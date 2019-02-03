Децл - биография и личная жизнь рэп-легенды

3 февраля 2019 года умер Кирилл Александрович Толмацкий, которому не исполнилось и 36 лет, сын известного российского продюсера Александра Толмацкого. Кирилл Толмацкий – это тот самый знаменитый рэпер Децл, чья феерическая популярность, скандальные клипы, личная жизнь, биография, еще совсем недавно была предметом всеобщего интереса.

О смерти знаменитого репера, еще утром узнали пользователи Фейсбука, подписанные на Толмацкого-старшего, достаточно известную и популярную фигуру в российских музыкальных кругах. Умер Децл в Ижевске, после проведенного концерта, и предварительной причиной смерти называют остановку сердца.

Составляющие успеха и забвения

Принято считать, что успешная творческая биография знаменитостей, неразрывно связана с их не менее продвинутыми родителями. В начале своего жизненного пути Децл действительно пользовался прерогативами своего удачного рождения. Ему не пришлось ходить в обычную московскую школу (отец устроил его в одну из самых престижных школ столицы), а после окончания среднего образования Кирилл Александрович учился не в России, а в Швейцарии.

Именно в этой стране ему довелось познакомиться с направлением, о котором в годы его юности было мало что известно в Стране Советов. Изначально подобные музыкальные новости вызывали неприятие и даже раздражение.

Кирилл даже жаловался на соседа, который постоянно слушал ритмичные композиции, но вскоре после того, как его отселили, понял, что рэп – это именно то, чем он хотел бы заниматься. Благодаря отцу, он стал посещать танцевальную школу брейк-данса, в которой волею судьбы оказалась на тот момент еще одна будущая звезда отечественного рэпа – Тимати. И хотя на страницах музыкальных изданий еще можно увидеть фотографии молодого Тимати и совсем юного Децла, с уже появившимися дредами, но дружбы между ними не вышло.

Так же, как и со знаменитым ныне Бастой, с которым Кирилл Толмацкий долго и бесплодно судился, выставляя миллионные иски.

Тем не менее, именно эти искрометные личности стояли у истоков создания нового для России направления, хотя Децл состоялся, как исполнитель, опять-таки благодаря участию отца.

Александр Толмацкий помог сыну записать первый дебютный трек, несомненно, очень удачный, тиражируемый миллионами экземпляров и включаемый на каждой дискотеке.

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Но нельзя игнорировать тот факт, что располагая широкими возможностями, он выбрал рискованный новый путь, у которого на тот момент было не так много поклонников, как у попсы, диско и рока. И, буквально, в считанные дни, взлетел на вершину популярности, благодаря несомненно талантливому исполнению и хорошо снятому клипу.

Таинственность обстоятельств преждевременной смерти

Концертный директор некогда ультрапопулярного исполнителя, Павел Беленец, предпочел пообщаться со взволнованными поклонниками рэпера через социальную сеть ВКонтакте. Сам Кирилл Толмацкий предпочитал писать в Твиттере, и так уж получилось, что три самых крупных ресурса практически одновременно узнали о смерти совсем молодого исполнителя.

Но на вопрос о причине смерти ни одна из соцсетей не получила конкретного ответа.

Если посмотреть на последние фотографии, можно заметить, что это давным-давно не прежний юный рэпер. У него сильно изменился внешний облик, на многих снимках он в темных очках. И его личная жизнь всегда тщательно скрывалась от фанатов и поклонников, и даже после весьма неожиданной смерти, версия выдвинута самая банальная – остановка сердца.

Эту версию впервые озвучил концертный директор (умер певец после концерта в Ижевске), и ее пока выдвигают и другие источники информации.

Однако никто не может сообщить причину, по которой певцу так внезапно стало плохо, почему он внезапно перестал работать над уже заявленной трилогией дисков под названием «Дециллион» и выпустил отдельный.

А ведь анонс 3 части трилогии уже состоялся, и, в отличие от первых двух, созданных совместно с популярными исполнителями с других континентов, был обещан российской аудитории, как русскоязычный.

Личная жизнь и творчество

Пик творческой биографии исполнителя пришелся на начало 2000-х. В 2000 году он стал лауреатом Record -2000 за альбом «Кто ты?» и получил звание лучшего дебютанта. В 2001 он получил Золотой Граммофон, подписал контракт с компаний Пепси и до сих пор тиражируется на информационных ресурсах, как ее хип хоп икона поколения Пепси.

В 2005 он женился на бывшей модели из Нижнего Новгорода, которая родила ему сына Антония. Это единственный достоверный факт, которым располагают журналисты.

После ссоры с отцом он не просто утратил былую популярность. Яркий, талантливый, ритмичный, харизматичный, написавший самостоятельно почти все свои песни, он лишился информационной поддержки и эфирного времени, ранее обеспечиваемых отцом.

Немного позже был выдвинут иск о собственности сценического бренда Децл, и Кириллу пришлось экспериментировать со сценическими псевдонимами.

Он не сдавался, записывал скандальные хиты, менял имя, выпускал все новые и новые диски, и в определенных кругах все еще был известен. Некоторые песни поднимали значимые социальные проблемы или были откровенно провокационными. Однако многие из людей, которые могли бы поддержать его в этом сложном пути, вспомнили его только когда в соцсетях распространилось сообщение, что Децл умер.