в фильме «Небесные ласточки» с Людмилой Гурченко;

первый сольный концерт в Москве (1986 год).

Благодаря невероятно красивому голосу, привлекательному внешнему виду, харизматичности и победах на многочисленных музыкальных конкурсах, Сергей Георгиевич получил звание Народного артиста России в 1996 году.

В этот же год Захаров отработал 60 концертов, чтобы поддержать Бориса Ельцина в избирательной компании. После этого попал в больницу и пережил клиническую смерть.

В 1998 году мужчину наградили Орденом Николая Чудотворца и Звездой Славы Отечества.

Грязное пятно в репутации

В 1977 году Захаров был осужден на год тюремного заключения. Из-за провокации певец подрался с администратором театра. Сам певец признался, что причина была в его коллеге – прекрасной певице Людмилы Сенчиной.

Ситуация была сложная и неоднозначная, но если говорить коротко, то у женщины был не только любимый муж, но и поклонник, который мечтал однажды заполучить любимую женщину.

Григорий Васильевич был очень ревнивым человеком и в Сергее Захарове, который пел дуэтом с Людмилой, тоже видел своего соперника. Он захотел очистить себе дорогу и засадил талантливого певца в тюрьму.

Захаров полгода в заточении ожидал своей участи. А после решения суда 6 месяцев отбывал наказание в городе Сланцы. Мужчина признался, что за решеткой его никто не узнавал и петь не просил.

А сидеть было легко, ведь точно знаешь, куда и когда вернешься.

После окончания срока Сергей Захаров работал в Одесской Филармонии. Через несколько месяцев артиста вызвали в Ленинград и член Политбюро помог ему вернуться на прежнюю работу, получить квартиру и даже попасть на телевиденье.

Искренняя история любви

Сергей Захаров любил только один раз в жизни. Со своей будущей супругой артист познакомился в 14 лет. На то время Алле Салигулиной было почти 16 лет, она славилась естественной красотой и очарованием.

Подростки начали дружить, а в скором времени и встречаться. Их отношения были настолько серьезными, что через 2 года Сергей сделал своей избраннице предложение, и Алла его с радостью приняла.

Родители молодоженов не возражали против свадьбы. К тому же в Казахстане, где жил на то время Сергей Захаров, разрешалось создавать семьи с шестнадцатилетнего возраста.

В 1969 году у пары родилась единственная дочь Наталья. Девочка росла активной и послушной. После школы Наташа поступила в Ленинградский институт культуры. Затем вышла замуж и родила двоих детей:

старшую дочь Станиславу, отучившуюся на психолога;

младшего сына по имени Ян.

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Еще в 90-х годах семья Сергея Захарова переехала в небольшой дом, недалеко от Санкт-Петербурга. Они жили в мире и согласии, вместе принимали важные решения, переживали сложные времена и поддерживали друг друга.

Певец всегда гордился тем, что его личная жизнь сложилась таким замечательным образом и что творческая биография заполнялась новыми страницами. На фото мужчина всегда улыбается и сразу видно, что его судьба удалась.

Близкие Сергея Захарова все еще не могут поверить в происходящее. Его смерть наступила так внезапно, и даже опытные врачи ничего не сумели сделать. Но нужно держаться и верить, что талантливый артист и просто хороший человек обрел покой в лучшем мире, и будет защищать своих родных, наблюдая за ними с Небес.