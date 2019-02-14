Умер эстрадный певец Сергей Захаров
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Сегодня утром 14 февраля на 69-ом году в одной из столичных клиник ушёл из жизни Народный артист России, певец, актер Сергей Захаров. Предварительной причиной смерти артиста называют сердечную недостаточность.
Сергей Георгиевич Захаров являлся популярным советским и российским эстрадным исполнителем. На его счету десятки музыкальных наград и сотни композиций, многие из которых стали настоящими хитами. Среди них знаменитые "Три белых коня" и "Отцвели уж давно хризантемы в саду", "Очи черные", "Татьянин день". А особенно бурно поклонники всегда восторгались его "Арией Мистера Икса".
За годы своей творческой деятельности Сергей Георгиевич охотно давал и концерты.Самое ближайшее его сольное выступление планировалось на 3 марта и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Программа называлась "Пою о любви" и включала в себя лирические композиции, которые вошли в золотой фонд советской эстрады. Но, увы, по понятным причинам мероприятие было отменено.
Сегодня все почитатели таланта Сергея Захарова скорбят об уходе этого действительно выдающегося человека. На просторах Интернета можно встретить тысячи трогательных сообщений с благодарностью за прекрасные песни и необыкновенный голос, а также слова соболезнования для родных и близких исполнителя.
Точная дата и место погребения артиста пока неизвестны.
Сергей Захаров родился в 1950 году и являлся уроженцем Николаевской области Украинской ССР. Еще с юношеских лет его жизнь была связана с музыкой. Будучи студентом он даже гастролировал по стране с оркестром Утёсова, а после перебрался в Ленинград, выступал в труппе мюзик-холла и параллельно обучался сольному пению в училище Римского-Корсакова.
Краткая информация о Сергее Захарове
Имя: Сергей Захаров
Отчество: Георгиевич
День рождения: 01.05.1950
Возраст: 68 лет
Место рождения: г. Николаев, УССР
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: эстрадный певец
А вам нравилось творчество Сергея Захарова? 5
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элина пестова / 14.02.19 21:01Печальная новость в череде других не менее печальных. Но он и трудился много, а это даром не проходит. "Начал карьеру в Ленинградском мюзик-холле в 1973 году. С 1985 года стал солистом Союза концертных деятелей Ленинграда. После того, как дал длинную серию концертов в поддержку Бориса Ельцина, пережил клиническую смерть в 1996 году – тогда и получил звание народного артиста страны."(s) Царствие небесное ему.
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Андрей Катюшкин / 15.02.19 03:15Живот стyxнeт и жиp с боков уйдeт с водой, если будeте cлeдовать этой новейшей методике - https://bit.ly/2DPnzXw Лучший метод, для тех у кого нет денег или времени на спортзал и диеты! Мне помогло, я сбросил 10 кг за пару недель ничего не делая практически!
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Ольга / 14.02.19 18:14Светлая память красивому Человеку с невероятно мощным, необыкновенным голосом, который знали и любили во всем мире.
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Марина Ал-на Ульяновская обл. / 14.02.19 17:38Светлая память прекрасному певцу. Моему любимому! Смерть как всегда оказалась неожиданной. Жалею, что так и не побывала на его концерте, хотя планировала лет 5, а теперь уже и не придется.
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Анна Андреева / 14.02.19 17:17Какая грустная новость... Это был прекрасный человек, он искренне любил зрителя, замечательно пел. Интеллигентнейшая личность! Пусть земля ему будет пухом. И СПАСИБО за замечательные, лучшие в мире песни!