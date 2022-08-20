Оспа обезьян — что за болезнь и опасна ли для человека

В последнее время весь мир обеспокоен новым заболеванием — оспой обезьян, которая получила распространение в странах Европы, США и Канаде. Разберем, что это за болезнь, каковы ее симптомы, как ее лечат и опасна ли она для человека.

Где были зафиксированы в 2022 году первые случаи

В начале мая 2022 года был выявлен первый случай заболевания у вернувшегося из Нигерии английского гражданина. К двадцатым числам стало понятно, что это не единственный инфицированный: анализы показали, что вирусом заразились еще 90 человек из разных стран Европы. Это Италия, Швеция, Франция, Германия, Португалия.

На сегодняшний день известно уже о двадцати заболевших в Великобритании, не обошла болезнь Канаду и Соединенные Штаты Америки. В Британском агентстве по безопасности здравоохранения заявили, что оспа обезьян распространяется преимущественно во время тесного контакта с инфицированными через биологические жидкости, одежду и постельное белье.

Следует отметить, что многие заболевшие не были в Нигерии и не имели контактов с жителями этой страны. А это означает, что вирус пошел дальше, т. е. заражение происходит уже между гражданами одного государства. Похожая ситуация была в 2018 и 2019 годах в Сингапуре, Израиле и той же Великобритании, когда был обнаружен западноафриканский вариант оспы.

Что говорят ученые

Если вы опасаетесь оспы обезьян, хотите знать что это за болезнь, каковы ее симптомы и как проходит лечение, следует знать, что вирус передается человеку от животного. А чтобы понять, опасен ли он для человека, нужно обратиться к специалистам.

Вот что говорит иммунолог, доцент медуниверситета имени Сеченова Николай Крючков:

Это заболевание давнее, с ним неоднократно сталкивались ученые и врачи. Оно распространено среди животных, преимущественно нечеловекообразных обезьян и грызунов. Наиболее характерен данный вид оспы для тропических лесов Центральной и Западной Африки. Впервые заболевание было зафиксировано у содержащейся в неволе обезьяны в 1970 году, тогда же были зарегистрированы единичные вспышки среди людей. За пределами континента заболевание обнаружили в 2003 году в США у людей, тесно контактировавших с охотничьими породами собак. Те, в свою очередь, заразились от мелких грызунов, завезенных в страну. Тогда стало известно о 81 заболевшем, но летальных случаев в результате эпидемии не было. В 2017 самая крупная вспышка произошла в Нигерии, всего было задокументировано 200 случаев, из них доля молодых мужчин в возрасте от 21 года до 40 лет составила 75%.

А вот мнение доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна: «Вирус рода ортопоксвирус (обезьян) похож на те, которые вызывают натуральную оспу человека, кролика, верблюда, мышей и ряда других животных. В 1977 году она была ликвидирована, сейчас в мире ее нет, но есть другие три вида вируса, среди них вирус оспы обезьян. У некоторых людей заболевание протекает тяжело, с летальностью до 10%».

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Симптомы

В начале заболевания у пораженного вирусом наблюдаются следующие симптомы:

Больной ощущает жар и озноб, боли в мышцах, спине, головные боли. Увеличиваются лимфатические узлы. По всему телу появляется сыпь.

Сначала сыпь похожа на ту, что возникает при ветряной оспе. Затем ее характер меняется и образуются струпья. Если человек благополучно перенес болезнь, они отпадают, и через месяц больной выздоравливает.

Течение болезни

По данным Всемирной организации здравоохранения выделяют два периода заболевания. Для первого характерен жар, сильная усталость, головные боли, увеличение лимфоузлов, боли в спине. Его продолжительность от 7 до 14, иногда до 20 дней. Следует отметить, что отличительным показателем именно этого вида оспы являются сильно набухшие лимфатические узлы, при других видах такого не наблюдается.

Спустя пару дней после жара появляется сыпь. Наиболее часто она концентрируется на руках, ногах и лице. Ее развитие последовательно — от плоских поражений до папул, более плотных и приподнятых образований. Затем каждая точка поражения заполняется жидкостью, а через некоторое время образуются корки, которые со временем сохнут и отпадают. Известны случаи, когда оспины сливались и покрывали почти всю поверхность кожи.

Заболевание оспой обезьян проходит само по себе, но симптомы могут длиться от 14 до 28 дней. Это зависит общего здоровья человека, его иммунной системы, степени воздействия и характера осложнений. Если поражается роговица, больной может потерять зрение. Самые тяжелые случаи известны среди детей. Общая летальность не превышает 11%, за последнее время показатель зафиксирован на уровне от 3 до 6%. Но среди детей этот коэффициент выше.

Есть ли вакцина от оспы обезьян

Во времена СССР все население прививалось от оспы. Сегодня можно говорить о том, что люди, чей возраст меньше 40 лет, находятся в зоне риска, т. к. кампания по вакцинированию была прекращена.

Будет ли распространяться вирус, зависит от количества поездок граждан разных стран в Центральную и Западную Африку. В российском научном центре вирусологии «Вектор» заявили, что против оспы обезьян хорошо работает вакцина от натуральной оспы, т. к. эти два вируса похожи.

Ученые рассказали, что есть тест-система, с помощью которой выявляется заболевание. Ее специфичность заключается в отсутствии схожих реакций с вирусами ветряной оспы и краснухи. Отдельной вакцины именно от оспы обезьян не существует ни в одной стране, но ее легко разработать на основе имеющихся технологий.

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Будет ли новая пандемия

Специалисты отмечают, что вирус способен передать человек при контакте с другим человеком воздушно-капельным путем, но для этого необходимо тесно контактировать. Также ученые заметили ослабевание вируса по мере его перехода от одного человека к другому. В результате такой цепочки он становится менее патогенным, слабеет и в конце концов полностью исчезает.

Появление вспышек заболевания исключать нельзя, но их охват не очень большой, может составить всего лишь десятки человек, исключая дальнейшее распространение. Поэтому предпосылок для новой пандемии пока нет, но при заражении больного все равно изолируют, а людей, с которыми он контактировал, отправят на карантин. Несмотря на то что вакцины в поликлиниках для желающих вакцинироваться нет, в этом случае заразившемуся она будет доставлена.

Итоги

На сегодняшний день гражданам России по большому счету бояться нечего. Вакцина от натуральной оспы надежно хранится на случай, если кому-то придет в голову развязать бактериологическую войну. А при необходимости она будет предоставлена заболевшим.