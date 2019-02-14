Умер эстрадный певец Сергей Захаров

Сегодня утром 14 февраля на 69-ом году в одной из столичных клиник ушёл из жизни Народный артист России, певец, актер Сергей Захаров. Предварительной причиной смерти артиста называют сердечную недостаточность.

Сергей Георгиевич Захаров являлся популярным советским и российским эстрадным исполнителем. На его счету десятки музыкальных наград и сотни композиций, многие из которых стали настоящими хитами. Среди них знаменитые "Три белых коня" и "Отцвели уж давно хризантемы в саду", "Очи черные", "Татьянин день". А особенно бурно поклонники всегда восторгались его "Арией Мистера Икса".

За годы своей творческой деятельности Сергей Георгиевич охотно давал и концерты.Самое ближайшее его сольное выступление планировалось на 3 марта и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Программа называлась "Пою о любви" и включала в себя лирические композиции, которые вошли в золотой фонд советской эстрады. Но, увы, по понятным причинам мероприятие было отменено.

Сегодня все почитатели таланта Сергея Захарова скорбят об уходе этого действительно выдающегося человека. На просторах Интернета можно встретить тысячи трогательных сообщений с благодарностью за прекрасные песни и необыкновенный голос, а также слова соболезнования для родных и близких исполнителя.

Точная дата и место погребения артиста пока неизвестны.

Сергей Захаров родился в 1950 году и являлся уроженцем Николаевской области Украинской ССР. Еще с юношеских лет его жизнь была связана с музыкой. Будучи студентом он даже гастролировал по стране с оркестром Утёсова, а после перебрался в Ленинград, выступал в труппе мюзик-холла и параллельно обучался сольному пению в училище Римского-Корсакова.