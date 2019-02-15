Сергей Захаров - интересные факты из биографии
Народный артист Сергей Захаров умер 14 февраля 2019 года от сердечной недостаточности. У него была очень яркая биография, интересная личная жизнь и любящая семья. В сети появляются фото певца, которые помогут вспомнить его молодым.
Детство, начало творческого пути
Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Отец мальчика был военнослужащим, по этому их семья часто переезжала. Несмотря на это Сергею уделялось достаточно внимания, и уже в 5 лет был обнаружен его певческий талант.
Совершенно случайно Сережа услышал арию Мистера Икса из оперы «Принцесса цирка» и с того времени начал мечтать о сцене. Родители верили, что у их ребенка все получится, так как голос у Сергея был очень сильным.
Хоть Захаров и знал, чем хочет заниматься в жизни, ограничивать себя одним творчеством не стал. После окончания школы юноша поступил в радиотехнический техникум, а затем отслужил в армии.
В 1971 году Сергей поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, но через два года был вынужден переехать в Ленинград. Там начинающий певец начинает работать в Мюзик-холле и учится в музыкальном училище им. Римского-Корсакова.
Интересно! Децл - биография и личная жизнь рэп-легенды
За свою жизнь Сергей Захаров получил множество наград. Но самыми запоминающимися и весомыми среди них стали:
- победа на Международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии (1974 год);
- лауреат Международного конкурса «Сопот-74» в Польше (1974 год);
- роль в фильме «Небесные ласточки» с Людмилой Гурченко;
- первый сольный концерт в Москве (1986 год).
Благодаря невероятно красивому голосу, привлекательному внешнему виду, харизматичности и победах на многочисленных музыкальных конкурсах, Сергей Георгиевич получил звание Народного артиста России в 1996 году.
В этот же год Захаров отработал 60 концертов, чтобы поддержать Бориса Ельцина в избирательной компании. После этого попал в больницу и пережил клиническую смерть.
В 1998 году мужчину наградили Орденом Николая Чудотворца и Звездой Славы Отечества.
Грязное пятно в репутации
В 1977 году Захаров был осужден на год тюремного заключения. Из-за провокации певец подрался с администратором театра. Сам певец признался, что причина была в его коллеге – прекрасной певице Людмилы Сенчиной.
Ситуация была сложная и неоднозначная, но если говорить коротко, то у женщины был не только любимый муж, но и поклонник, который мечтал однажды заполучить любимую женщину.
Григорий Васильевич был очень ревнивым человеком и в Сергее Захарове, который пел дуэтом с Людмилой, тоже видел своего соперника. Он захотел очистить себе дорогу и засадил талантливого певца в тюрьму.
Захаров полгода в заточении ожидал своей участи. А после решения суда 6 месяцев отбывал наказание в городе Сланцы. Мужчина признался, что за решеткой его никто не узнавал и петь не просил.
А сидеть было легко, ведь точно знаешь, куда и когда вернешься.
После окончания срока Сергей Захаров работал в Одесской Филармонии. Через несколько месяцев артиста вызвали в Ленинград и член Политбюро помог ему вернуться на прежнюю работу, получить квартиру и даже попасть на телевиденье.
Искренняя история любви
Сергей Захаров любил только один раз в жизни. Со своей будущей супругой артист познакомился в 14 лет. На то время Алле Салигулиной было почти 16 лет, она славилась естественной красотой и очарованием.
Подростки начали дружить, а в скором времени и встречаться. Их отношения были настолько серьезными, что через 2 года Сергей сделал своей избраннице предложение, и Алла его с радостью приняла.
Родители молодоженов не возражали против свадьбы. К тому же в Казахстане, где жил на то время Сергей Захаров, разрешалось создавать семьи с шестнадцатилетнего возраста.
В 1969 году у пары родилась единственная дочь Наталья. Девочка росла активной и послушной. После школы Наташа поступила в Ленинградский институт культуры. Затем вышла замуж и родила двоих детей:
- старшую дочь Станиславу, отучившуюся на психолога;
- младшего сына по имени Ян.
Интересно! Задержан сенатор от КЧР Арашуков Рауф
Еще в 90-х годах семья Сергея Захарова переехала в небольшой дом, недалеко от Санкт-Петербурга. Они жили в мире и согласии, вместе принимали важные решения, переживали сложные времена и поддерживали друг друга.
Певец всегда гордился тем, что его личная жизнь сложилась таким замечательным образом и что творческая биография заполнялась новыми страницами. На фото мужчина всегда улыбается и сразу видно, что его судьба удалась.
Близкие Сергея Захарова все еще не могут поверить в происходящее. Его смерть наступила так внезапно, и даже опытные врачи ничего не сумели сделать. Но нужно держаться и верить, что талантливый артист и просто хороший человек обрел покой в лучшем мире, и будет защищать своих родных, наблюдая за ними с Небес.
Читайте также
А какие песни Сергея Захарова вам нравятся? 3
-
Инна / 15.02.19 14:19Сложно представить, скольких артистов уже нет с нами. А я ведь в детстве так любила Гурченко, Захарова, Караченцова. Теперь они все вместе дают концерты на том свете. Видно, Бог любит хорошую музыку.
-
Светлана / 15.02.19 14:19Хороший человек, преданный муж. И даже судимость его не портит. Помню, смотрела интервью с Захаровым, где он рассказывал о той драке и говорил, что просто хотел защитить друга. Он был предан своей жене и за это его стоит уважать. Пусть земля ему будет пухом!
-
Андрей / 15.02.19 14:18Я вырос на творчестве Захарова. Я слушал его песни и тоже мечтал о музыкальной карьере. Но жизнь повернулась ко мне другой стороной, и о любимом хобби пришлось забыть. Но я благодарен этому человеку за то, что пробудил ко мне любовь к музыке. Покойся с миром!